Vítr odstřihl od proudu tisíce odběratelů, problémy působil i v dopravě

Praha - Silný vítr působil hlavně na východě Čech a na jihu Moravy problémy v dopravě a energetice. Hasiči v nejpostiženějších krajích museli vyjíždět k desítkám případů zlomených větví a popadaných stromů. Bez proudu byly kvůli poruchám na vedení tisíce odběratelů. Vítr provázený sněžením působil problémy i na železnici a na silnicích. Při nehodě linkového autobusu na Svitavsku se zranilo 21 cestujících, z toho dva středně těžce. Varování meteorologů před silným větrem platilo v Česku do sobotních 19:00.

Silně foukat začalo na západě Čech už v noci na dnešek. Vítr v dosahoval rychlosti až 90 kilometrů v hodině, na horách i více. Stanice Nová Ves v Horách na Mostecku zaznamenala náraz o rychlosti přes 110 kilometrů v hodině, uvedl ráno Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na facebookovém účtu.

Polámané větve a větrem vyvrácené stromy způsobily poruchy na elektrickém vedení. Energetická společnost ČEZ evidovala kolem 03:00 více než přes 8000 odběrných míst bez proudu. Ráno bylo bez dodávek v celém Česku kolem 7000 zákazníků distribučních společností ČEZ a E.GD. Během odpoledne byla většina poruch opravena a v podvečer zbývalo připojit posledních 1100 odběrných míst.

Popadané stromy působily problémy také v železniční dopravě, zejména dopoledne. Porucha trakčního vedení zastavila provoz vlaků ve stanici Jihlava - město mezi Horní Cerekví a Jihlavou a mezi Jihlavou a Kostelcem. Podle webu Českých drah tam omezení začalo tři hodiny po půlnoci a skončilo po 18:00. V Jihočeském kraji nejezdily vlaky v úseku mezi Ražicemi a Táborem a v úseku Rybník - Horní Dvořiště.

Problémy působilo počasí také na silnicích. Při nehodě linkového autobusu na silnici I/43 mezi Březovou nad Svitavou a Hradcem nad Svitavou se zranilo 21 lidí, z toho dva cestující utrpěli středně těžké poranění, ostatní byli zraněni lehce. V autobusu, který sjel do pole a převrátil se na bok, cestovalo 45 lidí. "V době dopravní nehody foukal silný boční vítr, je pravděpodobné, že počasí sehrálo roli. Příčiny nehody jsou nicméně v šetření," řekla ČTK policejní mluvčí Andrea Muzikantová.

Další autobus havaroval dnes ráno u Škrdlovic na Žďársku. Při této nehodě se lehce zranili dva lidé. Další cestující se zranil při střetu dvou osobních aut u Bohdalova na Žďársku. V Solnici na Rychnovsku narazilo auto do zlomené části stromu. Nehoda se obešla bez zranění, informovali královéhradečtí krajští hasiči.

Kvůli silnému větru a sněžení je na Jablonecku od půlnoci uzavřená pro nákladní auta nad 3,5 tuny silnice první třídy 10 z Tanvaldu do Harrachova a dál do Polska. Z důvodu silného sněžení byla odpoledne neprůjezdná horská silnice z Deštného v Orlických horách do Orlického Záhoří. Na komunikaci uvázla osobní vozidla i autobus. Na místě policisté regulovali dopravu.

V některých regionech museli hasiči zasahovat u desítek případů souvisejících se silným větrem. Například na Vysočině měli od půlnoci přes 60 výjezdů, nejčastěji odklízeli stromy a větve z vozovek. Obdobný počet zásahů do odpoledne absolvovali také hasiči v Jihomoravském kraji. Nejčastěji zasahovali v Brně a okolí. Na Vysočině vyjížděli hasiči kvůli počasí ke zhruba 70 případům.

Silný vítr zastavil oba úseky kabinové lanovky na Sněžku. Dnes ráno vítr na Sněžce dosahoval rychlosti kolem 110 kilometrů za hodinu. Horská služba Krkonoše kvůli silnému větru a mlze nedoporučuje hřebenové túry.

Jihočeský kraj

V Jihočeském kraji byl dnes kvůli větru na několika místech přerušený provoz na železnici, stromy padaly i na silnice. Na dráze skončilo poslední omezení necelou hodinu po poledni, kdy byl obnovený provoz v úseku Rybník - Horní Dvořiště. Vyplývá to z informací na webu Českých drah. Hasiči měli dopoledne přes 60 výjezdů, ČTK to sdělila jejich mluvčí Vendula Matějů. Podle meteorologů může mít dnes vítr na jihu Čech v nárazech rychlost okolo 70 kilometrů v hodině.

Stromy začali hasiči odstraňovat hodinu po půlnoci. Dopoledne byla podle jejich mluvčí už situace klidnější.

Na trati z Českých Budějovic do Rakouska jezdila v úseku Rybník -Horní Dvořiště náhradní autobusová doprava kvůli poruše trakčního vedení. Provoz tam byl podle webu drah přerušený víc než osm hodin.

Mezi Ražicemi a Táborem narazil vlak do stromu v úseku Vlastec - Červená nad Vltavou okolo 06:00, náhradní autobusy tam jezdily přes dvě hodiny. Překážky po ránu blokovaly železniční tratě také mezi Jindřichovým Hradcem a Jarošovem nad Nežárkou a mezi Chýnovem na Táborsku a Obrataní na Pelhřimovsku.

Sypače jezdily v noci na dnešek kvůli sněžení hlavně ve vyšších polohách Českokrumlovska a na Prachaticku. Dopoledne jezdili silničáři jen ve vyšších polohách kraje, kde se používá inertní posyp. Vozovky v kraji jsou většinou holé, řidiči by i tam měli dávat při jízdě větší pozor kvůli nárazovému větru. ČTK to řekl dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje.

Dnešní teploty jsou jižních Čechách mezi nulou a třemi stupni Celsia, místy může sněžit. Vítr by měl odpoledne slábnout.

Jihomoravský kraj

Hasiči v Jihomoravském kraji měli k dnešním 14:00 téměř 60 výjezdů v souvislosti se silným větrem. Nejčastěji zasahovali v Brně a na Brněnsku, uvedl na twitteru jejich mluvčí Jaroslav Mikoška. Nejčastěji hasiči odstraňovali popadané stromy, vyjížděli ale i k větrem odnesenému přístřešku nebo spadlému billboardu. Události nikomu nezpůsobily zranění.

Silný a místy nárazový vítr foukal od dnešního rána téměř na celém území Jihomoravského kraje. "Od třetí hodiny ranní evidujeme nárůst počtu událostí v souvislosti se silným větrem. Do 14:00 evidujeme 57 událostí," uvedl Mikoška. Případy se ale objevily i na Břeclavsku nebo Hodonínsku.

Nejvíce padaly stromy na komunikace. Například ve Vlkoši na Hodonínsku hasiči odstraňovali billboard, který spadl na silnici. Ve Starovičkách na Břeclavsku uletěl na komunikaci přístřešek. Podle Mikošky se nikomu nic nestalo.

Královehradecký kraj

Kvůli silnému sněžení byla dnes odpoledne neprůjezdná horská silnice z Deštného v Orlických horách do Orlického Záhoří. Na komunikaci uvázla osobní vozidla včetně autobusu. Na místě policisté regulovali dopravu. Po 16:00 byla komunikace opět zprůjezdněna, uvedla na twitteru policie. Silnice druhé třídy II/311 má regionální význam, ve směru od Deštného jde o jednu ze dvou spojnic s Orlickým Záhořím z českého vnitrozemí. Orlické Záhoří leží za hlavním hřebenem Orlických hor. Silnice vede přes horské sedlo u Šerlichu.

"Silnice je po odstranění uvíznutých vozidel i autobusu protažená, posypaná a s opatrností průjezdná," řekla ČTK policejní mluvčí Iva Kormošová.

Silnice v kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Dopravu během dne komplikovaly místy popadané stromy a větve. Od středních poloh se mohou tvořit sněhové jazyky, na horách i závěje. Na většině území kraje vál dnes silný vítr, sněžilo nebo padal déšť se sněhem. Na vedlejších silnicích zůstával místy rozbředlý sníh, ve vyšších nadmořských výškách leží vrstva nového sněhu. Na nesolených silnicích v Krkonoších ležela ráno vrstva sněhu do pěti centimetrů, uvedli silničáři.

"Kvůli silnému větru jsme zatím zasahovali asi v deseti případech. Odstranili jsme hlavně spadlé stromy ze silnic. Do jedné zlomené části stromu narazilo v Solnici auto, nikdo nebyl zraněn. V Hradci Králové zabezpečili hasiči plotové dílce s reklamou, které zasahovaly do silnice I/35," uvedli okolo 08:00 na webu hasiči.

Meteorologové na dnešek v Královéhradeckém kraji předpovídali zataženo až oblačno, na většině území občasné sněžení nebo sněhové přeháňky, na horách sněžení četnější a trvalejší. K večeru od západu bude srážek a později i oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty budou do plus tří stupňů Celsia, na horách od minus pěti do minus dvou stupňů. Vítr, který může v nárazech dosahovat rychlosti 90 km/h, na horách kolem 110 km/h, bude odpoledne a večer od západu slábnout.

Liberecký a Ústecký kraj

S opatrností jsou sjízdné silnice na severu Čech. Sněží a silně fouká. Pro nákladní auta nad 3,5 tuny je od půlnoci uzavřená na Jablonecku silnice první třídy 10 z Tanvaldu do Harrachova a dál do Polska. Silničáři očekávají, že omezení pro kamiony potrvá po celý den až do půlnoci.

"V závislosti na stavu sjízdnosti vozovky pro nákladní vozidla a vývoji počasí může být termín uzavírky změněn," uvedl Ondřej Svoboda ze společnosti Silnice LK, která má silnice v Libereckém kraji na starosti.

Na severu Čech připadlo od noci několik centimetrů sněhu. Ráno uvízl jeden kamion na silnici 65 nedaleko Rychnova u Jablonce nad Nisou a další na silnici 35 u Rádelského Mlýna. "Pozor na náledí, které se aktuálně tvoří na silnici I/10 od Tanvaldu do Harrachova, na silnici I/35 u Rádelského mlýnu a Žďárku, ale i na silnici I/13 kolem Práchně a Albrechtic," uvedlo ráno na twitteru ŘSD pro Liberecký kraj. Kvůli spadlému stromu byl ráno omezený průjezd silnicí 290 u Poniklé na Semilsku.

Opatrní by měli být motoristé i při cestách po Ústeckém kraji. Ráno havaroval jeden kamion na D8, dočasně uzavřená byla kvůli čerstvě napadenému sněhu silnice 223 v obcích Výsluní a Kryštofovy Hamry na Chomutovsku. V Krušných horách i na Teplicku se místy tvořily sněhové jazyky. "Pozor na náledí, které se aktuálně tvoří na silnici I/27 mezi Pšovem a Blšany, na silnici I/7 od Chomutova směrem na Horu Sv. Šebestiána, kde se drží i sníh na vozovce, stejně tak na D8 kolem Řehlovic," uvedlo na twitteru ŘSD pro Ústecký kraj.

Hasiči v Ústeckém kraji od noci do dnešního rána likvidovali spadlé stromy v 17 případech, z toho pětkrát na Děčínsku. V Libereckém kraji šlo o jednotky případů, informovali hasiči na twiteru.

Podle předpovědi meteorologů bude dnes na severu Čech zataženo až oblačno se sněžením. Srážky by měly ustávat k večeru. Nejvyšší denní teploty budou v Libereckém kraji mezi minus jedním až třemi stupni Celsia, v Ústeckém mezi nulou až čtyřmi stupni. Na horách bude mezi minus pěti až minus jedním stupni. Silně foukat by mělo zejména dopoledne. Vítr bude v nárazech dosahovat rychlosti až 70 kilometrů v hodině, na horách až kolem 110 kilometrů. Od středních poloh se budou místy tvořit sněhové jazyky, nad 800 metry nad mořem budou i závěje.

Moravskoslezský kraj

Na Bruntálsku, Novojičínsku a Frýdecko-Místecku jsou silnice po nočním sněžení sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Jinde na území Moravskoslezského kraje jsou sjízdné bez omezení. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Na Bruntálsku na silnicích leží zbytky rozbředlého sněhu. Podobná situace je i na Novojičínsku a v některých částech Beskyd na Frýdecko-Místecku. Pravděpodobně vinou počasí havaroval na kluzké vozovce v noci na Bruntálsku kamion, který sjel ze silnice. Při nehodě se nikdo nezranil. Zhruba v 09:30 začalo vyprošťování soupravy a silnice mezi Bruntálem a Starým městem bude do 11:30 uzavřená.

Pro nákladní vozy těžší 12 tun byl v Beskydech na Frýdecko-Místecku podle silničářů po určitou dobu uzavřený zhruba dvacetikilometrový úsek silnice I/56 z Ostravice přes Bílou na Horní Bečvu ve Zlínském kraji. Silnice, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko, vede kolem přehrady s pitnou vodou Šance. Nesmí se tam solit a kamiony mívají v kopcích problémy. Silnice proto bývá v zimě uzavřená často.

Podle předpovědi meteorologů bude dnes v kraji zataženo až oblačno. Na většině území se objeví občasné sněžení nebo sněhové přeháňky, zpočátku v polohách pod 400 metrů bude spíše pršet. K večeru budou srážky ustávat. Teploty se budou pohybovat od 1 až po 4 stupně Celsia.

Olomoucký kraj

Silnice v Olomouckém kraji jsou ráno kvůli sněhovým přeháňkám mokré a sjízdné se zvýšenou opatrností. Řidiči musí být opatrní také kvůli nárazovému větru. V severních částech kraje jsou ve vyšších polohách na silnicích místy zbytky sněhové kaše po chemickém ošetření. Na úsecích udržovaných posypem jsou zbytky uježděného sněhu, také poprašek nově napadaného sněhu. Vyplývá to z údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR.

V kraji je dnes ráno zataženo se sněhovými nebo smíšenými přeháňkami. Teploty se pohybují od minus tří do pěti stupňů Celsia.

Hasiči od pátečního večera v souvislosti se silným větrem vyjížděli ke 14 událostem, šlo zejména o popadané stromy a větve. Podle mluvčího hasičů Radka Buryánka se v kraji zatím nestalo nic závažnějšího.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes v Olomouckém kraji zataženo až oblačno, na většině území by měly být sněhové přeháňky, v nižších polohách i smíšené, nebo by tam mohlo pršet. Odpoledne by měly srážky ubývat. Teploty by měly být jeden až čtyři stupně Celsia, na horách minus šest až minus dva stupně. Vát by měl vítr s nárazy o rychlosti 15 až 25 metrů za sekundu, na horách až 30 metrů za sekundu. Večer by měl vítr slábnout. Ráno a dopoledne by se mohlo od středních poloh ojediněle tvořit náledí. Ve vyšších polohách by mohly být sněhové jazyky.

Pardubický kraj

V Pardubickém kraji na silnicích ve vyšších nadmořských výškách místy leží rozbředlý sníh, kde se nesolí, zůstává vrstva nového sněhu. Na většině území kraje ráno sněžilo nebo padal déšť se sněhem za silného větru. Od středních poloh se mohou místy tvořit sněhové jazyky, na horách i závěje. Například na vedlejších silnicích v okolí Hlinska mohou komplikovat provoz spadlé stromy a větve, hrozí také náledí. Vyplynulo to z aktuálních informací silničářů a meteorologů.

"Vítr a sníh komplikuje situaci v celém Pardubickém kraji. Od rána evidujeme 12 dopravních nehod. Nejhorší je situace v okrese Svitavy. Všechny zatím s žádným nebo jen lehkým zraněným," uvedli dnes okolo 09:00 hasiči.

Ráno bylo v kraji zataženo, na většině území se sněžením, teploty se pohybovaly od minus dvou stupňů Celsia po nulu.

Meteorologové na dnešek pro Pardubický kraj předpovídají zataženo až oblačno, na většině území občasné sněžení nebo sněhové přeháňky, na horách sněžení četnější a trvalejší. K večeru od západu bude srážek a později i oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty budou do plus tří stupňů Celsia, na horách od minus pěti do minus dvou stupňů. Vítr, který může v nárazech dosahovat rychlosti 90 km/h, na horách kolem 110 km/h, bude odpoledne a večer od západu slábnout.

Kraj Vysočina

Cestování na Vysočině od noci na dnešek ztěžoval silný vítr a sněžení. Hasiči měli okolo 70 výjezdů, nejčastěji odklízeli stromy z vozovek. Vyplývá to z jejich webu. Policie přijala oznámení o třech desítkách dopravních nehod, většina se stala dopoledne. Hodinu před polednem bylo v tomto kraji bez elektřiny 1100 odběratelů, obnovení dodávek elektrického proudu ve všech postižených regionech oznámila společnost EG.D ze skupiny E.ON po 17:00. Výstraha meteorologů před silným až velmi silným větrem platí na Vysočině do dnešních 19:00.

Na železnici byl kvůli následkům větrného počasí přerušený provoz ve třech úsecích. Nejdéle trvaly opravy trakčního vedení v Jihlavě. Náhradní autobusy jezdily v úsecích z Jihlavy do Rantířova a do Kostelce. Podle webu Českých drah tam omezení začalo tři hodiny po půlnoci a skončilo po 18:00.

Na trati mezi Obrataní na Pelhřimovsku a Chýnovem na Táborsku zastavil ráno vlak před spadlým stromem, provoz byl přerušený na víc než hodinu. Skoro dvě hodiny nebyl dopoledne kvůli stromu v kolejišti průjezdný úsek Horní Cerekev - Dobrá Voda u Pelhřimova.

U Přibyslavi na Havlíčkobrodsku se před 6:30 převrátila na bok cisterna převážející mléko, řidič zůstal uvězněný, ale nezranil se, uvedla mluvčí hasičů Petra Musilová. U Škrdlovic na Žďársku ráno havaroval autobus, dva lidé se podle policie lehce zranili. Další cestující se zranil při střetu dvou aut u Bohdalova na Žďársku. Před polednem a pak hodinu a půl odpoledne byla neprůjezdná silnice 38 u Štoků na Havlíčkobrodsku kvůli vyprošťování kamionu.

Sypače silničářů začaly kvůli sněžení jezdit tři hodiny po půlnoci. V některých kopcích přes den nemohly vyjet kamiony, vítr vháněl sníh na vozovky. Později odpoledne podle dispečera krajské správy a údržby vítr trochu zeslábl a ubylo přeháněk.

V noci na neděli by podle meteorologů mělo být na Vysočině polojasno až skoro jasno, s nejnižšími teplotami tři až šest stupňů pod nulou. Místy může být náledí. Vítr by měl dál slábnout.

Zlínský kraj

Řidiči ve Zlínském kraji by dnes ráno měli být opatrní kvůli sněhovým přeháňkám a místy nárazovému větru. Silnice jsou většinou holé a mokré a jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Na Vsetínsku silničáři nad ránem varovali před možnou tvorbou námrazy. Vyplývá to z údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Ve Zlínském kraji bylo dnes ráno na většině území zataženo s dešťovými či sněhovými přeháňkami. Vál místy silný, proměnlivý vítr. Teploty se v různých částech regionu pohybovaly od minus dvou od pěti stupňů Celsia.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes ve Zlínském kraji zataženo až oblačno, na většině území by měly být sněhové přeháňky, v nižších polohách i smíšené. K večeru by srážky měly ubývat. Teploty by měly být dva až pět stupňů Celsia. Vát by měl silný vítr s nárazy o rychlosti 15 až 20 metrů za sekundu, večer by měl vítr částečně slábnout. Ve vyšších polohách Vsetínska se mohou vytvářet sněhové jazyky.