Vláda by dnes měla schválit žádost o prodloužení nouzového stavu

Praha - Ministerstvo zdravotnictví dnes vládě předloží materiál týkající se prodloužení nouzového stavu. Kabinet by měl formálně schválit, že požádá Poslaneckou sněmovnu o to, aby nouzový stav trval do 25. května. V současnosti platí do 30. dubna. Všichni členové kabinetu podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) s prodloužením nouzového stavu souhlasí. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) uvedl, že vláda o to Sněmovnu požádá už v pátek.

Ministři by také měli dokončit jednání o přesunu čtyř miliard korun z vládní rozpočtové rezervy do fondu Exportní garanční a pojišťovací společnosti. Peníze dostane jako záruky k úvěrům poskytovaným velkým firmám postiženým v souvislosti s koronavirem.

Kabinet by mohl projednávat také návrhy ministerstva práce a sociálních věcí. Resort chce od příštího týdne začít postupně s obnovováním sociálních služeb, které musely kvůli šíření koronaviru v půli března přerušit provoz. Otevíraly by se od 27. dubna do 8. června v dvoutýdenních intervalech. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) chtěla také ve vládě jednat o případném odkladu či odpuštění sociálních a zdravotních odvodů firmám, a to na tři až šest měsíců.