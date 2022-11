Vítkovice v souboji druhého s třetím zdolaly Olomouc 3:0

Ostrava - Hokejisté Vítkovic si ve 20. kole extraligy poradili v moravském derby s Olomoucí a po vítězství 3:0 si na domácím ledě drží stoprocentní bilanci. O osmou výhru v sezoně na domácím ledě rozhodl už první gól Petra Fridricha z 11. minuty. Brankář Aleš Stezka si v duelu druhého s třetím týmem soutěže připsal třetí nulu v sezoně.

Domácí do zápasu vstoupili s větší aktivitou a rychle se dočkali vedoucího gólu. Lakatoš se v 11. minutě prohnal po levé straně hřiště, přečíslil hostující obranu a ideální přihrávkou nabídl gól Fridrichovi, který zblízka pouze zametl puk za Lukáše.

Poté se ale osmělili i Hanáci a Stezka se zaskvěl především při možnosti Káni. Naopak těsně před první přestávkou zachránila hosty tyčka po Kalusově ráně.

Hned ze startu druhé části Vítkovice odskočily do dvougólového vedení. Krieger v přesilové hře udělal na pohled netaktickou kličku z osy hřiště, ale přesto z kruhu překonal Lukáše švihem pod břevno. Americký forvard si připsal už svou devátou trefu v sezoně.

Po několika příležitostech na obou stranách dostal ve 46. minutě křížnou přihrávku od Stehlíka Chlán a umístěnou střelou potřetí pokořil olomouckého brankáře.

Vzápětí mohla Olomouc zápas ještě zdramatizovat, ale Nahodil po Kalusově nedovoleném zákroku z trestného střílení Stezku pokusem mezi betony nepřekonal.

Třígólový násko už byl pro Ostravské komfortní a pře druhou nejvyšší domácí návštěvou sezony drželi kontrolu nad zápasem. Přidat mohli čtvrtou branku, po Kovářově dělovce zazvonila jen tyč.

Stezka musel své třetí čisté konto v závěru ještě odpracovat při opakovaném pokusu Navrátila a Vítkovice si tak upevnily druhé místo v tabulce.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Vítkovice): "My jsme odehráli velice dobré utkání. Vždycky po repre pauze to je taková neznámá, ale řekli jsme si před zápasem jedno slovo - trpělivost. Myslím si, že jsme to hráli celých šedesát minut. Až na jeden výpadek ve druhé třetině. Ale jinak jsme podle mě byli lepší a vyhráli jsme zaslouženě. Také Stezka chytal velice dobře, chytil i trestné střílení, ale celkově výborný týmový výkon."

Boris Žabka (Olomouc): "Chtěl bych pogratulovat soupeři k zasloužené výhře. Soupeř nás dostával od první třetiny pod tlak a my si nevytvořili moc šancí. Ve druhé třetině to bylo lepší, mohli jsme se chytit nějakým gólem ale nepodařilo se nám to. Od toho se odvíjel zbytek zápasu. Hráčům nemůžeme odepřít snahu, bohužel se nám nepodařilo dát gól."

HC Vítkovice Ridera - HC Olomouc 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 11. Fridrich (Lakatoš, Chlán), 23. Krieger (Lakatoš, Raskob), 46. Chlán (Stehlík, L. Kovář). Rozhodčí: Cabák, Šír - Kis, Lučan. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Diváci: 7673.

Sestavy:

Vítkovice: Stezka - Raskob, Koch, Mikuš, Gewiese, J. Stehlík, L. Kovář - Lakatoš, Chlán, Fridrich - Bernovský, Krieger, Roberts Bukarts - M. Kalus, Lindberg, Dej - Krejsa, Marosz, Lednický. Trenér: Holaň.

Olomouc: Lukáš - Dujsík, Ondrušek, Škůrek, Mareš, Švrček, Řezníček, Rutar - Navrátil, Strapáč, J. Káňa - Bambula, J. Knotek, Kusko - Olesz, Nahodil, Kunc - Anděl, Menšík, Mácha. Trenér: J. Tomajko.