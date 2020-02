Vítr přerušil provoz vlaků na několika místech Česka

Praha - Silný vítr, který láme větve a vyvrací stromy, komplikuje od nedělního odpoledne dopravu na některých železničních tratích v Česku. Vlaky nejezdí například mezi Rumburkem a Krásnou Lípou v Ústeckém kraji nebo Havlíčkovým Brodem a Hlinskem na Vysočině. Vyplývá to z údajů ministerstva dopravy a na webu Českých drah. Velmi silný vítr bude večer a v noci na pondělí podle varování meteorologů foukat téměř v celém Česku. Popadané stromy a větve působí problémy i na silnicích. Divoká Orlice v Orlickém Záhoří na Rychnovsku vystoupala na první povodňový stupeň.

Spadlý strom přerušil železniční dopravu mezi Rumburkem a Krásnou Lípou krátce před 17:00. Zhruba o půl hodiny později zastavil před stromem spadlým na trať i osobní vlak mezi stanicemi Pernink a Nové Hamry na Karlovarsku. Stejnou příčinu má i přerušení dopravy na trati z Aše do Hranic v Čechách nebo mezi stanicemi Červená nad Vltavou a Vlastec na jihu Čech.

Na Vysočině nejezdí vlakové spoje mezi Havlíčkovým Brodem a Hlinskem v Čechách. Dráhy tam zavedly náhradní autobusovou přepravu. O něco lepší situace je na důležité trati mezi Havlíčkovým Brodem a Kolínem. Nedaleko zastávky Pohleď spadl strom na trolej a vlaky mohou jezdit jen po jedné ze dvou kolejí.

Silný vítr působí problémy i na silnicích. Na Vysočině už kvůli větru museli hasiči vyjíždět k třem desítkám případům, především k odstranění stromů spadlých do silnic. Podobné je to i v Jihočeském kraji.

V Krásném Jezu na Karlovarsku dnes odpoledne spadl vinou silného větru strom na autobus v zastávce u železniční stanice. Dva lidé se při tom lehce zranili.

Silný vítr začal odpoledne zaměstnávat také hasiče na Vysočině. Už evidují přibližně tři desítky výjezdů především kvůli odstranění stromů spadlých do silnic. Podobné je to i v Jihočeském kraji. Jeden ze stromů na Českobudějovicku ale spadl i na chatku, nikoho nezranil, řekl mluvčí policie Milan Bajcura.

V jižních Čechách byla silnice spadlým stromem blokovaná například u Sezimova Ústí na Táborsku. "Nějaké nahnuté stromy jsou na Prachaticku, ale zatím to není do té míry, že by se musely silnice zavřít," řekl mluvčí.

Na Vysočině zasahovali hasiči mimo jiné v Jiřicích nebo Pejškově na Pelhřimovsku nebo v Hojkově a Mrákotíně na Jihlavsku, vyplývá to z informací na jejich webu.

Vítr přecházející přes Česko od západu může mít rychlost mezi 70 až 110 kilometry v hodině, na horách i kolem 125 kilometrů. Doprovázet ho mají také vydatné srážky.

Hladina Divoké Orlice v Orlickém Záhoří na Rychnovsku po silném dešti a odtávání sněhu odpoledne vystoupala nad hranici nejnižšího prvního povodňového stupně. Vyplývá to dat hradeckého ústředí Povodí Labe. Pro oblasti s řekami odvodňujícími Krkonoše a Orlické hory platí výstraha meteorologů před vydatnými dešti a vzestupem hladin vodních toků.

Hladina Divoké Orlice v Orlickém Záhoří hranici prvního povodňového stupně 90 centimetrů překročila v 16:00 a před 17:00 byla na 105 centimetrech. Od rána se hladina Divoké Orlice zvedla více než trojnásobně z necelých 30 centimetrů.