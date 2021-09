Vláda chce těsně před volbami jednat o zmrazení platů politiků

Praha - Vláda chce těsně před volbami 5. října projednat ve Sněmovně návrh na zmrazení platů politiků. Dnes schválila příslušný návrh. Po jednání kabinetu o tom informoval vicepremiér Karel Havlíček (ANO). Uvedl, že schválen byl zákon o platu představitelů státní moci, který se týká politiků, nikoliv soudců. "Současně pracujeme na jeho zařazení," uvedl s návrhem na termín 5. října. ČTK později řekl, že platy by měly být podle návrhu zmrazeny na pět let. Poslanci poslední řádnou schůzi uzavřeli v pátek.

Pokud se nezmění nynější pravidla pro odměny ústavních činitelů, vzrostou v novém roce platy politiků o šest procent. Jako na nespravedlnost na to při vyjednáváních o růstu mezd ve veřejné sféře poukazují odbory. Hnutí ANO navrhuje pro veřejnou sféru růst o 3,5 procenta. Podle Havlíčka dnes návrh vládě na zmrazení platů politiků přednesl premiér Andrej Babiš (ANO). Vláda by chtěla, aby byl projednán ve zrychleném řízení před rozpuštěním dolní komory. Vicepremiér uvedl, že nejde o úplně novou záležitost.

Na počátku července kabinet konstatoval, že návrh na zmrazení platů ústavních činitelů včetně soudců v příštím roce lze považovat za zavedení platových restrikcí vůči soudcům. Tehdejší návrh by mimo jiné přinesl změnu dosavadního způsobu výpočtu platu soudců, a výrazně by tak zasáhl do jejich materiálního zabezpečení a jeho prostřednictvím by mohl zasáhnout i do postavení a nezávislosti soudní moci jako takové. Vláda jako celek zaujala k návrhu neutrální stanovisko a napsala, že pokud jde o politiky, pak zmrazení platů pro příští rok podporuje.

Schválený návrh má platy zmrazit na roky 2022 až 2026 na úrovni platné v letošním roce. "Návrh nemění způsob výpočtu platové základny soudců ani těch, jejichž plat se odvíjí od platové základny soudců," uvádí předkládací zpráva. V roce 2022 by díky předpisu měl státní rozpočet ušetřit přibližně 60 milionů korun, které by jinak vydal na platech, příslušenství a náhradách výdajů.

Parlament loni rozhodl o tom, že platy zákonodárců, členů vlády, prezidenta či soudců zůstanou letos na loňské úrovni. Cílem bylo snížit výdaje státu, které vzrostly v souvislosti s epidemií koronaviru. Očekávaný růst platů pro příští rok by měl představovat nejméně 5,9 procenta.

Loni si platy ústavních činitelů vyžádaly 5,8 miliardy korun.