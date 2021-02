Vláda by měla vyhlásit nový nouzový stav, míní opozice

Praha - Opoziční strany žádají, aby vláda vyhlásila nový nouzový stav na základě nových okolností, například šíření britské mutace koronaviru nebo zátěže zdravotnických zařízení. Novinářům to dnes ve Sněmovně řekli zástupci koalic Pirátů a Starostů a nezávislých (STAN) i Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09). Podle předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky by mohli poslanci dnes přijmout usnesení, ve kterém by s podobným postupem vlády předem vyjádřili srozumění. Podle Pirátů a STAN by vláda měla nově zvažovaná opatření vysvětlit lidem.

Vláda chce, aby Sněmovna zrušila své usnesení o tom, že nouzový stav končí k sobotě, a umožnila prodloužit ho do konce března. "Usnesením Sněmovny nouzový stav tento víkend končí. Nejsprávnější postup by měl být, že vláda, pokud se k tomu rozhodne, vyhlásí nový nouzový stav na základě objektivních nových okolností, což je velký výskyt britské mutace viru, zdravotní zařízení na hraně," řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš. Zároveň by podle něj kabinet měl předstoupit před občany a sdělit, jaká hodlá zavádět opatření nad rámec pandemického zákona a z jakého důvodu. O předloze by měla dnes též dolní komora hlasovat.

"Prodlužovat nouzový stav, na který už jsou podány ústavní žaloby, je něco, co v této situaci rozhodně není legislativně čisté. My se o tom snažili vládu přesvědčit. Za 14 dnů se objektivně změnila situace v České republice, tedy v té chvíli má být vyhlášen nový nouzový stav, který bude zdůvodněn novými okolnostmi, které tady jsou," dodal šéf STAN Vít Rakušan. Dodal, že ani opoziční strany zatím neznají všechna zvažovaná opatření a jejich zdůvodnění.

Jurečka řekl, že aktuální nouzový stav zpochybňují experti i zákonodárci a je krajně nešťastné nejistotu prodlužovat postupem, který navrhuje vláda. "Žádáme vládu, aby takový postup nedělala, považujeme to za obrovskou nezodpovědnost," uvedl. Vláda by i podle Spolu měla vyhlásit stav nouze a řádně ho odůvodnit změnou okolností. "Máme tu výrazný nárůst epidemie, nové mutace, kapacita intenzivní péče se blíží kritickému minimu," vysvětlil.

Sněmovna by podle Jurečky mohla přijmout usnesení, ve kterém by postup podpořila. Poslanci by mohli konstatovat, že "je v kompetenci vlády vyhlásit nový nouzový stav za účelem přijetí opatření proti šíření epidemie nad rámec pandemického zákona". "Tímto bychom jako Sněmovna vyslovili srozumění s tím, že takto vláda může postupovat," dodal.

Zástupci vlády a opozice dnes jednají o nouzovém stavu, o kterém by měla jednat Sněmovna. Kabinet žádá, aby dolní komora zrušila své předchozí rozhodnutí a umožnila jeho pokračování do konce března, aby měla dostatek nástrojů pro boj s epidemií covidu-19. V závislosti na stanovisku poslanců pak ministři plánují schválit zpřísněná protiepidemická opatření.

SPD: Při opatřeních je nutné umožnit fungování obchodů a služeb

Při dodržení preventivních protikoronavirových opatření je potřeba umožnit fungování maloobchodu a služeb včetně gastronomických a otevřít školy pro výuku. Na dnešní tiskové konferenci před schůzí Sněmovny k vládní žádosti o souhlas s prodloužením nouzového stavu to uvedl předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura. Zopakoval stanovisko poslaneckého klubu, který opět stav nouze nepodpoří.

Plošná opatření podle Okamury nefungují, považuje za nutné zapojit občany jako partnery k řešení situace na základě osobní odpovědnosti za jejich zdraví. Za nutné považuje zajistit dostatek vakcín pro dobrovolné očkování ze všech zdrojů, zdarma poskytnout respirátory FFP2 rizikovým skupinám občanů a též v hromadné dopravě, posílit kapacitu nemocnic využitím lázeňských prostor nebo využít české testy k uživatelsky dobrovolnému samotestování.

Při dodržení jasných preventivních opatření je podle Okamury potřeba umožnit fungování maloobchodu a služeb včetně restaurací. Také apeloval na otevření škol za hygienických opatření a s využitím dobrovolného samotestování.

Vláda chce, aby Sněmovna zrušila své usnesení o tom, že nouzový stav končí k sobotě, a umožnila prodloužit ho do konce března. Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) však takový postup označila za ústavně pochybný. Kabinet by měl využít pandemického zákona, nebo vyhlásit nový nouzový stav, míní. Podle Babiše však vládní legislativci nynější nouzový stav za právně sporný nepovažují.