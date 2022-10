Vláda by měla probrat nařízení k cenám energií či mimořádné zdanění zisků

Praha - Nařízení stanovující maximální ceny silové elektřiny a plynu by dnes měla projednat vláda, zabývat by se měla i zdaněním mimořádného zisku výrobců energie. Ministři by také mohli vyslovit souhlas se jmenováním nového ředitele civilní rozvědky. Výbor pro Evropskou unii, který bude předcházet zasedání vlády, pak bude schvalovat podklady pro premiéra Petra Fialu (ODS) před pátečním neformálním zasedáním lídrů členských států EU v Praze.

Novela energetického zákona, která vládě umožňuje při mimořádné situaci na trhu stanovit maximální ceny elektřiny a plynu, je účinná od začátku října. Kabinet avizoval, že maximální cena silové elektřiny bude činit 6000 korun za megawatthodinu včetně DPH, megawatthodina plynu bude stát maximálně 3000 korun. V nařízení připraveném ministerstvem průmyslu a obchodu stanoví vláda i další podrobnosti.

Mimořádný zisk výrobců energie chce vláda zdanit 40 až 60 procenty. Stát by tak mohl získat až 100 miliard korun. Podle dřívějších vyjádření ministrů zvažuje vláda kromě bank daň z neočekávaných zisků také u bank a rafinérií.

Vláda by dnes mohla podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) rozhodnout také o novém řediteli Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI), kterým by se měl stát bývalý náměstek rozvědky Vladimír Posolda. Funkce ředitele rozvědky není obsazena od konce srpna, kdy rezignoval Petr Mlejnek. Šéfa ÚZSI jmenuje ministr vnitra se souhlasem vlády.

Negativní stanovisko by měl podle podkladů kabinet schválit k návrhu na úpravu povinností nezaměstnaných lidí vedených na úřadech práce s cílem omezit zneužívání podpor. Stejný postoj zaujme pravděpodobně vláda i k další novele opozičního hnutí ANO, která má rozšířit okruh lidí osvobozených od úhrady koncesionářských poplatků. Zdůvodní to zásadními dopady na příjmy České televize a Českého rozhlasu.