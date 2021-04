Vláda chce za příznivé situace otevřít obchody a služby 3. května

Praha - Zbytek obchodů, trhů a vybrané služby vláda za pokračující příznivé epidemické situace uvolní od 3. května. Schválila to dnes vláda. Na tiskové konferenci po jejím mimořádném jednání to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Vláda bude uvolňovat obchody a služby postupně na základě počtu nakažených na 100.000 obyvatel. Nutné bude dosáhnout stovky infikovaných na 100.000 obyvatel, nyní počet podle Havlíčka činí 177. Kabinet bude vždy v pondělí upřesňovat pravidla, za kterých od dalšího týdne rozvolnění bude možné, ve čtvrtek to poté bude potvrzovat.

Vybrané služby spojené s péčí o tělo, péčí o zvířata nebo lázeňskou zdravotní péčí budou moci znovu začít podle Havlíčka fungovat za přísných hygienických pravidel. Vláda jejich provoz umožní bez ohledu na počet nakažených. Podmínkou však bude, prokázat se u vstupu antigenním nebo PCR testem. Havlíček doplnil, že vláda současně pokračuje v uvolňování školek a škol.

V současné době mohou fungovat jen vybrané obchody jako potraviny, lékárny, drogerie, optiky či květinářství. Vláda v souvislosti s návratem části žáků do škol od 12. dubna umožnila provoz také prodejnám dětského oblečení a obuvi a papírnictvím. Ze služeb jsou k dispozici od minulého pondělí zámečnictví, prádelny, čistírny nebo provozovny oprav zařízení pro domácnosti nebo prodej náhradních dílů pro auta a stroje. Farmářské trhy mohly rovněž obnovit za přísného režimu provoz od 12. dubna.

O rozvolňování bude vláda rozhodovat v pondělí, ve čtvrtek ho potvrdí

Vláda proto bude vždy v pondělí upřesňovat konkrétní pravidla pro rozvolňování na příští týden, ve čtvrtek pak na základě aktuálních epidemiologických dat určí, zda opravdu může restrikce uvolnit. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) doplnil, že to neznamená, že každý týden se bude nutně uvolňovat.

Balíček 1 se týkal uvolnění z minulého týdne, kdy mohly znovu začít fungovat obchody s dětským oblečením a obuví, papírnictví, služby jako zámečnictví či čistírny. Zoologické a botanické zahrady mohly otevřít venkovní prostory.

Balíček 2 se týká rozvolnění k 3. květnu, kdy budou moci otevřít vybrané služby spojené s péčí o tělo, péčí o zvířata nebo lázeňskou zdravotní péčí. Pokud bude celostátní počet nakažených nižší než 100 na 100.000 obyvatel budou moci otevřít zbylé obchody a venkovní trhy. V krajích, kde bude počet infikovaných pod 100, budou moci začít fungovat galerie, muzea a památky bez skupinových prohlídek.

Další balíčky bude záviset na počtu nakažených. Ve třetí fázi by se mohly otevřít další služby, na svatbách a pohřbech by mohlo být 30 účastníků. Ve čtvrtém balíčku by mohly začít fungovat zahrádky restaurací, hotely a penziony na 25 procent kapacity. Za přísných podmínek by lidé znovu mohli i do vnitřních sportovišť.

Od 3. května by se mohly otevřít muzea, galerie a památky V krajích, ve kterých nebudou počty nově nakažených covidem více než 100 osob na 100.000 obyvatel, by se od 3. května mohla otevřít také muzea, galerie a památky. Nebudou se ale moci konat skupinové prohlídky. Vyplývá to z tabulky, kterou pro rozvolňování připravila vláda. Tvoří ji šest balíčků s uvedením oblastí, kterých by se postupně mělo rozvolňování opatření týkat. Určující bude počet nakažených. Uvolnění bude vláda upřesňovat vždy v pondělí, ve čtvrtek potvrzovat. Galerie, muzea a památky jsou ve druhém ze šesti balíčků. Ve třetím balíčku žádné kulturní instituce nejsou, ve čtvrtém se počítá s možným otevřením divadel a koncertů pod širým nebem s přísným hygienickým režimem a pokud bude počet nově nakažených pod 75 na 100.000 obyvatel. Čtvrtý balíček také uvádí, že ve stejném režimu by se mohly otevřít hrady a zámky. Čtvrtý balíček ale zatím neuvádí možný termín, od kterého by se oblasti v něm uvedené mohly začít zpřístupňovat. Muzea, galerie a další kulturní instituce jsou kvůli opatřením proti šíření nemoci covid-19 v ČR uzavřená znovu od 27. prosince. Divadla a kina jsou uzavřená ještě déle. Od 12. dubna se mohly otevřít venkovní expozice či třeba zahrady a parky spojené s památkami.