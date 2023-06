Vláda bude ve středu rozhodovat o nové výši podpory na bydlení pro uprchlíky

Praha - Vláda má ve středu rozhodnout o tom, jakou podporu na bydlení bude stát od července vyplácet uprchlíkům z Ukrajiny. Úřady práce by měly nově do humanitární dávky zahrnovat náklady na bydlení a výši podpory by měly stanovit podle uprchlíkova příjmu. V bytě, který jeho majitel zapíše do bytové evidence, by ubytovanému započítaly 3000 korun na měsíc. U lidí v ostatním bydlení by to bylo 80 procent částky, tedy 2400 korun. Na takovém vládním nařízení ale shoda není. Proti jsou vládní zmocněnkyně pro lidská práva, Svaz měst a obcí, zaměstnavatelé i organizace na pomoc uprchlíkům. Podle nich jsou částky příliš nízké, hrozí ztráta bydlení a nastavení motivuje k práci načerno.

Stát bude nouzové ubytování v zařízeních uprchlíkům, kteří mohou pracovat, hradit pět měsíců. Pak si ho budou platit sami, nebo se musí přestěhovat. Lidé v Česku, kteří přijali příchozí zdarma či za úhradu energií, dostávají teď solidární příspěvek. Za ubytování u sebe doma pobírají na osobu 3000 korun, nejvýš 9000 korun měsíčně. Na byt je to podle počtu ubytovaných od 5000 do 15.000 korun. Solidární příspěvek se od července má přestat vyplácet a podpora se sníží.

Do humanitární dávky pro uprchlickou domácnost se mají započítat náklady na bydlení na osobu 3000 či 2400 korun a životní minimum členů rodiny, od toho se odečte příjem. Matka s minimální mzdou a dvěma staršími potomky v registrovaném bytě by tak podle návrhu měla pro svou rodinu získat na živobytí a bydlení od státu zhruba 2000 korun. Žadatel o práci v nouzovém ubytování po půl roce v ČR by mohl pobírat asi 5000 korun. Postižený se svým pečujícím s příjmem 3000 korun v nouzovém ubytování a po třech měsících v Česku by měli od státu asi 9200 korun na měsíc, uvádí ministerstvo práce v podkladech k nařízení.

Proti návrhu se postavila zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková, Praha, Svaz měst a obcí, zaměstnavatelé či ministerstvo pro místní rozvoj. Podle nich jsou zamýšlené náklady na bydlení uprchlíků příliš nízké a nedá se očekávat, že majitelé komerčně pronajmou byty za méně, než je poskytly solidární domácnosti. Kritikům vadí i rozdílný přístup k příchozím a k místním žadatelům o příspěvek na bydlení. Podle organizací na pomoc běžencům hrozí řadě lidí ztráta bydlení a nastavení dávek motivuje k práci načerno. Dodávají také, že se model podpory mění na půl roku. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) totiž už dřív řekl, že od ledna by se měl uprchlíkům otevřít český systém dávek.

Podle ministerstva práce navržené částky odrážejí možnosti rozpočtu. Na humanitární dávku s podporou na bydlení by mělo být měsíčně potřeba 920 milionů korun, na druhé pololetí tedy 5,52 miliardy korun. Ušetřit se má měsíčně asi 170 milionů korun za solidární příspěvek a 420 milionů za nouzové ubytování, které by stát přestal platit asi 40.000 lidí. Podle resortu financí jsou úspory nejisté a ve vládní rezervě peníze na výdaje už nejsou.