Vítkovice vyhrály v Olomouci 4:3 a vynutily si pátý zápas

Olomouc - Hokejisté Vítkovic vyhráli ve čtvrtém utkání předkola play off v Olomouci 4:3 a vyrovnali stav série na 2:2. Vynutili si tak rozhodující pátý zápas, který se bude hrát ve čtvrtek v Ostravě. Hosté na Hané prohrávali 0:2, potom otočili stav na 3:2 a na vyrovnání Davida Krejčího z 53. minuty odpověděl za 63 sekund švédský útočník Tobias Lindberg.

Vítkovice se dostaly do velké šance hned v první minutě, kdy zůstal před Konrádem osamocený Fridrich, s kličkou si ale na domácího brankáře nepřišel. Konrád byl úspěšný také proti pokusu Hrušky při přečíslení dvou proti jednomu.

V polovině první třetiny na úvodní tlak hostů odpověděla také Olomouc a hned se dostala do vedení. Kunc nabral rychlost ve středním pásmu a přihrál volnému Burianovi, který střelou z první překonal brankáře Stezku.

Střelec úvodní branky mohl o chvíli později přidat druhou, jenže z dobré pozice zamířil jen do hrudi brankáře. Příležitosti měli hráči na obou stranách. Čtyři minuty před koncem první třetiny olomouckého Tomečka skvěle vychytal Stezka a poté Hruška z mezikruží jen těsně minul Konrádovu branku.

Na začátku druhé třetiny měli domácí štěstí, puk po teči Bittena nebezpečně poskakoval uvnitř brankoviště. Po chybě Pedana v rozehrávce měl dobrou šanci také Klimek, ale Stezka znovu předvedl v situaci jeden na jednoho dobrý zákrok. Blízko vyrovnávací brance byl Bernovský, jehož pokus z pravé strany se otřel o brankovou konstrukci.

Chvíli po polovině hrací doby se dostali do protiútoku dvou proti jednomu Burian s Kuncem, který Stezku prostřelil. Jenže dvoubrankové vedení vydrželo Hanákům jen necelou minutu a půl. Bernovský se po střele Flicka natlačil před Konráda a díky důrazu dostal puk za brankovou čáru.

Další šance přišly na obou stranách. Po přihrávce Ondruška se neprosadil Knotek, vzápětí byl Fridrich faulován v samostatném úniku a hosté dostali k dispozici trestné střílení. K jeho exekuci se rozjel Guman, jehož pokus ale zamířil do Konrádovy lapačky. V posledních sekundách druhé třetiny Škůrkovu tvrdou střelu od modré čáry zastavila tyč Stezkovy branky.

Po pěti minutách třetí třetiny střílel z pravé strany Kunc jen do Stezkova betonu. Vítkovický brankář podržel svůj tým i při nahození Ondruška, které tečoval do protipohybu Kolouch. Ve 48. minutě pak vyplaval puk ze skrumáže před Konrádovou brankou k volnému Kalusovi, který jej poslal nechytatelně do sítě.

Hosté navíc hned vzápětí využili přesilovou hru a během 40 sekund otočili vývoj zápasu. Třetí branku Vítkovic vstřelil od modré čáry Lakatoš. Jenže Olomouc se může spolehnout na Krejčího, který se sedm minut před koncem základní hrací doby dostal k puku na středu útočné třetiny a zamířil přesně mimo dosah Stezky.

Gólové hody ve třetí třetině ale pokračovaly a z podobného místa jako o chvíli předtím Krejčí se na druhé straně prosadil Lindberg a poslal Vítkovice znovu do vedení. Olomoucká snaha o vyrovnání už další branku nepřinesla.

HC Olomouc - HC Vítkovice Ridera 3:4 (1:0, 1:1, 1:3)

Branky a nahrávky: 11. V. Burian (Kunc, Škůrek), 31. Kunc (V. Burian, T. Černý), 53. Krejčí (T. Černý) - 32. Bernovský (Flick), 48. M. Kalus (L. Krenželok, Bitten), 49. Lakatoš (Solovjov, J. Hruška), 54. Lindberg. Rozhodčí: Pešina, Pražák - Brejcha, Malý. Vyloučení: 5:5, navíc Ondrušek 5 min. - Lindberg 10 min., M. Kalus 5 min. Využití: 0:1. Diváci: 4879. Stav série: 2:2.

Sestavy:

Olomouc: Konrád - T. Černý, Ondrušek, Dujsík, Švrček, Škůrek, Řezníček, Rašner - V. Tomeček, Krejčí, J. Káňa II - Bambula, J. Knotek, Kusko - Navrátil, Kolouch, Klimek - Kunc, Nahodil, V. Burian. Trenéři: Moták a J. Tomajko.

Vítkovice: Stezka - Solovjov, R. Polák, J. Stehlík, Pedan, L. Kovář, Plášil, Prčík - M. Kalus, Flick, Lindberg - Guman, Bitten, Fridrich - Lakatoš, Dej, Bernovský - L. Krenželok, Dostálek, J. Hruška. Trenér: Holaň.