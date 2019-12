Vítkovice udržely Pardubice v přímém souboji na dně

Pardubice - Hokejisté Vítkovic v přímém souboji týmů ze spodku tabulky porazili v 32. kole extraligy Pardubice na jejich ledě 4:2 a odskočili jim na rozdíl pěti bodů. Ostravané k vítězství nakročili už v první třetině, kterou vyhráli o dvě branky. Pardubice po většinu zápasu marně hledaly recept na soupeřovu obranu v čele se skvělým Miroslavem Svobodou. Vítkovice vyhrály po třech porážkách.

V souboji posledního s předposledním šly ve čtvrté minutě do vedení Vítkovice, když Kubalík zpoza branky našel Romana a ten se trefil pod Kacetlovu vyrážečku. Dynamo si postupně vynutilo soustavný tlak a dlouhé minuty kroužilo kolem Svobody, jenže bez větších příležitostí. Ostravané trpělivě čekali na šance a v ofenzivě byli i při minimu pokusů nebezpečnější. Druhý gól měl na holi Mallet, ale Kacetl rychle vytasil beton.

Pardubice střeleckou nemohoucnost neprolomily ani v přesilovce, kdy z dobré pozice přestřelil Látal. Zákonitě tak přišel trest, když bleskový protiútok zužitkoval ranou k tyči Krenželok. Další gól mohl ve druhé třetině v početní výhodě přidat Bukarts, jenže tentokrát se Kacetl zaskvěl. Jinak Vítkovice spoléhaly hlavně na brejky a jeden takový v oslabení neproměnil Lakatoš.

Dlouho to však hostům stačilo, Dynamo sice nadále tlačilo, ale kolem branky bylo bezzubé a navíc naráželo na jistého Svobodu. Až v 35. minutě po vyjetí zpoza branky překvapivě vystřelil Mandát a kotouč propadl do sítě. Jenže za minutu a půl pardubičtí hráči hrubě chybovali v rozehrávce a Werbik ranou bez přípravy vrátil svému týmu dvoubrankový náskok. Další tutovku následně spálil Trška a na druhé straně Tybor v úniku ani pořádně nezakončil.

Právě po faulu domácího útočníka hrály Vítkovice na startu třetí třetiny přesilovku a Roman parádní ranou k bližší tyči zvýšil už na 4:1. Od pátého gólu poté uchránil Dynamo Kacetl, který sebral radost Malletovi a poté i unikajícímu Veselému.

Pardubice se dál utápěly v marných ofenzivních pokusech, v největší šanci trefil Tybor tyč. V 55. minutě sice dal domácím hráčům naději dorážející Harju, ale další gól už Východočeši nepřidali ani při dlouhé hře bez brankáře.

Hlasy trenérů po utkání:

Michal Mikeska (Pardubice): "Věděli jsme, že Vítkovice budou zatažené a budou hrát maximálně jednoduše, přesto jsme jim nabídli pár brejků a šancí, které k naší nevoli využily. Sice jsme měli spoustu střel, ale náš tlak je takový polovičatý, neumíme ho zužitkovat, nechodíme do brány a nemáme ani dorážky. Ve třetí třetině hrál soupeř dobře takticky, zdržoval a nikam se netlačil. My jsme to zase doháněli v posledních minutách, což prostě nefunguje."

Rostislav Klesla (Vítkovice): "Vnímali jsme, že je to velmi důležitý zápas, a myslím si, že jsme podali od začátku do konce velmi dobrý výkon, i když si soupeř místy vynutil tlak. Všichni hráči předvedli kvalitní výkon a myslím si, že do zbytku sezony je to velmi důležitá výhra. Za tři body jsme rádi."