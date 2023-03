Vítkovice vyhrály v Brně 4:1 a ve čtvrtfinále vedou 2:1 na zápasy

Brno - Hokejisté Vítkovic zvítězili ve třetím čtvrtfinále play off extraligy na ledě Brna 4:1 a v sérii se ujali vedení 2:1. Kometu sice poslal už po 20 sekundách do vedení Zdeněk Okál, ale hosté už v první třetině góly Jakuba Kotaly a Petra Fridricha vývoj otočili. Vítězství pak potvrdili v závěrečném dějství Lukáš Krenželok a trefou do prázdné branky při hře domácích bez gólmana Marek Kalus. Čtvrtý zápas se odehraje ve středu v 19 hodin opět v Brně.

Utkání se výrazně protáhlo, neboť v 15. minutě se objevila v ledu u mantinelu trhlina a pokračovalo se až po několika odkladech po hodinové pauze.

Hostům chyběl v dnešní sestavě jejich nejproduktivnější hráč po základní části Roberts Bukarts a než se první formace bez něj zorientovala, lovil Stezka puk ze sítě. Rychlou akci rozjel obránce Kundrátek, jehož střelu vítkovický gólman jen vyrazil a Okál otevřel po pouhých 20 sekundách skóre.

Hráče Vítkovic však inkasovaný gól nedeprimoval, ba naopak. Dobře bruslili, vytvořili si tlak a v 10. minutě jej také zúročili. Po rychlé kombinaci a přihrávce Gewieseho prostřelil brankáře Furcha z mezikruží Kotala.

V 15. minutě byl duel přerušen kvůli závadě na ledové ploše a týmy odešly do kabin na předčasnou přestávku, která se protáhla na celou hodinu.

S netypickým scénářem se lépe vypořádali hosté a po dvou minutách od opětovného zahájení hry šli do vedení, když znovu z prostoru mezi kruhy pálil přesně Fridrich.

Ve druhé třetině měl na holi třetí gól exbrněnský Mueller, jehož vychytal Furch, pak ale začali iniciativu pomalu přebírat domácí hokejisté. Ďaloga nabídl vyrovnání Okálovi, avšak střelec první brněnské branky tentokráte minul. Bez efektu vyzněly i dvě přesilovky Komety.

Ve třetím dějství Vítkovičtí ještě více zpevnili střední pásmo, které Brňané nemohli překonat a tudíž se nedostali na dostřel Stezky. Sami navíc ještě dokázali z nenápadné akce potřetí udeřit: do těžkého střeleckého úhlu se dostal Krenželok a překvapil Furcha, jemuž puk podklouzl pod betonem do sítě.

Dvoubrankové vedení jen utvrdilo hosty, že zvolená taktika precizní obrany a brejkových útoků je správná.

Kometa se marně snažila proniknout před Stezku, vázla jí přechodová fáze i kombinace. V 55. minutě se ke snížení přiblížil Horký, ale ranou bez přípravy nezamířil přesně. Brnu nevyšla ani power play, když hned po buly trefil prázdnou branku Kalus a bylo rozhodnuto. Vítkovice tak vyhrály druhý ze tří zápasů na brněnském ledě v této sezoně.

Hlasy trenérů po utkání:

Patrik Martinec (Brno): "Mimo prvního střídání bylo všechno špatně. My jsme se na zápas těšili, bylo vyprodáno, v hale vládla atmosféra play off. Ale přerušilo se to kvůli nezpůsobilému hřišti, což nám nesedlo. Nebyli jsme v tom zápase, neužili jsme si to. Tím nechci snižovat výborný výkon Vítkovic. Zítra jdeme do boje znova, věřím, že nám pomohou fanoušci a my si to užijeme."

Miloš Holaň (Vítkovice): "Pro nás ten začátek nebyl vůbec příjemný, když jsme ve dvacáté vteřině dostali gól, ale věřili jsme, že je spousta času na nápravu. Situace kolem ledu a přerušení byla nepříjemná, ale pro oba týmy stejná. My jsme chtěli v zápase pokračovat, což se stalo. Dnes máme druhý bod z vyrovnaného duelu, což byly i oba zápasy u nás. Rozhodly maličkosti a ty byly dnes na naší straně."

HC Kometa Brno - HC Vítkovice Ridera 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 1. Okál (Kundrátek) - 10. Kotala (Gewiese, Kalus), 17. Fridrich (Lednický, Gewiese), 45. L. Krenželok (Koch, Stezka), 59. Kalus (Kotala). Rozhodčí: Mrkva, Hradil - Šimánek, Hynek. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 7700 (vyprodáno). Stav série: 1:2.

Sestavy:

Brno: D. Furch - Kundrátek, Ďaloga, Holland, Kučeřík, Ščotka, Hrbas, Gulaši - Horký, Holík, Okál - Pospíšil, Kollár, Flek - Koblížek, Strömberg, A. Zbořil - Zaťovič, F. Dvořák, Vincour. Trenér: P. Martinec.

Vítkovice: Stezka - Grman, Mikuš, Raskob, Koch, Kovář, Gewiese, J. Stehlík - Mueller, Krieger, Jarůšek - Lakatoš, Dej, L. Krenželok - Kalus, Lindberg, Kotala - Lednický, Chlán, Fridrich. Trenér: Holaň.