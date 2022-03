Vláda by podle některých ministrů měla zvážit zkrácení rozpočtu Hradu

Praha - Vláda by měla podle některých ministrů zvážit zkrácení rozpočtu Hradu kvůli rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana udělit milost šéfovi Lesní správy Lány Miloši Balákovi. Ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová (TOP 09) novinářům při příchodu na dnešní jednání kabinetu řekla, že Zeman zneužil pravomoci prezidenta. Podle dalších ministrů však reakce vlády nesmí být "klukovinou" a bránit Hradu pečovat například o památkově chráněné budovy.

Balák byl minulý týden s konečnou platností odsouzen k tříletému vězení za ovlivnění dvousetmilionové veřejné zakázky na zajištění a odvodnění svahů v Lánské oboře kolem vodní nádrže Klíčava. Zaplatit by také měl podle rozsudku 1,8 milionu korun a dostal čtyřletý zákaz činnosti. Zeman mu svým rozhodnutím vše prominul. Podle Zemana nebyla zřejmě pro Balákovo odsouzení rozhodná povaha činu, ale to, kde pracuje.

Vicepremiér Ivan Bartoš (Piráti) novinářům řekl, že se zatím seznámil spíš s reakcemi na sociálních sítích. Kabinet by podle něj měl záležitost probrat, důležité bude vyjádření ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS). "Je to negace rozhodnutí soudu hraničící až s nějakou svévolí," řekl. Kabinet by mohl podle něj zvážit i kroky proti rozpočtu Hradu.

Langšádlová řekla, že snížení rozpočtu by bylo namístě. "Není to jen o tom trestu (vězení), ale i o té pokutě téměř dva miliony korun. Je na místě o tom vést diskusi, protože myslím, že došlo ke zneužití pravomocí prezidenta," uvedla. Necelé dva miliony na základě rozsudku podle ní nyní nikdo nezaplatí, což znamená poškození zájmů České republiky.

Za nepochopitelný považuje Zemanův krok ministr dopravy Martin Kupka (ODS). "Je to plivnutí do tváře společnosti," konstatoval. Vláda musí svou reakci podle něj pečlivě probrat. "Ten krok nemá fungovat jako stejně nízká reakce, jakou předvedl prezident Zeman," míní. Reakce podle něj nesmí být "klukovinou".

Podle vicepremiéra Mariana Jurečky (KDU-ČSL) už se rozpočet Hradu krátil dost, výrazně víc oproti jiným kapitolám. "Jsou tam památkově chráněné budovy, věci, které potřebují investice. Kvůli tomu, že se prezident chová tak, jak se chová, nemůže trpět to, že se peníze nedostanou do těch věcí, které je potřebují," řekl.

Pokud dnes bude vláda postoj k milosti probírat, bude moct svůj názor přímo prezentovat zástupci Hradu, který se zasedání kabinetu účastní pravidelně a i dnes do Strakovy akademie přišel.

Rozpočet prezidentské kanceláře patří mezi takzvané chráněné kapitoly, jejichž základní parametry schvaluje sněmovní rozpočtový výbor. Letos odebral prezidentské kanceláři proti původnímu rozpočtu kvůli úsporám 22 milionů korun. Hradní kancelář měla letos hospodařit s 420,1 milionu korun, nově bude mít k dispozici 398,4 milionu korun. Původní návrh zhruba odpovídal rozpočtu v předchozím roce.

Rozpočet Kanceláře prezidenta republiky schválený v zákonech o státním rozpočtu v mil. Kč:

2022 398,4 2021 422,8 2020 419,3 2019 405,4 2018 499,8 2017 437,8 2016 458,6 2015 389,5

zdroj: zákony o státním rozpočtu