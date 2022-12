Vítkovice vyhrály v Liberci po nájezdech, rozhodl Marosz

Liberec - Hokejisté Vítkovic vyhráli ve 26. kole extraligy v Liberci 3:2 po samostatných nájezdech. Vítězný gól si připsal v rozstřelu Rostislav Marosz a dvakrát skóroval ze Ostravany americký kanonýr Peter Mueller.

Bílí Tygři se vrátili domů po sérii šesti zápasů poprvé od 18. listopadu, kdy podlehli Třinci 1:4. Začátek zápasu patřil domácím. Úvodní nápor vyústil v rychlou přesilovku a s ní Bílí Tygři naložili dobře. Ve 4. minutě se nejlépe zorientoval ve skrumáži před Stezkou kapitán Michal Bulíř a poslal domácí do vedení.

Hosté odpověděli v 8. minutě, kdy po střele Fridricha zazvonila za Kváčou tyč. Mírnou převahu si Bílí Tygři udržovali i nadále, pomohla jim i další přesilovka. Hostující brankář Stezka ale udržel vždy puk před brankovou čárou.

Ve druhé třetině se obraz hry neměnil. Mírnou převahu si udržovali domácí, kterým v tom ale pomáhali i Ostravané. Během deseti minut nabídlo Tygrům tři přesilové hry. Speciální formace Bílých Tygrů ale neuspěly ani jednou. Vítkovičtí se začali osmělovat a ve 31. minutě byli odměněni. Krieger zavezl puk do útočného pásma, pohrál si s domácí obranou a předložil puk Muellerovi, který pohodlně zasunul do poloprázdné branky.

Po vyrovnávací brance převzali otěže zápasu hosté. Velkou šanci na obrat měl ve 38. minutě Marosz, ale po přihrávce Lakatoše minul poloodkrytou libereckou branku. V závěru druhé třetiny ještě domácím zavařili Raskob a Mueller, skóre se ale nezměnilo.

V úvodu třetí třetiny byl vyloučen Jelínek a nabídnutou přesilovku hosté využili. Mueller si vyměnil puk s Mikušem a posléze zamířil přesně do šibenice Kváčovy branky. Liberec se po inkasované brance nadechl k velkému náporu. Stezku prověřili Šír, Birner nebo Nedomlel, ale strážce vítkovické branky odolával.

Velký tlak ale přece jen přinesl vyrovnání. Střelu Oskara Flynna v 54. minutě dorazil do sítě Martin Faško-Rudáš a rozjásal libereckou arénu. Tlak liberce pokračoval, Bílí Tygři měli střeleckou převahu, ale utkání přesto dospělo do prodloužení.

V poslední minutě prodloužení byl ve veliké šanci Peter Mueller, ale Kváča tento souboj vyhrál. Na řadu tak přišly samostatné nájezdy. V nich prosadili je hostující Marosz a Bukarts.

Hlasy trenérů po utkání:

Patrik Augusta (Liberec): "S výkonem jsem spokojený, ale rozhodly přesilovky. Všichni hráči pracovali, vypadalo to velice slušně. Bohužel nejsme spokojeni s výsledkem, chceme a potřebujeme vyhrát každé utkání. Měli jsme to utkání přelomit na naši stranu o hodně dříve. Ve druhé třetině jsme měli tři přesilovky za sebou, zasloužili jsme si je. Měli jsme tlak, dobře jsme se pohybovali, ale bohužel, jak se trápíme s přesilovkou od začátku sezony, tak dnes. I když jsme v ní dali první gól, tak nám více nepomohla. Vítkovice jsou velice kvalitní mužstvo, sehráli jsme velice slušné utkání. Zlepšení tam je, ale chceme ještě větší a chceme se dostat výš."

Radek Philipp (Vítkovice): "Chtěli jsme vstoupit do zápasu tím, že budeme hrát disciplinovaně. Hned ve třetí minutě jsme ale udělali faul, který soupeř potrestal a hrozně těžce se potom hrálo. Druhá třetina se nesla ve stejném duchu. Do desáté minuty jsme měli tři vyloučení. Práce speciálních týmů na oslabení a brankář Stezka nás udržely ve hře. Ve třetí třetině jsme dali gól v přesilovce a věřili jsme, že bychom mohli odvézt body. V prodloužení opět parádní práce v oslabení a výborný Stezka. Jspu to velice těžce vydřené dva body a jsme za ně rádi."

Bílí Tygři Liberec - HC Vítkovice Ridera 2:3 po sam. nájezdech (1:0, 0:1, 1:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 4. Bulíř (Frolík), 54. Faško-Rudáš (Flynn, J. Šír) - 31. Mueller (Krieger), 44. Mueller (Mikuš), rozhodující sam. nájezd Marosz. Rozhodčí: Hribik, Horák - Špůr, Šimánek. Vyloučení: 4:7. Využití: 1:1. Diváci: 4877.

Sestavy:

Liberec: Kváča - Nedomlel, Balinskis, Melancon, M. Ivan, Kolmann, Derner - Ordoš, Filippi, Birner - Frolík, Bulíř, A. Najman - Faško-Rudáš, J. Šír, Flynn - Rychlovský, P. Jelínek, A. Dlouhý. Trenér: P. Augusta.

Vítkovice: Stezka - Raskob, Koch, Grman, Mikuš, Gewiese, J. Stehlík - Lakatoš, Chlán, Fridrich - Mueller, Krieger, Roberts Bukarts - Lednický, Dej, M. Kalus - Bernovský, Marosz, L. Krenželok. Trenér: Holaň.