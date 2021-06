Vláda: Antivirus bude v červnu vyplácet jen příspěvek v karanténě

Praha - Firmy budou moci v červnu z programu Antivirus získat už jen příspěvky na část náhrady pro lidi v karanténě, tedy příspěvek A. Proplácení mezd v zavřených provozech či při snížení poptávky k dnešku končí. Přestávají se tak poskytovat příspěvky A+ a B. Rozhodla o tom dnes vláda. ČTK to sdělilo tiskové oddělení ministerstva práce. Odbory a zaměstnavatelé požadovali prodloužení Antiviru do konce června.

Antivirus měl bránit propouštění. Poskytují se z něj příspěvky na mzdy a náhrady firmám, na které dopadla nařízená omezení proti covidu a koronavirová krize. Od loňského 12. března od vyhlášení prvního nouzového stavu do dneška výdaje činí podle ministerstva 43,2 miliardy korun. Z toho čtyři pětiny hradí EU a pětinu stát. Podporu získalo 74.000 firem pro víc než milion zaměstnanců.

Příspěvek A+ proplácel dosud celé mzdy s odvody do 50.000 korun v zavřených provozech. Příspěvek B dorovnával při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, personálu či surovin 60 procent náhrady mzdy do 29.000 korun. Pokračovat bude poskytování příspěvku A, který představuje 80 procent vyplacené náhrady mzdy lidí v karanténě do 39.000 korun.

Maláčová ČTK už dřív řekla, že při rozvolnění by se měl Antivirus "vypnout". Ještě před týdnem její úřad navrhoval v červnu ponechat dva příspěvky. Vedle části náhrad v karanténě se měly proplácet i mzdy v uzavřených provozech. Vláda původně plánovala otevření vnitřků restaurací a dalších provozů o dva týdny později, po rozhodnutí soudu opatření uvolnila ode dneška. Zástupci zaměstnavatelů ale poukazují na to, že všechny podniky ještě plně nefungují. Omezení se týkají cestovního ruchu i dalších oborů. Odboráři a podnikatelé požadovali prodloužení celého Antiviru do konce června.

Podle údajů ministerstva práce se z programu v dubnu vyplatilo 2,92 miliardy korun. Z toho se 2,18 miliardy využilo na výdělky v zavřených provozech, přes 359 milionů na část mezd při výpadku poptávky, surovin a personálu a 380,56 milionu na náhrady v karanténě. V březnu výdaje na všechny tři příspěvky činily 5,02 miliardy, v únoru 4,38 miliardy a v lednu 4,56 miliardy.

Podle Maláčové je podpora na náhradu v karanténě nejlevnější a měsíčně by měla stát vyjít na 30 milionů korun. Očekává se, že výdaje budou se zlepšováním epidemické situace klesat. Zatímco v březnu evidovalo ministerstvo přes 184.400 nových karantén a izolací, v dubnu jich bylo přes 59.000 a v květnu bez dneška zhruba 20.500, vyplývá z údajů ministerstva.

Plošné programy kompenzací podle ministra Havlíčka pokračovat nebudou

Plošné programy kompenzací COVID 2021 a COVID Nepokryté náklady podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) pokračovat nebudou. Všechny provozovny už podle něj mohou znovu fungovat. Vláda jen upraví a prodlouží některé dříve zavedené specifické dotační tituly, vypisovat nové neplánuje. Havlíček to dnes řekl na tiskové konferenci po jednání vlády.

Zmíněné podpůrné programy kabinet podle Havlíčka dnes neprojednával. COVID 2021 se vztahuje k období 11. ledna až 9. května. Ukončení termínu souvisí podle Havlíčka s otevřením celého maloobchodu od 10. května. Podnikatelé v něm mohou získat 500 korun na zaměstnance a den omezení. Žádosti o dotace ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) přijímá do středy.

COVID 2021 podle restauratéra a garanta projektu Moje restaurace za Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR Luboše Kastnera využívá většina podnikatelů v gastronomii. Přestože restaurace mohou ode dneška hosty obsluhovat i uvnitř, podmínky jako rozestupy mezi stoly či nutnost, aby hosté měli negativní testy na koronavirus nebo byli očkovaní, znamenají podle Kastnera stále omezení. Restauratéři by tak podle něj měli mít nadále na náhrady nárok, uvedl v pátek.

První výzva programu COVID Nepokryté náklady, ve které se podnikatelé mohou do 19. července hlásit o náhrady, se týká doby od 1. ledna do 31. března. MPO chystá ještě výzvu vztahující se k období 1. dubna až 31. května. Stát jeho prostřednictvím poskytuje podnikatelům dotaci 60 procent nákladů. Ani tento titul podle Havlíčka nebude vláda prodlužovat.

Pomoc z programů COVID 2021 a COVID Nepokryté náklady se podle Havlíčka místo avizovaných 12 miliard korun pravděpodobně vyšplhá na 15 až 16 miliard, řekl.

Dále naopak pokračuje COVID kultura. "Budeme ho vždy upřesňovat i v těch následujících týdnech," řekl Havlíček. I nadále budou podle něj podnikatelé moci čerpat podporu z programu Agricovid Potravinářství, což dnes schválila vláda, uvedl dále. Dodal, že se dodělá ještě COVID bus, který navazuje na program vytvořený v loňském roce pro zájezdové dopravce.

Na podporu české ekonomiky za první čtyři měsíce letošního roku připadlo podle Hospodářské komory ČR (HK) 17 procent ze schodku státního rozpočtu. Vláda podnikatelům za toto období poskytla 38 miliard korun, z toho 4,8 miliardy korun se týkají například odkladu plateb daňových záloh, budou tak státu vráceny. Kompenzace kvůli pandemii za loňský rok podle analýzy HK činily 110 miliard korun. Fakticky stát vyplatil podporu 23 miliard korun, formou daňových úlev a odkladů plateb podnikatelé ušetřili 87 miliard korun.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) dnes řekla, že se podařilo pro letošní rok v souvislosti s pandemií a podporou ekonomiky vyjednat schodek státního rozpočtu ve výši 500 miliard korun. Od vypuknutí pandemie k 30. dubnu stát podle ní do ekonomiky vložil 421 miliard korun, většina peněz byla použita na přímou pomoc, uvedla.

"Jsou tu další nástroje. Máme tady pandemický zákon, máme tady odškodňovací zákon. Pokud někdo má pocit, že by se měl domáhat této náhrady, samozřejmě může. A nezapomínejme prosím, že máme disponibilních ještě kolem 400 miliard na úvěrech podpořených státní zárukou," uvedla dále Schillerová. Havlíček doplnil, že mnoho evropských zemí, například Maďarsko, po celou dobu pandemie poskytovalo podnikatelům jen nepřímou pomoc, tedy například záruční programy.