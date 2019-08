Vláda chce zakázat jízdy kamionů po celou neděli

Praha - Vláda chce legislativně zakázat jízdu kamionů v neděli od půlnoci do 22:00, podobně jako je to jinde v Evropě. Teď mohou nákladní auta v neděli jezdit do 13:00. Kamiony budou mít ale nově možnost dokončit jízdu na cílové místo v Česku. Dohodli se na tom dnes premiér Andrej Babiš (ANO) s ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD), ministrem dopravy Vladimírem Kremlíkem (za ANO) a policejním prezidentem Janem Švejdarem. Babiš to řekl na tiskové konferenci po jednání.

"Já myslím, že jsme si jasně řekli, kdo co udělá, rozdělili jsme si úkoly a určitě se k tomu budeme zase vracet za pár měsíců," řekl novinářům Babiš. Ministři se kamionovou dopravou začali více zabývat po loňských problémech na opravované dálnici D1, kdy ji při prosincových kalamitách nákladní vozidla několikrát zablokovala. Rekonstrukce 161 kilometrů D1 má skončit v roce 2021.

Z dnešního jednání dál vyplynulo, že na některých úsecích dálnic přibude stálý zákaz předjíždění pro kamiony. Dosud se předjíždění zakazovalo operativně zejména v zimě. "My jsme teď ve fázi, kdy chceme takovýto režim celoročně," řekl Hamáček. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) má spolu s policií vybrat vhodné úseky.

ŘSD také vyhledá místa pro nová odstavná parkoviště včetně čtyř desítek kontrolních stanovišť. Nyní na D1 chybí v jednom směru kolem 250 stání na odpočívadlech a celkově v ČR 1400 míst. Letos by mělo vzniknout 241 míst, příští rok 119 míst, v roce 2021 pak 233 míst a následující rok 308 stání. "ŘSD intenzivně pracuje na rozšiřování odpočívek a budování nových," řekl Kremlík. Budování míst pro odpočinek podle něj vyjde na sedm miliard korun.

Podle Babiše by na dálnicích měla být více vidět policie. Hamáček uvedl, že by měla na každém dálničním oddělení přibýt jedna hlídka. "Na každém dálničním oddělení je jedna hlídka pro nonstop službu a jedna hlídka pro denní režim. Cílem je přidat tam alespoň jednu hlídku pro denní režim," řekl. Navýšení počtu dálničních policistů potvrdil policejní prezident. "Policie ČR skutečně zvýší dohled, zejména na vytipovaných dálnicích jako jsou D1, D2 a D5," uvedl. Přibýt by podle něj měly řádově stovky policistů. Návrh rozvoje dálničních oddělení, který připravilo ministerstvo vnitra, počítá s tím, že do roku 2025 přibude v dálničních odděleních 750 služebních míst.

Novinkou by také mělo být propojení policejní a celní databáze tak, aby bylo možné vymáhat pokuty od zahraničních řidičů. Podle návrhu by jim policie mohla zadržet registrační značku do doby, než pokutu za přestupek zaplatí.

Zákaz jízdy kamionů je o prázdninách vedle nedělního odpoledne rozšířen také na část pátku a soboty. Zákaz se ale netýká všech, výjimky dává ministerstvo dopravy nebo jednotlivé krajské úřady. Získají je zejména dopravní firmy, které převážejí zvířata, pohonné hmoty, poštovní zásilky nebo rychle se kazící zboží, tedy potraviny.