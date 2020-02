Vítr poničil polskou stanici na Sněžce, výstup z Polska uzavřen

Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Silný vítr až o síle orkánu v minulých dnech poničil na vrcholu Sněžky polskou meteorologickou stanici. Protože hrozí, že by další vítr mohl ze stanice odtrhnout uvolněné plechové opláštění, uzavřeli Poláci všechny výstupové cesty na Sněžku z polské strany. Turisté přicházející na Sněžku z české strany by měli výstup raději odložit do doby, než nebezpečí pomine. ČTK to dnes řekl mluvčí Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Radek Drahný. Začátkem minulého týdne měl vítr na Sněžce v nárazech rychlost až 198 kilometrů v hodině.

Objekt polské stanice je tvořený třemi spojenými objekty připomínajícími létající talíře a slouží od roku 1976. "Silný vítr uvolnil plechy na okrajích talíře. Hrozí, že se uvolní a odletí. Nyní se to opravit nedá," řekl Drahný. Zákaz výstupu na Sněžku z polské strany platí do odvolání. O uzavření cesty podle Drahného rozhodl ředitel polského Krkonošského národního parku na výzvu pracovníků meteostanice.

Z polské strany je uzavřena červeně značená cesta od Slezského dolu na vrchol, která je známá jako cesta po řetězech. Uzavřena je také vrcholová část cesty od Pomezních Bud v úseku od křížení s Jubilejní cestou až na vrchol.

Z české strany se lidé na Sněžku dostanou lanovkou z Pece pod Sněžkou nebo pešky po žlutě značené cestě, která vede pod lanovkou. Správa KRNAP cesty na Sněžku podle Drahného uzavírat nebude. Připomněl, že turisté na vrchol vstupují na vlastní riziko.