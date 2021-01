Vítkovice v moravském derby porazily Olomouc 2:1

Ostrava - Hokejisté Vítkovic zdolali v 38. kole extraligy Olomouc 2:1. Hanáci v Ostravě dali vedoucí gól, ale domácí skóre v moravském derby obrátili brankami svého nejlepšího střelce Davida Lakatoše a Jana Hrušky a vrátili soupeři dvě těsné porážky z této sezony.

Už i s uzdraveným exvítkovickým kapitánem Oleszem byla Olomouc v úvodu utkání nebezpečnější. Domácí sice soupeře v první části dvojnásobně přestříleli, ale i tak větší hrozbou byly pokusy Hanáků. Burian však zblízka bekhendem minul branku a možná ze dvou kroků nepropasíroval puk za záda Svobody ani Ostřížek, který měl vzápětí po dobře sehraném přečíslení hostů i čas na zamíření, ale opět vynikl vítkovický gólman.

Ostřížek se dočkal až do třetice, ale gólovou akci parádní zpětnou přihrávkou zpoza branky vymyslel ve 22. minutě Kolouch. Ostřížek zblízka zavěsil i s tečí o Svobodovu ruku do odkryté klece.

Olomouc si náskok dlouho neužila. Ondrůšek šel vzápětí na trestnou lavici a přesilovku rychle svou sedmnáctou trefou sezony využil Lakatoš.

Jedinečnou šanci pak Hanákům nabídl Kalus, po jehož ostrém zákroku u mantinelu měli hosté šestiminutovou přesilovku pět na čtyři. Sehráli ji ovšem mizerně, aniž by soupeře přivedli do úzkých. Jen 15 sekund poté, co se Vítkovice vrátily do plného počtu, Valentovu ležérní rozehrávku vypíchl Fridrich a jeho výpad dokončil dorážkou Hruška.

Více gólů už nepadlo. V třetím dějství k nim bylo už jen minimum možností. Domácí se soustředili na ubránění výsledku a soupeř jejich defenzivu ničím neotevřel. Hosté se v závěru dostali ke krátké power play, ale vyjma jednoho závaru před Svobodou se k ničemu nebezpečnému nepropracovali.

Hlasy trenérů po utkání: Miloš Holaň (Vítkovice): "Měl jsem trochu obavu za stavu 0:1, že se přes to nepřehoupneme. Ale tvrdou prací jsme si pro to šli. Ve speciálních formacích jsme udělali hodně práce. Zápasy s Olomoucí jsou skoro vždy o gól a je to především o dřině. Nepotěšila mě disciplína, ale oslabení jsme sehráli bezvadně. Mallet dnes nehrál z výkonnostních důvodů. Mluvili jsme s ním o tom, představuju si od něj zcela jiný výkon a on si toho je vědom. Věřím, že příště až nastoupí, to taky na ledě ukáže." Zdeněk Moták (Olomouc): "Musím bohužel konstatovat, že jsme hráli špatně. Pořád jsme ale byli i přesto na dostřel a zápas byl vyrovnaný. Domácí dobře bruslili, vyhrávali souboje, my nikoliv, proto jsme nemohli být úspěšní. Problém byla i dlouhá šestiminutová přesilovka, skoro jsme se tam nedostali, bylo to špatné. Oba góly jsme domácím nabídli. První sice v jejich přesilovce, tam jsme si je špatně rozebrali, na ten druhý jsme jim nahráli."

HC Vítkovice Ridera - HC Olomouc 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 23. Lakatoš (J. Hruška, Svačina), 31. J. Hruška (Fridrich) - 22. Ostřížek (Kolouch, Kucsera). Rozhodčí: Pešina, M. Sýkora - Malý, Pešek. Vyloučení: 6:4, navíc M. Kalus (Vítkovice) 10 minut a do konce utkání. Využití: 1:0. Bez diváků.

Vítkovice: M. Svoboda - R. Polák, Pyrochta, Gewiese, Galvinš, L. Kovář, Koch - Lakatoš, J. Hruška, Svačina - Irgl, Dej, L. Krenželok - Schleiss, J. Mikyska, Fridrich - Dočekal, Werbik, M. Kalus. Trenér: Holaň.

Olomouc: Konrád - Dujsík, Švrček, Škůrek, Valenta, A. Rutar, Ondrušek, Vyrůbalík - Klimek, Nahodil, J. Káňa - Kucsera, Kolouch, Ostřížek - Bambula, J. Knotek, Burian - Olesz, Handl, Strapáč. Trenéři: Moták a Tomajko.