Vláda bude jednat o prodloužení nouzového stavu o tři měsíce - ŽIVĚ

Praha - Vláda bude odpoledne jednat o prodloužení nouzového stavu o tři měsíce. Vicepremiér a šéf Ústředního krizového štábu Vít Rakušan (STAN) jde na jednání vlády s tímto návrhem, potvrdil ČTK informace České televize Jakub Veinlich z ministerstva vnitra. Premiér Petr Fiala (ODS) řekl ČT, že prodloužení by mělo být delší než 30 dní. Vláda pro něj bude potřebovat souhlas Sněmovny.

Kabinet zatím 4. března vyhlásil nouzový stav na 30 dnů. Za více než tři týdny od počátku ruské invaze na Ukrajinu počet uprchlíků v Česku dosáhl podle úterního výroku premiéra 300.000. Polovinu příchozích tvoří děti, čtyři pětiny dospělých jsou ženy. O možnosti prodloužit nouzový stav na delší dobu jednal podle Veinlicha už v pondělí Ústřední krizový štáb. Návrh vychází ze stavu uprchlické krize, jejíž důsledky neskončí za měsíc, uvedl.

Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová ČTK řekla, že nebude případně doporučovat poslancům hnutí hlasovat pro prodloužení stavu nouze o tři měsíce. ANO podle ní bylo připraveno podpořit prodloužení o 30 dní. "Osobně jsem z toho docela překvapena, nikdo s námi o tom nejednal," uvedla.

Zopakovala, že ANO chce od kabinetu slyšet krátkodobou i dlouhodobou strategii řešení uprchlické krize v oblasti bezpečnosti, školství, ubytování, zaměstnání, sociální nebo zdravotnictví. "Ať (vláda) přijde po 30 dnech a požádá a třeba to znovu získá od hnutí ANO. To záleží na okolnostech, nevíme, jak se to bude vyvíjet. Jsme připraveni být otevření," řekla Schillerová. "Vláda má možnost získat prodloužení nouzového stavu ústavní většinou a takhle to zbytečně prokaučuje," dodala.

Předseda SPD Tomio Okamura zopakoval postoj hnutí, které nouzový stav odmítá. "Veškerá opatření lze řešit prostřednictvím stávající krizové legislativy," napsal ČTK. "Nouzový stav umožňuje vládě přikázat ubytování uprchlíků a nákupy bez výběrových řízení," dodal.

Rakušan už dříve uvedl, že vláda ke krizovému řízení a rychlému přijímání opatření na pomoc příchozím právní rámec nouzového stavu potřebuje. Řekl, že je tak například možné uprchlíky rozdělovat mezi kraje a že víza mohou vyřizovat i policisté.