Vítr ustal, bylo ticho a pak najednou zvuk, jakoby jel vlak, popisují lužičtí

Lužice (Hodonínsko) - Pouhé tři minuty stačily k tomu, aby se jejich domy staly neobyvatelnými. V době, kdy se obvykle chystají jít spát, museli najednou hledat nocleh, protože jejich domy přišly o střechu. Obyvatelé Lužic na Hodonínsku jsou většinou otřeseni, své zážitky popsali reportérce ČTK anonymně, ale jejich příběhy se podobají.

"Dívali jsme se s přítelkyní na televizi, venku pršelo, blížila se bouřka. Najednou všechno ztichlo, vítr přestal a pak se ozval zvuk, jako když se blíží vlak. Sotva jsme stačili odstoupit od okna a schovat se za stěnu, vyrazilo to celé okno. Kdybychom tam stáli, nejspíš bychom nepřežili," popsal čtyřicátník, který zoufale obcházel dům, který prošel rekonstrukcí za 600.000 korun.

"Zrovna jsem doplatil hypotéku a dům je na stržení. Nevím, kde začít, jen tu chodím a kouřím," posteskl si. Průchod tornáda v pořádku přestáli i jeho dva psi, kocour se stihl schovat ve sklepě.

Nedaleko stojí na hlavním tahu vesnicí další dům bez střechy, obývá ho čtyřčlenná rodina. Jeho stěna je čerstvě označena dvěma křížky. První je hnědý a označuje domy, kde pod sutinami nikdo nezůstal. Druhý je oranžový a znamená, že dům má špatnou statiku a jeho obyvatelé nesmí dovnitř.

"Přišlo to úplně znenadání, trvalo to asi tři minuty. Snažili jsme se s dětmi schovat, naštěstí jsme všichni v pořádku. Azyl jsme našli u maminky, která tady taky žije, ale jako zázrakem ji to nezasáhlo," popisuje čtyřicátnice. Rodinný dům má střechu očesanou až na krov, vybitá okna, garážová vrata jsou pryč. Dvě auta stále stojí před domem, ale jsou úplně zničená.