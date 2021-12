Vítkovice vyhrály na ledě Třince a poskočily na páté místo

Třinec - Hokejisté Vítkovic zvítězili v předehrávce 53. kola extraligy na ledě lídra tabulky Třince 3:1, bodovali podeváté za sebou a poskočili na páté místo. Ostravský tým vedl o tři góly už ve 26. minutě, když se postupně prosadili Petr Gewiese, Marek Kalus a Radovan Bondra. Oceláři odvrátili nejvyšší domácí porážku sezony v čase 55:11, jejich čestný úspěch zařídil Martin Marinčin.

Vítkovice se v úvodních pěti minutách dostaly dvakrát do přečíslení dva na jednoho, gól ale vstřelily z nenápadné akce. Obránce Gewiese, který skóroval poprvé v sezoně, nahodil puk od modré čáry na branku a Mazancova lapačka máchla do prázdna. Největší šanci Ocelářů v úvodní třetině zahodil Ondřej Kovařčík, jenž zblízka jen vyprášil Stezkův levý beton. Místo vyrovnání udeřilo na druhé straně - z dorážky se prosadil v jedenácté minutě Kalus.

Třinecký tlak nepřišel ani ve druhé třetině, byť jen centimetry dělily od kontaktní branky Kundrátka. Jeho střela však skončila na tyčce a vzápětí Vítkovičtí využili špatného střídání domácích. Do úniku se dostal Bondra, který střelou z levé strany ke vzdálenější tyči vyhnal Mazance z branky. Trenér Varaďa si navíc vzal oddechový čas, ale jeho svěřenci si až na šanci Romana nic extra nevytvořili. Stejně tak neměl moc práce ani Kacetl.

Domácí nastupovali ve třetí třetině bez Daňa a točili jen jedenáct útočníků. Tlačili se podle očekávání dopředu a soupeře v utkání přestříleli 35:17, ale obrana soupeře vcelku bez problémů odolávala. Ujala se až střela obránce Marinčina od modré čáry. Třinec, který doma předchozí tři derby vyhrál se skóre 15:2, ještě poté umocnil přesilovou hru odvoláním Kacetla necelé tři minuty před koncem, ale Stezku ani tak vážněji neohrozil.

Hlasy trenérů po utkání:

Marek Zadina (Třinec): "Neměli jsme vůbec dobrý vstup do utkání. První třetinu jsme odehráli hodně špatně, ta byla asi nejhorší v sezoně. Inkasovali jsme v ní dva góly, byli jsme všude druzí, nevyhrávali jsme osobní souboje a nebyli jsme tak důslední jako (minulý zápas) v Boleslavi. To určilo ráz utkání. Ve druhé třetině jsme špatně vystřídali, dostali jsme třetí gól a 0:3 už byla velká ztráta. Vítkovice hrály i dobře v obraně. Nějaký optický tlak jsme měli, vytvořili jsme si i nějaké šance, ale nebyly až tak velké, abychom skórovali. Z naší strany to nebyl dobrý zápas."

Miloš Holaň (Vítkovice): "Jsme strašně rádi za tři body. Řekl bych, že jsme si je i zasloužili tím bojovným a zodpovědným výkonem. Zblokovali jsme hodně střel, byli jsme nepříjemní, důslední. Vytvořili jsme si dobrý náskok v první třetině, pojistili jsme ho třetím gólem a i díky výbornému výkonu Stezky jsme vítězstvím uhájili. Sedá si to, samozřejmě je to derby, každý se na to připravuje. Jedete k lídrovi, o to zodpovědnější je to asi v hlavách. Jen mě mrzí zranění Lednického."