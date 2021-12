Vláda chce plošné testy ve firmách a zrychlí přeočkování

Praha - Od 4. ledna se budou moci po pěti měsících od druhé dávky vakcíny proti covidu-19 přeočkovat všichni starší 18 let. Dosud to bylo pro lidi ve věku do 29 let možné po šesti měsících. Vláda také chce, aby zaměstnavatelé od 17. ledna testovali dvakrát týdně všechny své pracovníky. Od Nového roku pozastaví kabinet vyplácení příspěvku B z programu Antivirus. Epidemie koronaviru sice v Česku již několik týdnů zpomaluje, přibývá ale případů nakažlivější varianty omikron. Odborníci očekávají, že právě kvůli omikronu začnou v lednu počty nakažených opět růst.

Dalších 18 nových případů omikronu zaznamenala od pondělí Fakultní nemocnice Brno. Momentálně jde o 11,4 procenta ze všech pozitivních vzorků zkoumaných v nemocnici. V laboratoři Elisabeth Pharmacon v Brně-Židenicích přibylo 18 pozitivních vzorků na omikron jen za dnešek, což činí 15 procent z pozitivních vzorků. První případy omikronu se vyskytly v Karlovarském, Olomouckém i Středočeském kraji.

Vlna epidemie způsobená omikronem bude podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) v Česku vrcholit poslední týden v lednu a první týden v únoru. Čeká velký a prudký nárůst počtu nakažených. "I když se zdánlivě zdá, že se situace s covidem-19 zlepšuje, protože čísla klesají, tak je to klid před bouří, protože omikron se šíří Evropou. Omikron je v České republice. Omikron v některých krajích už je v komunitním šíření a my se na to pečlivě připravujeme," uvedl po dnešním jednání vlády.

Posilující dávku očkování má zhruba třetina z 6,8 milionu dosud očkovaných lidí. Válek upozornil na to, že podle dat z Dánska a Velké Británie očkování funguje i na omikron.

Firmy v současné době musejí testovat jednou týdně jen zaměstnance, kteří nemají dokončené očkování nebo v posledním půl roce neprodělali covid. Nový návrh vlády má ještě projednat tripartita. Podle Válka by byla ideální varianta testování vždy po třech dnech. Povinnost by se nevztahovala na zaměstnance, kteří se na pracovišti nestýkají se třetími osobami, pracují z domova, v posledních 72 hodinách měli negativní PCR test nebo se prokážou antigenním testem provedeným zdravotníkem z posledních 24 hodin. V jiném režimu se pak testují zdravotníci a pracovníci v sociálních službách.

Podle Hospodářské komory je už nyní testování logisticky náročné. Její mluvčí Miroslav Diro ČTK řekl, že zvládnout vyšší frekvenci a zahrnout všechny zaměstnance může být například v podnicích s tisíci pracovníků nemožné. Naopak podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy některé firmy plánují zavést podobný systém, který navrhuje vláda, už od 3. ledna. Generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků Eva Svobodová uvedla, že testování všech zaměstnanců vyřeší složité a legislativně neukotvené dotazování na stav očkování pracovníků.

Vláda v současné chvíli neplánuje pokračování programu Antivirus B, který má bránit propouštění. Doplatí podporu za listopad a prosinec. Hospodářská komora krok předpokládala. Věří tomu, že se podaří najít řešení pro firmy zasažené protiepidemickými opatřeními, které nebude mít příliš pokřivující vliv na trh a neohrozí konsolidaci státního rozpočtu. Kabinet se podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) bude snažit, aby Evropská komise co nejdříve schválila program kurzarbeit. K debatě o obnovení Antiviru B by se vrátil, pokud by to bylo nutné s ohledem na novou variantu omikron.

Vláda souhlasila s nákupem dalších 14 milionů antigenních testů, které jsou určené pro samotestování ve školách. Měly by vystačit na testování dvakrát týdně, dodání očekává v únoru a březnu. Žáci, studenti a zaměstnanci škol se budou v prvních 14 dnech nového roku testovat vždy v pondělí a ve čtvrtek. Nákup testů pro toto první období vláda odsouhlasila už na svém prvním jednání v den jmenování.

Skupina senátorů v čele s Jiřím Růžičkou z klubu STAN podá ústavní stížnost na vyhlášku o povinném očkování, které se bývalá vláda Andreje Babiše (ANO) rozhodla zavést od března 2022 pro lidi nad 60 let a vybrané profese. Nový kabinet Petra Fialy (ODS) plánuje z předpisu vyřadit povinné očkování minimálně pro seniory. Novelu vyhlášky předloží Válek v první polovině února se znalostí vývoje epidemie.

Epidemie od konce listopadu v Česku zpomaluje. V úterý přibylo 9089 potvrzených případů covidu, což bylo téměř o čtvrtinu méně než před týdnem. Počet hospitalizovaných se proti předchozímu úterý snížil zhruba o 30 procent na 3460 lidí, z nichž 673 bylo ve vážném stavu. Klesá nadále i tzv. incidenční číslo, tedy počet nových případů nákazy za poslední týden na každých 100.000 obyvatel. K dnešku pokleslo z úterních 363 na 338 případů.