Vláda chce dát 5000 Kč na dítě domácnostem s příjmem do 1 mil. Kč

Praha - Vláda se shodla na vyplacení jednorázového příspěvku 5000 korun na každé dítě pro domácnosti s příjmem do jednoho milionu korun za rok. Po dnešním jednání kabinetu to oznámil premiér Petr Fiala (ODS). Vláda plánuje upravit také pravidla rodičovské. Rodiče s nižším příjmem by mohli mít měsíční příspěvek místo nynějších nejvýš 10.000 korun až 13.000 korun. Vláda chce podpořit zkrácené úvazky a vyhlásit mimořádné dotace pro dětské skupiny.

Podle premiéra chce vláda balíčkem opatření zmírnit dopady růstu cen. Podle ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) se příspěvky týkají 2,1 milionu dětí do 18 let a rodiny by měly podporu dostat nejpozději do konce srpna. Příspěvek by měl upravit zákon, který připraví ministerstvo práce. Vláda ho po schválení předloží Parlamentu.

"Parametricky jsme hledali správné zacílení. Připravíme jednoduchý speciální zákon. Výplata bude nejpozději do konce srpna, aby výdaje s nástupem do školy bylo možné pokrýt z těchto finančních zdrojů," řekl Jurečka.

Fiala zopakoval, že vláda upřednostňuje cílenou pomoc před plošnou. "Pomáháme těm, kteří si nemohou s dopady poradit sami. Není v možnostech státních financí, a ani by nebylo rozumné, abychom dávali podporu všem, nedávalo byt to smysl, jenom bychom roztáčeli inflační spirálu," řekl premiér.

Také podporu zkrácených úvazků a úpravu rodičovské je nutné upravit novelami. Vláda plánuje motivovat zaměstnavatele úlevami. Rodiče s nižším výdělkem by mohli pobírat měsíčně vyšší rodičovskou než dnes, dostávali by ji ale pak kratší dobu.

Kabinet chce posílit také dotace pro dětské skupiny, využít chce peníze z Národního plánu obnovy a operačních programů. Vyčlenit by se letos mohlo 7,1 miliardy korun.