Vláda bude jednat o rozpočtu, růstu důchodů i příspěvků pro pěstouny

Praha - Vláda Petra Fialy (ODS) má na dnešním jednání schvalovat návrh státního rozpočtu na příští rok. Minulý týden se nad zákonem, který určí, s čím budou hospodařit jednotlivé resorty, ministři několikrát sešli. Ve středu závěrečné rozhodnutí odložili na dnešek. Podle prvotního návrhu by měl stát hospodařit příští rok se schodkem 270 miliard korun, ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) ale nevyloučil jeho zvýšení kvůli nákladům na zvýšené ceny energií. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) chce vláda udržet deficit v mezích a po skončení krize konsolidovat veřejné finance. Sněmovně musí vláda návrh rozpočtu předložit do konce září, tedy do pátku.

Společně s návrhem státního rozpočtu vláda dnes probere i plán hospodaření Státního fondu podpory investic a Státního fondu životního prostředí.

Na programu má vláda i zvýšení důchodů, od ledna by se měla průměrná starobní penze zvýšit o 825 korun. Solidární část všech starobních, invalidních a pozůstalostních penzí by se měla podle návrhu ministerstva práce a sociálních věcí zvednout o 140 korun. K tomu by o 5,1 procenta měla vzrůst zásluhová procentní výměra důchodu podle odpracovaných let a výdělků. Od ledna se zásluhový díl navýší také o bonus 500 korun za vychované dítě. Zmírnit dopady zdražování na pěstounské domácnosti má zvednutí příspěvku pro pěstouny při převzetí dítěte o 35 procent a měsíční částky na úhradu potřeb dítěte o 27 procent. Vzrůst by mohly i zaopatřovací příspěvky pro mladé po odchodu z dětského domova či z náhradní rodiny. Návrh vládě předkládá ministerstvo práce a sociálních věcí.

Ministři projednají také novelu, která má zjednodušit povolování obnovitelných zdrojů energie. Zabývat se budou také změnou pravidel vnitřního fungování Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.