Vláda ani dnes nerozhodla o vrácení 10 mld. Kč armádě

Praha - Kabinet ANO a ČSSD ani dnes nerozhodoval o vrácení deseti miliard korun z rozpočtové rezervy do kapitoly ministerstva obrany. Novinářům to po dnešním jednání řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Kabinet loni peníze převedl do rezervy kvůli tomu, aby komunisté podpořili státní rozpočet na letošní rok. Vládní strany pak slíbily, že peníze vojákům vrátí hned na prvním jednání 4. ledna. Podle Schillerové je jisté, že se to stihne v lednu.

Schillerová řekla, že slib armádě platí. "Peníze jsou ve vládní rozpočtové rezervě, nebude na ně v žádném případě sáhnuto, patří ministerstvu obrany," uvedla. Začátkem měsíce podle ní přesunu bránilo "dokončování závěrek". "Materiál musí předložit ministerstvo obrany, pan premiér zařadit na program. Určitě k tomu přesunu dojde v průběhu měsíce ledna," doplnila.

Poslanci v prosinci převedli deset miliard korun z návrhu rozpočtu ministerstva obrany do rezervy, čímž komunisté podmiňovali svůj souhlas s návrhem státního rozpočtu. Zástupci vlády poté oznámili, že peníze na začátku ledna obraně vrátí. Ministr obrany Metnar slíbil, že tak učiní už 4. ledna. Premiér Andrej Babiš (ANO) ale před jednáním řekl, že to bude až později v lednu.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) před týdnem po jednání vlády řekl, že kabinet přesun schválí na dnešním, nebo následujícím zasedání. "Ten závazek stále platí. Bylo znovu potvrzeno, že to tak je," uvedl tehdy Petříček. ČSSD při vyjednávání krátit rozpočet armády odmítala, souhlas podmínila tím, že budou peníze obraně navráceny při nejbližší příležitosti.