Vítr zastavil lanovky na Ještěd a na Sněžku

Liberec - Silný vítr stejně jako v sobotu zastavil provoz kabinových lanovek na Ještěd v Liberci a na Sněžku. "Vypadá to, že ani dnes celý den nebudeme jezdit," řekl ČTK přednosta lanovky Vladimír Štěpán. Také v Krkonoších hrozí silný vítr celý den. V Královéhradeckém, Středočeském kraji a na Vysočině vítr lámal stromy, hasiči měli desítky výjezdů.

Silný vítr stejně jako po celou sobotu ani dnes nedovoluje provoz kabinové lanovky na Ještěd v Liberci. Rychlost větru na horní stanici lanovky byla ráno podle přednosty lanovky Vladimíra Štěpána mezi 90 až 93 kilometry v hodině. Přípustných pro provoz lanovky je maximálně 58 kilometrů v hodině. "Vypadá to, že ani dnes celý den nebudeme jezdit," řekl ČTK Štěpán.

Pro okolí Frýdlantu, Liberce a Jablonce nad Nisou platí až do pondělí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), upozorňuje na velmi silný vítr. Klára Bubnová z ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) dnes ČTK řekla, že v noci byl v kraji nejsilnější vítr ve Frýdlantském výběžku. Na stanici v Hejnicích rychlost větru přesáhla 98 kilometrů v hodině a ve Frýdlantu to bylo přes 77 kilometrů v hodině. "Pak už to byly stanice na horách, Kořenov, Harrachov, Desná. To bylo kolem 15 metrů za sekundu (54 km/h)," dodala.

Pro hasiče byla dnešní noc klidnější než páteční, kdy měli zhruba 20 výjezdů ke spadlým stromům. "Dnešní noci jsme měli asi desítku výjezdů, z toho šest bylo ke spadlým stromům přes komunikaci," řekla dnes ČTK zastupující krajská mluvčí hasičů Eva Klímová. Podle ní jim ale lidé některé události teprve hlásí.

Hasiči k ránu likvidovali i požár stodoly spojené s obytnou částí zemědělské usedlosti v Českém Dubu - Libíči. Nikomu se nic nestalo. "Řešilo se i náhradní ubytování se starostou obce. Rodina ale řekla, že je schopna si ho zajistit sama," uvedla Klímová. Požár se přes střechu šířil ze stodoly i do obytné části. "Tu se podařilo uchránit, zasažené jsou jen střecha a krovy v obytné části," dodala Klímová. Podle ní vyšetřovatelé teď budou zjišťovat příčinu a výši škody.

Mluvčí ČEZ Soňa Holingerová uvedla, že distribuční soustava byla dnes ráno v běžném provozním stavu. "Objevují se jednotlivé poruchy v regionech, kde foukalo. Tedy pravděpodobně může na vedení dopadnout nalomený strom či větev. Nicméně jde zpravidla jen o desítky domácností nebo jednotlivé domy," uvedla Holingerová. Dopoledne se podle ní například odstraňovala porucha v sousedním Ústeckém kraji. Ve Vejprtech na Chomutovsku byly bez elektřiny desítky domácností.

Kabinovou lanovku na Sněžku dnes zastavil silný vítr, ráno nejel ani jeden ze dvou úseků. Horní úsek z Růžové hory na Sněžku stál kvůli větru také v sobotu, kdy se lanovka po pravidelné podzimní odstávce opět dostala do denního provozu. Lanovka může být v provozu do rychlosti větru 60 km/h, vyplynulo z údajů zveřejněných na webu. Horská služba dnes vydala pro Krkonoše úpozornění před silným větrem, zvláště pak na hřebenech hor může dosahovat v nárazech rychlosti přes 108 km/h. Meteorologové dnes ráno uvedli, že může mít v nárazech až 125 km/h, tedy sílu orkánu.

"Dnes fouká v nárazech kolem 180 km/h a vzhledem k předpovědi máme zavřeno," napsal dnes po 08:00 ČTK ve zprávě SMS správce České poštovny na Sněžce Dalibor Blaha.

Údaje o rychlosti větru na Sněžce se mohou lišit podle toho, kde se měří. Například polská horská služba dnes stejně jako v sobotu uváděla rychlost větru kolem 90 km/h. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na twitteru v sobotu uvedl, že do 13:00 byl na Sněžce zaznamenám náraz větru o síle 166 km/h.

Sněžku nelze brát jako reprezentativní místo toho, co se děje jinde v Krkonoších. Sněžka svým jehlanovým tvarem ční do volné atmosféry a tamní klima je navzdory nevelké nadmořské výšce arktické a velehorské. Roční průměrná teplota na Sněžce je 0,2 stupně Celsia.

U hřebenové Luční boudě v nadmořské výšce 1415 metrů nad mořem ráno dosahoval vítr v nárazech rychlosti 90 km/h. Byla tam silná mlha, dva stupně nad nulou a v okolí asi šest centimetrů sněhu, uvedla dnes krkonošská horská služba.

"Hřebenové túry v Krkonoších za současného stavu nedoporučujeme. Upozornění platí pro celé hory, na hřebenech je riziko největší," řekl dnes ČTK Radoslav Groch z Horské služby Krkonoše

Kabinová lanovka z Pece pod Sněžkou na Sněžku po dobu odstávky od pondělí 2. listopadu do 4. prosince mohla jezdit jen o víkendech a také 16. a 17. listopadu. Mezi hlavní úkony pravidelné údržby patřila diagnostika stavu hlavních ložisek převodových skříní a poháněcích lanových kotoučů. Aktuální informace o provozu a podmínkách přepravy jsou na webu lanové dráhy. Lanovka je v provozu denně v závislosti na počasí od 08:00 do 18:00.

Kabinovou lanovku, která patří městu Pec pod Sněžkou, tvoří dva úseky, a to Pec - Růžová hora a Růžová hora - Sněžka s celkovou délkou dráhy kolem 3,5 kilometru. Z hlediska převýšení je v Česku nejextrémnější kabinovou lanovku. Převýšení lanové dráhy z dolní stanice v Peci do horní stanice na Sněžce je přes 700 metrů.

Lyžařské vleky a lanovky jsou kvůli protikoronavirovým opatřením zastaveny, netýká se to ale městských systémů a lanovek, které jsou v provozu v létě, uvedli zástupci lanové dráhy Sněžka.

Královéhradecký kraj

Královéhradeckém kraji silný vítr lámal stromy a místy komplikoval dopravu. Hasiči od soboty do dnešních 08:00 zasahovali u 65 událostí, z toho asi 45 výjezdů souviselo s větrem. Nejvíce případů, zhruba 35, bylo na Rychnovsku. ČTK to dnes řekla mluvčí krajských hasičů Martina Götzová. V sobotu byly také v kraji tisíce domácností kvůli poruchám na elektrickém vedení bez proudu, energetici postupně závady odstranili.

"Dnes máme zatím asi jen tři události, většinou jde o popadané stromy na silnice, které museli profesionální a dobrovolní hasiči odklízet," uvedla dnes ráno pro ČTK Götzová.

V Královéhradeckém kraji má být dnes oblačno až polojasno, místy až zataženo, teploty do 12 stupňů Celsia, na horách do osmi stupňů nad nulou. Vítr může dosahovat v nárazech rychlosti až 90 km/h, v Krkonoších až 125 km/h.

Pardubický kraj

Hasiči v Pardubickém kraji od sobotního večera do dnešních 09:00 vyjížděli k více než 20 událostem, většina souvisela se silným větrem. Nejčastěji šlo o spadlé stromy, poškozené střechy, utržené okapy, ale i billboardy, uvedli dnes dopoledne zástupci krajských hasičů. Silný vítr komplikuje život v Pardubickém kraji od pátečního večera, jen mezi sobotními 08:00 až 15:00 hasiči zasahovali u zhruba 90 událostí souvisejících se silným větrem.

"Silný vítr stále sužuje Pardubický kraj. V sobotu odpoledne vítr mírně polevil, k večeru ale opět začal nabírat na síle," uvedla dnes dopoledne mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.

Například pardubičtí hasiči museli odstranit z obchodního centra vlajku, která se utrhla i s konstrukcí, kterou byla přidělána k objektu.

"Večer jsme zasahovali u nehody osobního auta, které skončilo ve stromě v Kunčí na Chrudimsku. Vozidlo zůstalo zaklíněné doslova ve větvích stromu. Uvnitř zůstaly dvě osoby, které jsme vyprostili. Jedna byla převezena do nemocnice zdravotnickou záchrannou službou," uvedli zástupci krajských hasičů.

Popadané stromy a větve o víkendu v Pardubickém kraji také komplikovaly dopravu. Podle ranního hlášení Ředitelství silnic a dálnic byla kvůli polomům neprůjezdná například silnice třetí třídy Vortová-Herálec na Chrudimsku.

Silný vítr v Pardubickém kraji také na několika místech poškodil vedení vysokého napětí, tisíce domácností byly bez proudu. Energetici postupně závady odstraňovali.

Větrno má být v Pardubickém kraji i dnes, bude oblačno až polojasno, místy zataženo, teploty do 12 stupňů nad nulou, na horách do osmi stupňů Celsia. Vítr může dosahovat v nárazech rychlosti až 90 km/h.

Středočeský kraj

Středočeským hasičům přibylo výjezdů kvůli silnému větru. Za víkend zatím evidují 55 zásahů, zasahovali hlavně na na jihovýchodě kraje, řekla ČTK dnes dopoledne mluvčí krajských hasičů Tereza Fliegerová.

"Od vydané výstrahy máme hlášeno asi 55 událostí, jsou to popadané stromy přes pozemní komunikace. Nejzasaženějšími oblastmi jsou Kutnohorsko a Benešovsko," uvedla Fliegerová. V ostatních okresech byla podle ní situace klidná.

V sobotu ráno měli hasiči ve středních Čechách hlášeno přes 30 zásahů souvisejících s počasím, jejich počet dál rostl a dnes dopoledne přesáhl pět desítek. Aktuální výstraha meteorologů na silný vítr platí na většině území republiky až do pondělního rána.

Kraj Vysočina

Hasiči na Vysočině měli k dnešním 7:00 za posledních 24 hodin 67 zásahů, z toho byla většina kvůli větru, kdy odklízeli popadané stromy. Nejčastěji vyjížděli v okresech Pelhřimov a Havlíčkův Brod. Vyplývá to z přehledu jejich zásahů. Průměrně zasahují hasiči v kraji za den pětadvacetkrát. Na Vysočině bylo v sobotu do odpoledne zhruba 1200 domácností bez proudu.

Na více než 20 místech zasahovali hasiči jak na Pelhřimovsku, tak na Havlíčkobrodsku. Proti tomu na Jihlavsku odklízeli následky větru jen na čtyřech místech. "V Krucemburku v sobotu dopoledne upevňovaly dvě jednotky hasičů uvolněnou střešní krytinu na domě v ulici Mikuláše Střely. Upevňovat uvolněné plechy museli hasiči také po poledni na garáži v ulici Květinová ve Ždírci nad Doubravou," řekla ČTK mluvčí krajských hasičů Petra Musilová.

Vítr na Vysočině poškodil v sobotu vedení a izolátory. E.ON poruchy do odpoledne odstranil, řekl ČTK mluvčí E.ON Roman Šperňák. V kraji byly v sobotu kvůli popadaným stromům neprůjezdné i některé silnice.