Vítkovičtí hokejisté vyjeli na led se všemi posilami

Ostrava - S šestadvaceti hráči dnes zahájili přípravu na ledě hokejisté Vítkovic. Hlavní kouč Jakub Petr uvítal v ostravské kabině i všechny posily včetně Robertse Bukartse, Dominika Lakatoše či gólmana Miroslava Svobody.

Úvodní jednotku na ledě absolvovali také David Kvasnička, Martin Bodák, Nicolas Werbik a Erik Němec. "S tím, co jsme do kádru přivedli a s čím budeme hrát, jsem spokojen," prohlásil Petr po prvním tréninku.

Vítkovice v létě naopak opustila řada zkušených i elitních hráčů. Brankář Patrik Bartošák přestoupil do Třince, Jakub Lev do Brna, Radoslav Tybor do Pardubic a Lukáš Kucsera odešel na hostování do Brna. Kapitán Rostislav Olesz se s klubem dohodl na ukončení smlouvy, stejně tak nepokračují David Květoň, Jaroslav Mrázek, Josef Hrabal, Michal Poletín a Roman Szturc.

"Máme nižší rozpočet a chceme plnit své závazky vůči hráčům, být zdravým klubem. Pro některé fanoušky to jsou možná neznámá, ale dlouhodobě vytypovaná jména, která jsme sledovali a chtěli je do naší koncepce. Věřím, že nám jsou schopni pomoct k tomu hrát bruslivý, agresivní hokej, o který se chceme snažit," podotkl Petr.

První přípravný zápas sehrají Vítkovičtí až 11. srpna na turné ve Švýcarsku na ledě Davosu.

Program přípravných utkání:

Neděle 11. srpna: HC Davos - HC Vítkovice Ridera (17:00; Sursee),

úterý 13. srpna: SC Rapperswil-Jona - HC Vítkovice Ridera (19:45),

čtvrtek 15. srpna: EV Zug - HC Vítkovice Ridera (17:00; Sursee),

sobota 17. srpna: HC Ambri-Piotta - HC Vítkovice Ridera (16:00; Sursee),

čtvrtek 22. srpna: Orli Znojmo - HC Vítkovice Ridera (18:00),

úterý 27. srpna: HC Vítkovice Ridera - HK Dukla Trenčín (17:00),

pátek 30. srpna: LHK Jestřábi Prostějov - HC Vítkovice Ridera (17:00),

7. září: neznámý soupeř.