Vítkovičtí hokejisté pod Trličíkem také druhé utkání vyhráli

Ostrava - Hokejisté Vítkovic pod novým koučem Mojmírem Trličíkem opět zvítězili. Po výhře v Hradci Králové dokázali Ostravané v dnešním utkání 27. kola extraligy porazit v severomoravském derby Olomouc 5:3 a podruhé za sebou naplno zabodovali. Hattrickem zazářil Dominik Lakatoš, ale vítěznou branku v 55. minutě vstřelil Peter Trška. Do prázdné klece triumf Ostravských zpečetil Ondřej Roman.

Domácí obnovená premiéra kouče Trličíka nezačala šťastně. Vítkovice inkasovaly už po 51 sekundách a prsty v tom měl jejich bývalý útočník Klimek, který našel před brankou Nahodila. Od jeho brusle puk skončil v síti.

Ostravským úvod utekl. Také proto, že rychle po obdrženém gólu museli v krátkém sledu do dvou oslabení a těžko se dostávali do tempa. Olomouc se v přesilovkách dokázala usadit v pásmu, ale z několika závarů další gól nepřidala.

Vítkovice aktivovaly svoji ofenzivu až ve druhé části, která už byla v jejich podání povedenější. Nepochybně k tomu přispěl vyrovnávací gól, který po 70 sekundách vstřelil pohotovou tečí Lakatoš.

Hanáci pak přečkali krátký tlak domácích a v 35. minutě se dostali opět do vedení. Ondrušek parádním pasem uvolnil Musila a ten z úhlu dokázal puk o brusli padajícího brankáře Svobody propašovat za brankovou čáru.

Vítkovická odpověď ale netrvala dlouho. Lakatoš stejně jako při první trefě v přesilovce osvědčil postřeh a z podobné pozice překonal Lukáše šikovnou tečí ze vzduchu.

Vítkovický útočník po necelých dvou minutách hry dokonce dovršil hattrick a obrat. Olomouc hned po zahajovacím buly třetí části propadla ve středním pásmu, domácí ujeli v přečíslení dva na jednoho a Lakatoš uklidil Bukartsovu pobídku z první do sítě.

Klíčové okamžiky se ale udály až v poslední desetiminutovce. Švrček nejprve v 54. minutě využil vítkovického zaváhání v rozehrávce, zachytil puk u mantinelu a z úhlu pak překvapil Svobodu. Ale Vítkovice i tentokrát kontrovaly s bleskovou rychlostí: za 45 sekund opět přečíslily soupeře ve středním pásmu a Trška akci dokončil přesnou dorážkou.

Kohouti už dvě minuty před koncem odvolali gólmana a popáté do prázdné klece kapitulovali z hole Romana.

Hlasy trenérů po utkání:

Mojmír Trličík (Vítkovice): "Nezačali jsme dobře, ten inkasovaný gól se projevil i v následujících minutách. Postupně jsme získávali sebevědomí a zlepšovali hru. Pomohli jsme si přesilovými hrami, které jsme využili. Zaměřili jsme se na ně, mělo to být o jednoduchosti, dorážení, a povedlo se to. Do třetí třetiny jsme šli s tím, že budeme hrát trpělivě. Soupeř nám hned nabídl přečíslení a gól. Olomouc znovu dokázala vyrovnat, ale vírou a trpělivostí jsme zápas otočili a dovedli ho do vítězného konce."

Jan Tomajko (Olomouc): "Začali jsme dobře, dali jsme gól a dostali se do vedení. Ve druhé třetině jsme inkasovali dva góly v oslabení. Do třetí třetiny jsme šli s tím, že nepustíme Vítkovice do přečíslení a ze dvou přečíslení pak inkasujeme. Vítkovice tím rozhodly zápas. Hlavně ten čtvrtý gól, to byla chyba, která by se nám za takového stavu neměla stávat. Vítkovice byly bojovnější a asi si to zasloužily více."

HC Vítkovice Ridera - HC Olomouc 5:3 (0:1, 2:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 22. Lakatoš (Roberts Bukarts, Trška), 39. Lakatoš (Trška, O. Roman), 41. Lakatoš (O. Roman, Roberts Bukarts), 55. Trška (Mallet), 60. O. Roman (Schleiss, Roberts Bukarts) - 1. P. Musil (Klimek, Nahodil), 36. P. Musil (Ondrušek), 54. Švrček. Rozhodčí: Bejček, Pešina - Bryška, Rožánek. Vyloučení: 3:3. Využití: 2:0. Diváci: 5325.

Sestavy:

Vítkovice: M. Svoboda - Trška, Výtisk, Bodák, Šidlík, R. Černý, Kvasnička - Roberts Bukarts, O. Roman, Lakatoš - P. Zdráhal, Š. Stránský, Schleiss - Mallet, R. Veselý, Dej - Guman, Werbik, Razgals. Trenér: Trličík.

Olomouc: Lukáš - Jaroměřský, Ondrušek, Valenta, Švrček, Dujsík, Vyrůbalík - Irgl, Kolouch, Olesz - P. Musil, Nahodil, Klimek - V. Tomeček, J. Knotek, Burian - Skladaný, Handl, J. Káňa. Trenéři: Tomajko a Moták