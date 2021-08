Vláda by podle opozice měla přiznat lidem s protilátkami bezinfekčnost

Praha - Vláda by podle opozice měla přiznat lidem s protilátkami proti covidu-19 bezinfekčnost. Shodují se na tom volební koalice Spolu, Pirátů a Starostů a také hnutí SPD a komunisté. Kulatý stůl expertů organizovaný ministerstvem zdravotnictví ve čtvrtek konstatoval, že pro rozhodnutí nemá dost dat. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) bude debata pokračovat. Podle experta Pirátů na zdravotnické právo Ondřeje Dostála se ministerstvo stále vytáčí z odpovědnosti a odvolává se na neshodu odborníků, což jen mezi veřejností vzbuzuje chaos.

"Velmi zásadní je řešení protilátek u dětí, kde je benefit očkování poměrně diskutabilní a otestování na protilátky by mu mělo v každém případě předcházet," uvedl Dostál v prohlášení koalice Pirátů a STAN.

Podle předsedy SPD Tomia Okamury se vláda chová jako hluchá a slepá. "SPD požaduje uznávaní protilátek jako dokladu bezinfekčnosti a opakovaně v této věci apeluji na premiéra i na ministra zdravotnictví. Protilátky uznává například sousední Rakousko," sdělil ČTK. Dostál uvedl, že ministerstvo argumentuje tím, že nikde jinde kromě Rakouska není tato strategie zavedena. "Česko se ovšem nachází v poměrně unikátní situaci, protože covid zde kvůli liknavosti vlády udeřil minulý podzim a zimu velmi silně, a dá se tedy předpokládat, že nezanedbatelná část populace má protilátky či buněčnou imunitu. Dotyční lidé třeba jen zůstali doma a nešli na test, a současný systém je tedy bere, jako kdyby se s chorobou vůbec nesetkali, i když si třeba nechali po prodělání protilátky změřit," doplnil Dostál.

"Dostatečnou hladinu protilátek považujeme za adekvátní náhradu za negativní test nebo dokončené očkovaní," uvedl za občanské demokraty bývalý ministr zdravotnictví Bohuslav Svoboda. Předseda lidovců Marian Jurečka by zašel ještě dál. "Zavedl bych pravidelně možnost zdarma testování na protilátky, vedlo by to k většímu zájmu lidí o jejich zdravotní stav a přispělo by to k snížení šíření covidu-19," sdělil.

Mluvčí koalice ODS, lidovců a TOP 09 Václav Smolka připomenul, že experti koalice jako jedni z prvních poukazovali na fakt, že stát neuznává jako ekvivalent testů či očkování také dostatečné hodnoty protilátek prokázané testem. "Už od jara chceme, aby dostatek protilátek byl uznán jako doklad bezinfekčnosti, navrhuje to náš člen Ústředního krizového štábu Zdeněk Ondráček," napsal ČTK předseda komunistů Vojtěch Filip. Návrh na uznávání protilátek předložili koncem května i Piráti a Starostové.

"V tuto chvíli jsou lidé s prokazatelně naměřenou a zvýšenou hladinou protilátek nuceni k očkování, které jim však nepřináší plný benefit. Stejně tak jim nejsou protilátky uznávány jako doklad bezinfekčnosti. Z našeho pohledu jde o jasnou diskriminaci. Stejně se na to dívá i Nejvyšší správní soud, jehož rozhodnutí opět ministerstvo ignoruje, jak má dlouhodobě ve zvyku. To je nepřijatelné," míní Dostál.

Ministrova náměstkyně Martina Koziar Vašáková po čtvrtečním jednání kulatého stolu uvedla, že není jasné, jak vysokou hladinu protilátek člověk musí mít a zda by ho chránily i proti mutacím koronaviru. Uznávat se tedy i nadále nebudou. Jako potvrzení bezinfekčnosti slouží dokončené očkování proti covidu-19, doklad o prodělání nemoci v posledních 180 dnech či negativní výsledek testu.