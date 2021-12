Vláda by chtěla post národního bezpečnostního poradce zřídit do konce r. 2022

Premiér Petr Fiala uvedl do funkce ministra vnitra Víta Rakušana, který úřad převzal po Janu Hamáčkovi, 17. prosince 2021 v Praze.

Premiér Petr Fiala uvedl do funkce ministra vnitra Víta Rakušana, který úřad převzal po Janu Hamáčkovi, 17. prosince 2021 v Praze. ČTK/Vondrouš Roman

Praha - Nová vláda Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN) by chtěla, aby funkce národního bezpečnostního poradce vznikla nejpozději do konce příštího roku. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to dnes řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Pozici je podle něj nutné legislativně zakotvit.

"Bude to vyžadovat legislativní proces, přesné vydefinování pozice. Ona nebude jednoduchá. Koordinace tajných služeb, boj proti hybridním hrozbám a dezinformacím v rámci více resortů," řekl Rakušan. Byl by rád, kdyby pozice vznikla už v polovině příštího roku, spíše ale počítá s termínem o půl roku pozdějším.

Server Seznam Zprávy v listopadu informoval, že by mohla na úřadu vlády připadnout nově zřízená funkce národního bezpečnostního poradce bývalému velvyslanci v Izraeli a někdejšímu náměstkovi ministra zahraničí Tomáši Pojarovi. Ten už nyní bude také poradcem premiéra Petra Fialy (ODS) pro zahraniční a bezpečnostní otázky.

Podle Rakušana se zatím o konkrétních nominacích na funkci nehovořilo. Pojar má podle něj jasné kompetence v bezpečnostní problematice.

Předseda ČSSD a starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda v debatě uvedl, že by zřízení pozice národního bezpečnostního poradce mohlo být jednou z cest, jak komplexně řešit otázku hybridních hrozeb a podobného typu útoků na Českou republiku.