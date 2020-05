Vláda bude znovu projednávat koronavirová opatření - video

Praha - Na dalším mimořádném zasedání kvůli koronavirové krizi se dnes sejde vláda. Prostřednictvím videokonference budou ministři opět probírat způsob, jak by mohl kabinet udržet v platnosti některá svá opatření i poté, co by měl 17. května skončit nouzový stav v Česku. Podle tiskového odboru úřadu vlády by měli ministři projednávat hlavně další opatření pro zmírnění dopadů epidemie. Na program by se mohly vrátit i některé předlohy ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).

Vládní plán rozvolňování opatření proti epidemii končí 25. května, Sněmovna ale nevyhověla žádosti, aby nouzový stav trval až do té doby. Na novele zákona o ochraně veřejného zdraví, která měla nesoulad vyřešit posílením pravomocí ministerstva zdravotnictví, se v pondělí koalice neshodla. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) měl původně dnes předložit svůj návrh ústavní novely krizového zákona.

Protože však na prosazení ústavního předpisu není dost času, předloží ho vláda nakonec asi na podzim i po konzultacích s opozicí. Platnost opatření by měl vyřešit předpis s omezenou účinností do konce roku, který bude přesněji vymezovat pravomoci ministra zdravotnictví. Podle většiny opozice by neměl být ve Sněmovně projednán v režimu legislativní nouze, ale řádně se zkrácenými lhůtami, což by trvalo pět až šest týdnů.

Kabinet by také mohl projednávat epidemiologickou situaci po předchozích vlnách rozvolnění svých opatření. Další fáze je v plánu po prodlouženém víkendu 11. května, kdy mají za specifických podmínek otevřít mimo jiné zahrádky restaurací, kadeřnictví a některé prodejny. Povoleny budou také společenské, sportovní a kulturní akce s účastí do 100 osob.

Vláda by mohla jednat i o případném odkladu či snížení sociálních odvodů firmám. Na posledním jednání ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) předložila nový návrh. MPSV prosazuje také dotace pro sociální služby kvůli zvýšeným výdajům v době koronavirové epidemie. Peníze by měly pokrýt náklady na ochranné prostředky i odměny personálu.