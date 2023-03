Vláda by mohla příští týden projednávat návrh trvalé změny valorizace penzí

Praha - Vláda by mohla příští týden projednávat návrh novely s trvalou změnou valorizace důchodů. Úpravy by měly podle záměru platit od července příštího roku. ČTK to řekla mluvčí ministerstva práce Eva Davidová. Kabinet navrhuje kvůli zadlužování růst penzí zpomalit. Jako krok k nutnému ozdravení veřejných financí to doporučují i Národní rozpočtová rada (NRR) a Národní ekonomická rada vlády (NERV). Podle plánů resortu by méně měly růst vyšší důchody a víc naopak ty nízké. Někteří experti případné oslabování zásluhovosti kritizují.

Projednávanou novelu vláda v programu svého středečního zasedání zatím nemá, na svém webu ji v připravované legislativě s ministerstvem práce také ještě nezveřejnila. "Návrh novely je hotový. Má za cíl trvale ošetřit valorizační mechanismus s ohledem na rozpočtové dopady a zamezit rozevírání nůžek mezi lidmi s nízkými a vysokými důchody," uvedla Davidová. Podle ní jsou koaliční politici na změnách už domluveni. Jednotlivé varianty mluvčí nepřiblížila.

Penze se teď valorizují vždy v lednu o růst cen a polovinu růstu reálných mezd. Mimořádně se pak zvyšují, pokud přírůstek cen za sledované období překročí pět procent. Vláda prosadila zatím jednorázově snížení mimořádné valorizace v červnu. Všechny penze se zvednou o stejnou částku a jen část navýšení bude podle zásluhovosti. Výhodnější je to pro nízké důchody. Vyšší penze vzrostou výrazně méně než podle dosavadních pravidel.

Česká televize informovala, že podle interního podkladu ministerstva práce by při mimořádné valorizaci mohli důchodci buď dostat příspěvek 5000 korun, nebo by se zohlednila jen polovina cenového přírůstku, nebo by se mimořádně důchody nezvyšovaly a zdražování by se dodatečně zohlednilo při běžném růstu penzí v lednu. "Bude to kombinace modelů," uvedla mluvčí. Podotkla, že změna bude navazovat na sníženou červnovou mimořádnou valorizaci. Část přidání by nově tedy mohla být v paušální částce a méně než dosud by se navyšovalo procentně. Peníze by se tak víc přerozdělovaly ve prospěch nižších důchodů. Týkat by se to mohlo mimořádné i řádné valorizace.

NERV kvůli zadlužování doporučovala zvedání penzí zpomalit a znovu v lednu navyšovat o třetinu růstu reálných mezd místo poloviny. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) před nedávnem ČTK řekl, že by tento krok byl na místě.

Důchod se skládá ze dvou částí. Solidární díl je stejný pro všechny, v zásluhové výměře se odráží odpracované roky, odvody a počet dětí. Solidární část roste v lednu tak, aby odpovídala deseti procentům průměrné mzdy. Letos činí 4040 korun. Zbytek přidávané částky jde do zásluhového dílu, který se navyšuje o stanovené procento. Při mimořádné valorizaci se zvedá jen zásluhová část. Tyto parametry by novela mohla částečně upravit, větší změny má přinést důchodová reforma.

Podle expertů patří český důchodový systém k nejsolidárnějším a penze jsou nivelizované. Oslabování zásluhovosti a další přerozdělování někteří odborníci odmítají. Podle nich by se naopak měly zásluhy posilovat, aby lidé měli motivaci do důchodového systému přispívat. Na nízkou zásluhovost poukazovala i Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

V roce 2017 se na důchody vyplatilo podle ministerstva financí zhruba 420 miliard korun, předloni 526 miliard korun a loni 595 miliard korun. Letos by se částka mohla pohybovat kolem 700 miliard korun. Výdaje převyšují příjmy z pojistného. Schválený letošní rozpočet počítá s deficitem 62,5 miliardy korun, a to bez peněz na mimořádnou valorizaci.