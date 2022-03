Víza dostalo v Česku téměř 236.600 Ukrajinců, za neděli jich bylo 3167

Praha - V Česku získalo víza zatím 236.585 ukrajinských uprchlíků, z toho 3167 v neděli. Na cizinecké policii a v asistenčních centrech se od počátku války nahlásilo přes 128.000 Ukrajinců. Ministerstvo vnitra o tom dnes informovalo na twitteru. Skutečný počet ukrajinských uprchlíků pobývajících v Česku je pravděpodobně vyšší. Podle odhadů přišlo za zhruba měsíc od zahájení ruské vojenské invaze na Ukrajině do České republiky zhruba 300.000 běženců. Téměř polovinu tvoří děti, čtyři pětiny dospělých jsou ženy.

Uprchlíci před válkou dostávají od minulého úterý víza za účelem dočasné ochrany, která nahradila předtím vydávaná speciální dlouhodobá víza. Mohou tak pobývat na území České republiky až rok. Zároveň mají přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání, na trh práce a nárok na další asistenci, například při ubytování.

Počty udělených víz v posledních dnech klesají. Minulé pondělí vnitro udělilo přes 7000 víz, v úterý a ve středu okolo 5000 víz, ve čtvrtek necelých 4000, v pátek zhruba 3600 a v sobotu téměř 3000.

U české cizinecké policie se dosud zaregistrovalo 128.352 lidí, kteří utekli z Ukrajiny před ruskou invazí. V neděli se nahlásilo 1808 lidí. Svůj pobyt nemusí hlásit děti do 15 let, kterých je podle posledních údajů ministerstva vnitra mezi uprchlíky přes 35 procent.

Vláda chce kvůli přílivu ukrajinských uprchlíků prodloužit nouzový stav do konce května. "Poctivě říkáme, že do konce května budeme nouzový stav potřebovat, potom uvidíme co dál," řekl v neděli premiér Petr Fiala (ODS) v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Je podle něho jasné, že za 30 dnů se vláda s uprchlickou vlnou nevypořádá. "Do Česka přišlo 300.000 lidí během měsíce. Musíme to zvládnout správným způsobem," zdůraznil Fiala.

Nouzový stav kabinet vyhlásil 4. března na 30 dní, žádost o prodloužení posoudí poslanci na mimořádné schůzi v úterý.

Pražské centrum pro uprchlíky v neděli odbavilo 1071 lidí, více než v sobotu

Asistenční středisko pomoci Ukrajincům v Kongresovém centru Praha v neděli odbavilo 1071 lidí, kteří do Česka uprchli před ruskou invazí. Je to o téměř 250 lidí více než v sobotu. Zájem ale v posledních dnech spíše klesá. Na středisko, které je společné pro Prahu a Středočeský kraj, se dosud obrátilo téměř 58.524 uprchlíků. Na twitteru o tom dnes informovali pražští hasiči.

Centrum v neděli zajistilo ubytování pro 108 lidí. Tři z nich musí být kvůli nedostatku kapacit ubytováni v režimu nouzového přístřeší, většinou v tělocvičnách. Do asistenčních center mimo hlavní město bylo převezeno 60 lidí.

Zájem o služby pražského asistenčního střediska se postupně snižuje, nárůst mezi sobotou a nedělí je spíše výjimkou. Zatímco 8. a 9. března odbavilo centrum přes 3600 žadatelů o pomoc, v dalších dnech klesly jejich počty pod 3000. Maximem v uplynulém týdnu bylo pondělních 1937 odbavených uprchlíků. V sobotu počet lidí, kterým v centru pomohli, poprvé klesl pod tisíc.

Centrum funguje nonstop, nabízí pomoc s registrací, ubytováním, doklady, zprostředkováním práce či s pojištěním. Od zahájení ruské vojenské invaze přišlo do České republiky podle odhadů kolem 300.000 běženců. Téměř polovinu uprchlíků tvoří děti, čtyři pětiny dospělých jsou ženy, nejvíc Ukrajinců mezi kraji registruje právě hlavní město.

Do poloviny dubna se pražské středisko přesune z Kongresového centra do bývalého sídla Komerční banky ve Vysočanech. Kapacita nového centra bude oproti KCP o něco menší, denně tam bude moci být odbaveno až zhruba 2700 lidí.

Počty uprchlíků odbavených pražským KACPU za poslední dva týdny:

Odbavených Zajištěno ubytování neděle 13. března 2471 249 pondělí 14. března 2945 323 úterý 15. března 2810 213 středa 16. března 2765 283 čtvrtek 17. března 2220 239 pátek 18. března 2142 327 sobota 19. března 1688 246 neděle 20. března 1400 125 pondělí 21. března 1937 42 úterý 22. března 1538 111 středa 23. března 1575 154 čtvrtek 24. března 1364 176 pátek 25. března 1153 138 sobota 26. března 825 40 neděle 27. března 1072 108

Zdroj: twitter pražských hasičů