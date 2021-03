Vláda bude jednat o testování na úřadech či práci z domova

Praha - O zavedení povinného testování na covid-19 pro státní zaměstnance či povinné práci z domova by na dnešním mimořádném zasedání měla jednat vláda. Ministerstvo zdravotnictví předloží také nařízení o pracovní povinnosti pro studenty některých středních a vysokých škol. Ministr možnost znovu zapojit mediky či studenty zdravotnických škol do práce v nemocnicích v minulých dnech už několikrát zmínil, kvůli jejich studijním povinnostem ale k tomu zatím nepřikročil.

Povinné testování pro státní zaměstnance by mohlo začít od středy 10. března. Tuto středu začalo povinné testování v podnicích nad 250 zaměstnanců. Firmy ho musejí u všech pracovníků dokončit do 12. března. Společnosti s 50 až 249 zaměstnanci mají testování zahájit dnes a dokončit 15. března.

Vláda by se mohla zabývat i debatou o povinné práci na dálku pro celé národní hospodářství poté, co před týdnem k využívání home office důrazně vyzvala. Například v administrativních provozech by se podle kabinetu měly vyskytovat jen osoby bezpodmínečně nutné k ochraně majetku a základních funkcí.

Ministři by se mohli zabývat i odvoláním hlavní hygieničky Jarmily Rážové. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) ji v polovině března vystřídá ředitelka moravskoslezské krajské hygienické stanice Pavla Svrčinová. Babiš o víkendu vyjádřil nespokojenost s prací některých vysokých úředníků ministerstva zdravotnictví v době sílící epidemie koronaviru.