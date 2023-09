Vlach osladil vítěznou brankou Pešánovi návrat na libereckou střídačku

Liberec - Liberecký útočník Jaroslav Vlach rozhodl gólem na 4:3 v čase 58:34 dramatické derby s Mladou Boleslaví. Zejména jeho zásluhou tak Bílí Tygři zvládli vítězně gólovou přetahovanou s velkým rivalem a zdárně vykročili do nového ročníku extraligy. Úspěšný střelec si v rozhovoru s novináři dobrý start pochvaloval a těšil ho i s ohledem na povedený návrat kouče Filipa Pešána pod Ještěd.

"Při mém gólu jsem ani nemířil. Chtěl jsem puk dostat hlavně na branku a vyšlo to takto parádně, že se střela ještě otřela o tyčku a skončila v brance," pochvaloval si mistr extraligy s Libercem z roku 2016. "Potřebujeme takováto vyrovnaná utkání, kde se skóre přelévá ze strany na stranu, zvládat. Jsem rád, že jsme to předvedli hned v prvním zápase sezony a bereme výhru. Perfektní start," dodal Vlach.

Liberec do utkání vstoupil hodně aktivně a hned v úvodních minutách si zahrál dvě přesilovky. Branku ale vstřelit nedokázal a tak šli do vedení v polovině první části zásluhou Lantošiho hosté. "Nemyslím si, že nás to úplně zabrzdilo. Měli jsme tam pár dobrých a nebezpečných střel, gól jsme ale vstřelit nedokázali. To se občas stane," podotkl Vlach.

"Naštěstí jsme poté brzy zareagovali na úvodní gól soupeře a Fašo (Martin Faško-Rudáš) rychle vyrovnal. Ve druhé třetině jsme až na nepovedenou koncovku byli lepším týmem. Ve třetí to pak bylo kdo s koho a šli jsme si za výhrou až do konce. Pořád je to ale jen první zápas. Musíme teď dobře zregenerovat a v neděli v Hradci Králové začínáme nanovo," uvedl rodák z Paběnic nedaleko Čáslavi.

Vítězství bylo hodně důležité také pro hlavního trenéra Filipa Pešána, který se na libereckou lavičku znovu postavil poprvé od konce dubna 2019 a finálové porážky s Třincem. Podle Vlacha se ale jeho styl trénování příliš nezměnil.

"Myslím si, že jako trenér je pořád stejný. Navíc já se věnuji hraní, on koučování a žádnou extra změnu jsem v jeho koučinku zatím nezaznamenal. Jsou tam nějaké drobné taktické prvky a detaily, ale o tom se můžeme bavit až po pár zápasech. Určitě je to pro něj po návratu velké vítězství a bude to mít hodně drahé. Uděláme s kluky poradu a určitě na něj něco vymyslíme," smál se jednatřicetiletý útočník, který zastává funkci týmového pokladníka.

Úvodní kolo nového ročníku - navíc derby s velkým rivalem - přilákalo do liberecké arény bezmála sedm tisíc diváků. Hodně vyhecovanému utkání vytvořili výbornou kulisu.

"Nebyl jsem vůbec překvapený z takové návštěvy. Věřil jsem, že jsou lidé zase po létě natěšení na hokej. Naše marketingové oddělení navíc odvedlo skvělou práci a dostalo diváky do haly. Chceme fanouškům poděkovat, byli hodně slyšet, hnali nás dopředu a atmosféra celého zápasu byla výborná. Doufám, že budou v takovém počtu chodit i nadále a my jim budeme dělat radost," přál si na závěr Vlach.