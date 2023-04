Vítkovice zdolaly Hradec Králové v prodloužení a snížily v semifinále na 2:3

Ostrava - Hokejisté Vítkovic zvítězili v pátém utkání semifinále play off extraligy doma nad Hradcem Králové 3:2 v prodloužení a snížili stav série na 2:3. V čase 98:59 dovršil dokonalý obrat Ostravanů ze stavu 0:2 obránce Patrik Koch a rozhodl třetí nejdelší zápas v historii domácí nejvyšší soutěže. Mountfield neproměnil ani druhý postupový mečbol. Šestý zápas se bude hrát ve čtvrtek od 17:00 v Hradci Králové.

Délka duelu překonal sedmé finále z roku 2013, v kterém vyhrála Plzeň ve Zlíně 4:3 v 2. prodloužení v čase 96:15. Rekordem je 113 minut a 51 sekund dlouhý pátý zápas předkola také z roku 2013, kdy Vítkovice vyhrály v Českých Budějovicích 3:2 v 3. prodloužení. Druhé místo patří s časem 103:28, v kterém loni zvítězila Sparta doma na Libercem 5:4 ve 3. prodloužení v pátém čtvrtfinále.

Vítkovice se musely obejít bez lotyšského útočníka Robertse Bukartse, který dostal trest na jeden zápas. V sestavě ho nahradil Švéd Tobias Lindberg. V brance zůstal Lukáš Klimeš, který ve čtvrtém utkání v Hradci Králové dostal poprvé v letošním play off přednost před jedničkou Aleše Stezkou a vychytal výhru 2:1. Do brankoviště Mountfieldu se poprvé od úvodního duelu čtvrtfinále vrátil Fin Henri Kiviaho místo Matěje Machovského. Po dvouzápasové pauze nastoupil útočník Aleš Jergl a poprvé v play off dostal příležitost bek Michael Gaspar. Mimo hru zůstali kapitán Radek Smoleňák a další forvard Marek Zachar.

Hned v úvodu vyzkoušel Kiviaha bekhendovým pokusem Mueller, ale šance v utkání dlouho chyběly. V čase 11:51 se hosté radovali z vedení. Kevin Klíma z pravého kruhu zamířil do bližšího horního rohu branky Klimeše, jemuž zakryl výhled obránce Stehlík. V 16. minutě už měl Hradec dvoubrankový náskok. Perret obkroužil útočné pásmo, na modré čáře si vyměnil puk s Gasparem a přes stínícího Jergla skóroval. V závěru úvodní části mohl po Gewieseho přihrávce snížit Lakatoš, ale minul odkrytou branku.

Do druhé třetiny nahradil Klimeše Stezka a domácí se snažili zvrátit nepříznivý vývoj. V 26. minutě šel sice jako první v zápase pykat na trestnou lavici domácí Kalus, ale v oslabení se dostal před hradeckého gólmana Lakatoš. Nepřekonal jej i kvůli Blainově faulu.

Východočeši odolali při Rosandičově trestu a v 37. minutě mohli zvýšit. Werek trefil z levého kruhu bližší tyč. Při Jerglově trestu se v čase 37:44 už Ostravané dočkali snížení. Stehlík našel před brankou Kotalu, který bekhendem zasunul puk za Kiviaha.

Vítkovice ve 47. minutě využily i další početní výhodu při Rosandičově trestu. Kalus ještě před Kiviahem neuspěl, ale o chvíli později hosté nedokázali dostat puk z obranného pásma, Mueller nabil na pravý kruhu Lakatošovi, který se trefil k bližší tyči. Při hře čtyř proti čtyřem nevyužili domácí chvilkový tlak, na druhé straně prověřil Stezku Okuliar. I třetí duel série hraný v Ostravě dospěl do prodloužení.

V nastavení se Hradec ubránil při vyloučení Okuliara. Stezka kryl Jerglovu nebezpečnou střelu z úhlu. V 75. minutě neproměnil šanci Klíma. Hradecký gólman vyřešil situaci po Kochově nahození před dorážejícím Dejem.

V 87. minutě musel s krvavým zraněním na ruce na ošetření čárový rozhodčí Špůr. Po neplánované pauze měli po dvou šancích Jarůšek a Koch, na druhé straně projel puk brankovištěm po Rosandičově akci a potom pálil Klíma. Další prodloužení nedopustil Koch, který projel po levé straně a překonal Kiviaha.

Hlasy trenérů po utkání

Miloš Holaň (Vítkovice): "My jsme si s prominutím prosrali první třetinu, jako kdybychom si neuvědomovali, o co hrajeme. To je ještě Klimson (Lukáš Klimeš) chytil dvě stoprocentní šance. Vůbec jsme mu nepomohli, neblokovali jsme střely, spíš jsme mu clonili. Impulz byla změna gólmana, ale ne že Klimson chytal špatně. To chci zdůraznit. Jinak velice náročný zápas i fyzicky, bojovný o každý centimetr. Nebylo to jednoduché za stavu 0:2, ale pořád musí být nějaká víra a díky přesilovkám jsme se do toho zpátky dostali. Bylo to jedním gólem. Šlo se do prodloužení a v něm jsme věřili, i když byly tutovky na obou stranách. My jsme to tam taky vyhazovali z brankové čáry. Kluci ze sebe vydali hodně sil a pořád jich máme dost. Výkon byl parádní a štěstí se k nám konečně přiklonilo."

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Byl to znova vyrovnaný zápas a boj o každý centimetr ledu. Měli jsme výborný vstup, vedli jsme po první třetině 2:0. Hráli jsme přesně podle plánu. Bohužel Vítkovice se dostaly do zápasu dvěma přesilovkami. My jsme je tam ve druhé třetině nakopli. Nedá se nic dělat. V prodloužení to bylo nahoru dolů, byly tam šance na obou stranách. Přiklonilo se to dnes k Vítkovicím. My musíme odjet s hlavou nahoře a připravit se na další zápas."

HC Vítkovice Ridera - Mountfield Hradec Králové 3:2 v 2. prodl. (0:2, 1:0, 1:0 - 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 38. Kotala (J. Stehlík, Gewiese), 47. Lakatoš (Mueller, Krieger), 99. Koch - 12. Kevin Klíma (Okuliar), 16. Perret (Gaspar). Rozhodčí: Šír, Stano (SR) - Špůr, Šimánek. Vyloučení: 2:6. Využití: 2:0. Diváci: 8127. Stav série: 2:3.

Sestavy:

Vítkovice: Klimeš (21. Stezka) - Grman, Mikuš, L. Kovář, Koch, J. Stehlík, Gewiese - Mueller, Krieger, Jarůšek - Lakatoš, Dej, L. Krenželok - M. Kalus, Lindberg, Kotala - Lednický, Chlán, Fridrich. Trenér: Holaň.

Hradec Králové: Kiviaho - McCormack, Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík, Rosandič, Gaspar - Werek, Miškář, Eberle - Jergl, Lalancette, Perret - Okuliar, Kevin Klíma, R. Pavlík - M. Chalupa, Štohanzl, Pilař. Trenér: T. Martinec.