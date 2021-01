Vláda bude moci prodloužit nouzový stav do neděle 14. února

Praha - Slovní argumenty, ale i fyzickou potyčku přineslo dnešní jednání Sněmovny o prodloužení nouzového stavu kvůli nemoci covid-19 do 21. února. Vystoupení nezařazeného poslance Lubomíra Volného vyústilo v napadení předsedajícího Tomáše Hanzela (ČSSD). Poslanci nakonec stav nouze prodloužili jen do 14. února na návrh KSČM, která menšinový kabinet ANO a ČSSD v dolní komoře podporuje. Vláda prodlouží nouzový stav a platnost protiepidemických opatření v pátek. Stav epidemie je podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) rizikový a účinná protiepidemická opatření nelze bez nouzového stavu efektivně přijímat.

Volný při svém vystoupení na plénu Sněmovny nemluvil k věci a Hanzel ho upozornil na to, že mu proto vypne mikrofon. Když to udělal, Volný přišel mluvit přímo na místo předsedajícího a Hanzel se ho snažil odstrčit. Předsedajícímu přišli pomoci další poslanci ČSSD. Po kratší strkanici Volný místo v doprovodu ochranné služby policie opustil.

Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) následně Volného vykázal do konce jednacího dne ze sálu. Uvedl, že bude následovat disciplinární řízení u mandátového a imunitního výboru a že Volný se podle něj možná dopustil trestného činu. Volný tvrdí, že byl sám napaden, a novinářům řekl, že se kvůli incidentu nehodlá vzdát mandátu poslance. Jednání Volného poslanci napříč stranami odsoudili. Volný a jeho kolega Marian Bojko také odmítli ve Sněmovně nosit roušky. Možným porušením hygienických opatření z jejich strany se už zabývá policie.

Ministr Blatný na jednání prohlásil, že bez nouzového stavu není možné efektivně a rychle přijímat účinná protiepidemická opatření. Počet hospitalizovaných s covidem-19 je podle něho nutné snížit na 3000, tedy na méně než polovinu nynějšího stavu. Pokles k tomuto počtu by podle ministra mohl trvat nejméně tři týdny. Upozornil také na nebezpečí rozšíření nové mutace viru, která je nakažlivější. I podle premiéra Andreje Babiše (ANO) je situace dál vážná. "Vláda žádá o prodloužení nouzového stavu hlavně z důvodu dosáhnout zásadního obratu v boji s koronavirovou epidemií," řekl.

Stav nouze by bez prodloužení skončil v pátek. Vláda žádala jeho prodloužení o 30 dnů, ale nakonec byl prodloužen jen o 23 dní. Návrh KSČM získal podporu 53 z 98 přítomných poslanců, hlasovali pro něj poslanci ANO, ČSSD a KSČM. Zákonodárci ostatních stran hlasovali proti, nebo se hlasování zdrželi.

Opozice ve Sněmovně dnes kritizovala postup vlády při epidemii. Nechce podporovat další vládní improvizace, ale spravedlivý, předvídatelný a férový systém odškodňování, uvedl například předseda ODS Petr Fiala. Také strany KDU-ČSL, TOP 09 nebo SPD avizovaly, že prodloužení nouzového stavu nepodpoří. Piráti by podle předsedy svých poslanců Jakuba Michálka byli ochotni podpořit prodloužení stavu, pokud vláda bude chtít zefektivnit přijatá opatření včetně testování nebo podpory ekonomiky. Své návrhy ale na dnešním jednání neprosadili.

Vláda by také měla urychleně dokončit ústavní novelu, která má zavést alternativu nouzového stavu, řekli médiím předsedové Pirátů Ivan Bartoš a hnutí STAN Vít Rakušan. Blatný později uvedl, že v legislativě je třeba připravit obdobu německého epidemického stavu, nynější krizový zákon na něj není koncipován. Jiné sliby ale dát odmítl, protože nejistota se podle něho stává novou normou, byť se to nelíbí nikomu.

Podmínky pro prodloužení nouzového stavu si kladli i komunisté. Týkaly se třeba širšího otevření škol a provozu zimních středisek i ubytovacích služeb, které nyní kvůli vládním restrikcím nefungují. Ministr Blatný poslancům řekl, že celý první stupeň základních škol by se mohl otevřít nejdříve začátkem února a na přelomu ledna a února by mohl být obnoven provoz lyžařských vleků, pokud to ale epidemická situace dovolí.

Oficiálně v Česku nyní platí nejvyšší, pátý stupeň pohotovosti protiepidemického systému PES. Index rizika PES je přitom už osmý den na úrovni čtvrtého stupně. Blatný chce od února upravit tabulku opatření proti šíření covidu-19 podle stupňů PES. Už dříve avizoval, že v některých stupních rizika bude nově možné pořádat hromadné akce pro účastníky, kteří předloží negativní test. Do parametrů indexu PES by se pak měla kromě počtu případů promítnout také naplněnost nemocnic.

Lidé zatím skupují respirátory po výroku premiéra, že zvažuje doporučit nošení chirurgických roušek či respirátorů v MHD a obchodech. Zvýšený zájem zaznamenaly Asociace nanotechnologického průmyslu ČR i lékárenská síť Dr.Max. Prodejci však ujišťují, že pomůcek je dost.

Od pátku se změní systém rezervací termínů pro očkování seniorů starších 80 let proti covidu-19. Nově registrovaní dostanou SMS s upozorněním až v době, kdy bude na jimi vybraném očkovacím místě volný termín. Jejich pořadí už nebude určovat čas přihlášení, dříve termín dostanou starší. Pro seniory, kteří už mají termín, se nic nezmění.

Senioři mají možnost se v systému k očkování hlásit od minulého pátku a v budoucnu mají dostat možnost registrovat se na očkování i ostatní lidé v Česku. Spuštění systému doprovázely problémy se zasíláním registračních kódů a v sobotu očkování v některých nemocnicích zpomalily dočasně nedostupné údaje o rezervacích. Objevily se také případy, kdy senioři dostali termín vakcinace v nemocnici, kde se ještě neočkovalo.

V Česku se proti covidu-19 očkuje od 27. prosince. K dnešním 07:00 vykázali zdravotníci podle údajů ministerstva zdravotnictví téměř 155.000 očkování proti covidu-19. Přes 7200 lidí dostalo už druhou dávku vakcíny. Česko se nyní potýká s krácením dodávek séra firem Pfizer a BioNTech. V příštích třech týdnech se tak podle Blatného omezí počet termínů očkování.

Při očkování proti novému typu koronaviru zatím ze všech zemí postupuje nejrychleji Izrael, který už naočkoval třetinu obyvatel. V zemích EU je na tom nejlépe Malta, kde naočkovali 3,23 procenta populace, Česko je s 1,45 procenta naočkovaných obyvatel na 12. místě.