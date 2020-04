Praha - Vláda chce prodloužit nouzový stav o dalších 30 dní, takže by platil do 11. května. Po jednání kabinetu to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). O prodloužení musí rozhodnout Poslanecká sněmovna, hlasovat by o tom měla příští týden. Některé strany už dříve dávaly najevo výhrady k tak výraznému prodloužení. Nouzový stav v Česku platí od 12. března 14:00 kvůli epidemii koronaviru. Policie možná dostane možnost pokutovat koronavirové přestupky.

Vojtěch řekl, že epidemiologická situace v Česku i v zahraničí vyžaduje, aby byl nouzový stav prodloužen. Je to podle něj třeba i z hlediska zajištění ochranných prostředků. Třicetidenní prodloužení považuje za přiměřené, kdyby to bylo o 14 dní, tak by nebylo efektivní a vláda by Sněmovnu musela o tento krok žádat opakovaně, řekl na tiskové konferenci.

Podle ministra je řada důvodů pro prodloužení nouzového stavu. "Nemůžeme si být zcela jisti, že jsme zvládli epidemii, byť tam jsou pozitivní signály. Ještě nás čekají zhruba dva týdny, které rozhodnou o vývoji epidemie," řekl. Upozornil, že v některých asijských zemích se epidemie po poklesu začala vracet.

Vojtěch řekl, že považuje za vhodné zachování nouzového stavu i kvůli omezení volného pohybu osob. Toto restriktivní opatření není na nouzový stav právně navázáno, vláda ho vyhlásila na základě zákona o veřejném zdraví, a ne podle krizového zákona. "Na druhou stranu se domnívám, že to je mimořádně provázáno. Omezovat pohyb bez nouzového stav by nebylo úplně adekvátní," řekl Vojtěch.

Návrh na prodloužení nouzového stavu předložil Ústřední krizový štáb. Jeho předseda, vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) po jednání štábu řekl, že nouzový stav je vhodný režim pro zvládání epidemie. Stav nouze mimo jiné umožňuje rychle nakupovat například zdravotnické ochranné prostředky. Nemusí se řídit zákonem o zadávání veřejných zakázek. Hamáček také podotkl, že trvání nouzového stavu by neovlivnilo případné zmírňování restriktivních opatření, pokud by byla dobrá epidemiologická situace.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula 22. března řekl, že pokud na konci března bude méně než 8500 nakažených, bude možné začít uvolňovat restriktivní opatření. K dnešním 17:30 bylo registrováno 3508 nakažených. Vláda zatím o možném termínu uvolňování restrikcí nehovořila.

Výhrady k možnému prodloužení nouzového stavu už dala najevo ODS, podle ní lze takové opatření přijmout nanejvýš na dva týdny. Piráti podmiňují své hlasy pro prodloužení nouzového stavu tím, že vláda bude informovat o tom, kdy a za jakých podmínek budou zmírňována současná restriktivní opatření. Poslanci budou o návrhu hlasovat v úterý od 10:00.

Policie možná dostane možnost pokutovat koronavirové přestupky

Policisté možná dostanou pravomoc ukládat lidem na místě pokuty až 10.000 Kč za porušení opatření zavedených vládou a ministerstvem zdravotnictví kvůli šíření nového typu koronaviru. Kabinet dnes na návrh Ústředního krizového štábu schválil předlohu ministerstva vnitra, která s tím počítá. Resort o tom informoval v tiskové zprávě. Kabinet žádá, aby Sněmovna zákon projednala ve stavu legislativní nouze. Policisté by mohli pokutovat lidi například za porušení zákazu pohybu či za nezakrývání dýchacích cest mimo domov.

Přestupky proti mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví mají podle stávajících předpisů projednávat krajské hygienické stanice. Předpis o ochraně veřejného zdraví ani krizový zákon neumožňují, aby je na místě projednávala policie či obecní policie. "Právě tyto subjekty však v současnosti odhalují páchání uvedených přestupků," stálo v návrhu. Nynější podoba postihu ve správním řízení se podle vnitra ukázala jako neefektivní a zdlouhavá.

Onemocnění COVID-19 bylo v ČR zaznamenáno poprvé 1. března. Od 12. března začal platit nouzový stav, následovala omezení pohybu. Policisté od té doby kontrolují dodržování všech vládních nařízení. Podle mluvčího policejního prezidia Davida Schöna provádějí denně několik tisíc kontrol, zda lidé vládní nařízení dodržují. Například v pondělí udělala policie přes 12.000 kontrol a správním orgánům oznámila 139 deliktů. Dodržování vládních nařízení kontrolují i městští strážníci.

Ústřední krizový štáb se poprvé sešel i se zástupci opozičních parlamentních stran. Jsou to poslanec a lékař Vít Kaňkovský (KDU-ČSL), prezident České stomatologické komory Roman Šmucler, senátor a bývalý policejní prezident Martin Červíček (ODS) a ekonom Filip Matějka. Podle Hamáčka se ukázalo, že je štáb schopen i s nimi věcně řešit problémy.

Ve štábu se dnes ustavil také poradní tým ekonomů, který se bude zabývat i dlouhodobými dopady omezení v souvislosti s nákazou koronavirem na společnost.

Za první úkoly v čele štábu si Hamáček stanovil pokračování dodávek ochranných pomůcek a řešení situace v domovech seniorů, kteří jsou nejzranitelnější skupinou. Vedení krizového štábu v úterý vytvořilo několik pracovních skupin - vznikly týmy pro distribuci a nákup ochranných prostředků, mediální a zdravotní skupina či skupina, která bude řešit dopady omezení. Do zajištění ochranných pomůcek chce Hamáček zapojit i domácí výrobce, dosud jich stát většinu zajišťuje dovozem z Číny.

Změnu v čele Ústředního krizového štábu schválila vláda v pondělí. Krok kvitovala opozice, podle které měl ministr vnitra z titulu své funkce řídit štáb už od jeho ustavení.

Štáb pošle vládě návrh na přednostní dodávky firem pro stát

Ústřední krizový štáb navrhne vládě, aby na základě krizového zákona vyhlášeného kvůli nákaze novým koronavirem nařídila některým firmám přednostní dodávky pro stát. Mělo by jít o výrobce ochranných pomůcek vyššího typu, tedy masek a filtrů typu P3. Po jednání štábu to dnes novinářům řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Stát by podle něj nařízením mohl vyřešit také otázku dostatečných zásob tlakových lahví na kyslík a jejich ventilů.

"Jde o prostředky té nejvyšší kvality, nikoli respirátory," uvedl ministr. Pomůcky podle něj mají posloužit k ochraně zdravotníků v první linii. Filtry domácí výroby jsou podle Hamáčka účinnější než filtry FFP3 nyní dodávané z Číny. Kyslíkové lahve pak potřebuje ČR proto, že se může navýšit počet vážně nemocných, kteří budou potřebovat plicní ventilaci a nebudou na lůžkách napojených na centrální rozvod kyslíku. Seznam firem, pro které by mělo nařízení platit, zveřejní vnitro poté, co bude schválen vládou.

Ve štábu v pondělí vznikla pracovní podskupina, která se má zabývat dodávkami ochranných pomůcek domácí výroby. "Ukazuje se, že čeští výrobci nejsou ti, kteří by dodávali velké objemy spotřebního materiálu, protože ta výroba je tady nastavena jinak, Je nastavena spíše na produkty s vyšší přidanou hodnotou," prohlásil Hamáček. Ve chvíli, kdy takovými produkty bude možné doplňovat dodávky, tak je štáb podle něj připravený to udělat. Své nabídky na dodání roušek či respirátorů mohou domácí výrobci posílat na e-mail covpoint@mpo.cz.

Česká republika nyní dováží ochranné prostředky z Číny. Distribuci však i měsíc po výskytu prvních případů nákazy v Česku doprovázely spory ve vládě a kritika kabinetu ze strany opozice či samospráv. I minulý týden některé nemocnice, včetně větších zařízení, uváděly, že mají zásoby ochranných prostředků jen na dny provozu.

Česko nakupuje z Číny ochranné prostředky za miliardy korun. Do Prahy dorazil 18. března letoun s rychlotesty na koronavirus z Číny a pak další letouny s miliony roušek a respirátorů. Do pondělí 30. března ministerstvo financí uvolnilo na nákup pomůcek asi pět miliard.

Hamáček řekl 29. března serveru Seznam Zprávy, že týdenní spotřeba ochranných pomůcek v Česku je asi tři miliony respirátorů, 20 milionů roušek a statisíce dalších prostředků.

Ekonomický tým Ústředního krizového štábu povede Jan Švejnar

V rámci Ústředního krizového štábu se dnes poprvé sešel poradní tým ekonomů, který se bude zabývat i dlouhodobými dopady omezení v souvislosti s nákazou koronavirem na společnost. Povede ho ředitel Centra pro globální a hospodářskou politiku Jan Švejnar. Na tiskové konferenci po jednání štábu to oznámil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

"My jsme teď skončili první videokonferenci, kde jsme si stanovili úkoly nebo cíle, které by tento tým měl zpracovávat. Očekávám, že Ústřední krizový štáb bude schopen vládě dávat doporučení i v oblasti dlouhodobějších ekonomických a stabilizačních opatření," řekl Hamáček. Ekonomický tým se podle něj bude mimo jiné inspirovat ekonomickými opatřeními v zahraničí.

V týmu vedle Švejnara zasednou rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová, Tomáš Sedláček z ČSOB a Univerzity Karlovy (UK), docentka ekonomie Ilona Švihlíková, ekonom ČMKOS Martin Fassmann, ekonom ETUI Jan Drahokoupil, Daniel Münich, Filip Matějka a Štěpán Jurajda z CERGE-EI, Michal Mejstřík z Institutu ekonomických studií UK, bývalý ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a ekonom České spořitelny Petr Zahradník.