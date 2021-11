Vítkovice vyhrály v Litvínově, nájezdy rozhodl Bukarts

Ostrava - Hokejisté Vítkovic porazili v zápase 27. kola extraligy Litvínov na jeho ledě 4:3 po samostatných nájezdech, vyhráli potřetí v řadě a bodovali v pátém utkání za sebou. Hosté se díky tomu posunuli na osmé místo průběžné tabulky, Litvínov je desátý.

Domácí měli hned zkraje výhodu přesilové hry, faul Krenželoka však potrestat nedokázali. V páté minutě skončila Jarůškova teč na tyčce. O minutu později již Severočeši vedli. Stezka ještě dokázal zlikvidovat Lattovu šanci, pokračující závar zakončil Irving objetím branky, do které se již vítkovický gólman nestihl vrátit.

Verva byla výrazně střelecky aktivnější, gólově se však neprosadila ani při pětiminutové přesilovce na začátku druhé třetiny, kdy za faul na Strejčka putoval předčasně do kabiny Kalus. Ve 29. minutě ale již domácí radovali z navýšení náskoku, když se poprvé od poloviny října zapsal mezi střelce Lukeš.

Hosté se v útočném pásmu objevovali jen občas, přesto dokázali v rozmezí 93 sekund vyrovnat. Nejprve překonal promrzlého Godlu po rychlém protiútoku a přečíslení Marozs, poté jej prostřelil Fridrich. Litvínov však dokázal na ztrátu náskoku zareagovat - po krásné individuální akci se prosadil Svoboda.

V samotném závěru druhé třetiny byly Vítkovice blízko, aby opět srovnaly. Lakatošova střela skončila na tyčce, Stříteský následně v brankovišti zalehnul puk a hosté dostali výhodu trestného střílení. Lakatoš jej ale nevyužil.

Ve 43. minutě pomohla hostům opět branková konstrukce, kterou tentokráte trefil Straka. Severočeši následně nevyužili další přesilovou hru a v 55. minutě je hosté za slabou produktivitu potrestali, o vyrovnání se postaral Dej.

Zápas tak v základní hrací době skončil nerozhodně a musel se prodlužovat. Vítěze ale nakonec určily až samostatné nájezdy, ve kterých se více dařilo hostům. Godlu překonali Fridrich a Bukarts, Stezku jen Jarůšek. Vítkovičtí tak oplatili Litvínovu porážku z prvního vzájemného souboje v sezoně.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Růžička (Litvínov): "První třetinu jsme měli vynikající, hráli jsme výborně, ale věděli jsme, že náskok 1:0 je hodně malý. Zápas se podle mého lámal v pětiminutové přesilovce, kterou jsme odehráli hodně špatně a místo, aby nás to nakoplo, tak nás to shodilo dolů. Vedli jsme pak 2:0, ale udělali jsme dvě hrubé chyby. Když poté dal Přéma Svoboda na 3:2, tak jsem myslel, že si to ve třetí třetině pohlídáme, ale udělali jsme hrubou chybu a soupeř vyrovnal. V prodloužení jsme nedali tutovou šanci do prázdné a penalty jsou kdo s koho."

Miloš Holaň (Vítkovice): "Pro nás jsou to nesmírně důležité dva body. Dvě třetiny jsme nehráli dobře, naše akcie držel brankář Stezka. Za stavu 2:0 tomu asi nikdo moc nevěřil, ale mužstvo v sobě našlo vnitřní sílu a z minima jsme vytěžili maximum. Mrzí mě vyloučení, která jsme měli po faulech v útočném pásmu, ale oslabení jsme zvládli. Podařilo se nám vyrovnat na 3:3, v prodloužení měl hned na začátku Litvínov vyloženou šanci, ale opět nás podržel Stezka a v nájezdech jsme byli o gól lepší. Odvážíme si dva body, ale přijímáme je s velkou pokorou."