Vláda bude schvalovat v pondělí rozpočet na příští rok

Praha - Vláda bude v pondělí za účasti prezidenta Miloše Zemana schvalovat návrh státního rozpočtu na příští rok. Ten počítá se schodkem 40 miliard korun. Podle materiálu ministerstva financí jsou hlavními prioritami rozpočtu zvýšení důchodů, platů učitelů, rodičovského příspěvku, výdajů na výzkum a vývoj nebo podpora sportu a vyšší investiční výdaje.

Celkové příjmy rozpočtu mají být v příštím roce 1,578 bilionu korun a výdaje 1,618 bilionu korun.

"Ministerstvo financí předpokládá, že návrh státního rozpočtu ČR na rok 2020 a střednědobý výhled na léta 2021 a 2022 bude upraven podle výsledků jednání vlády ČR, včetně doladění vnitřní konzistence, vazeb a metodické správnosti rozpočtů kapitol a dalších příloh rozpočtové dokumentace," uvádí materiál.

Dnes se přitom vládní koalice dohodla na růstu platů ve veřejné sféře v příštím roce tak, že všichni dostanou navíc 1500 korun do tarifů, zrušena bude nejnižší tabulka tarifů, která se týká nejhůře odměňovaných profesí, například kuchařek. Nárůst bude znamenat pro státní rozpočet zhruba dvě miliardy navíc.

Jediné procentuální navýšení zůstává u pedagogů, a to o deset procent. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) učitelé uvidí na výplatních páskách průměrně 3684 korun navíc.

V návrhu rozpočtu, který ministerstvo financí poslalo na konci srpna vládě, je na platy vyčleněno 224,8 miliardy korun pro 474.785 míst. Nejsou v tom zahrnuty výdaje na platy zaměstnanců vysokých, církevních a soukromých škol, výzkumných institucí a zdravotnických zařízení.

Ministerstvo financí počítá se schodkem rozpočtu 40 miliard korun i v dalších letech 2021 a 2022. Takzvané výdajové rámce bude vláda schvalovat současně s rozpočtem. Opozice schodkové hospodaření v době ekonomického růstu kritizuje.

Podklady k rozpočtu počítají totiž v příštím roce s růstem ekonomiky o 2,2 procenta. Stejný ekonomický růst by měl být i v roce 2021 a následně mírně klesnout na 2,1 procenta.

Základní ukazatele rozpočtu:

ukazatel schválený rozpočet 2019 schválený rozpočet 2019 (bez EU a FM*) Návrh 2020 Návrh 2020 (bez EU a FM) Příjmy 1465,3 1371,4 1578,1 1466,6 Výdaje 1505,3 1411,4 1618,1 1506,6 Saldo -40 -40 -40 -40

*peníze z fondů EU a dalších finančních mechanismů jako jsou například tzv. norské fondy

Zdroj: Návrh státního rozpočtu 2020

Daňové příjmy mají podle návrhu rozpočtu stoupnout o šest procent

Daňové příjmy státního rozpočtu včetně plateb pojistného na sociální zabezpečení by v příštím roce měly stoupnout o šest procent na 1,4 bilionu korun, tedy o 79,7 miliardy korun. Složená daňová kvóta vyjadřující daňovou zátěž by měla příští rok stoupnout na nejvyšší úroveň minimálně od roku 2015, a to na 35,9 procenta. Vyplývá to z materiálů ministerstva financí k návrhu státního rozpočtu na příští rok, který bude v pondělí schvalovat vláda. Podle ministerstva financí ovšem zvýšení daňové kvóty automaticky neznamená, že se zvyšuje daňové zatížení obyvatelstva.

Složená daňová kvóta vyjadřuje podíl daní včetně cla a povinných příspěvků na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění na hrubém domácím produktu.

Čistě z daní by měl státní rozpočet příští rok získat 818,6 miliardy korun, tedy o 49,7 miliardy více než letos. Z daně z přidané hodnoty by to mělo být 319,7 miliardy korun, zatímco pro letošní rok naplánovalo MF 297,9 miliardy korun. Z digitální daně by měl stát příští rok získat podle materiálu 2,1 miliardy korun.

Návrh na zavedení sedmiprocentní digitální daně pro velké internetové firmy, jako jsou Facebook a Google, poslalo MF nedávno vládě. Zákon by mohl platit od poloviny příštího roku. Ročně by měla daň do rozpočtu přinést pět miliard korun.

Výběr pojistného na sociální zabezpečení by měl stoupnout o 30 miliard na 586,4 miliardy korun

Celkové příjmy rozpočtu mají být podle návrhu MF v příštím roce 1,578 bilionu korun a výdaje 1,618 bilionu korun. Schodek by tak měl být 40 miliard korun. MF přitom vycházelo ze srpnových odhadů vývoje ekonomiky, podle kterých by v příštím roce měla ekonomika růst o 2,2 procenta.

Vývoj daňové kvóty dle rozpočtové skladby ČR:

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Složená v procentech 32,6 33,6 34,2 35 35,2 35,9

Zdroj: MF