Vítkovice promrhaly pětigólové vedení a Karlovy Vary zdolaly až v prodloužení

Ostrava - Hokejisté Vítkovic zdolali v předehrávce 47. kola extraligy Karlovy Vary 7:6 v prodloužení. Ačkoliv domácí vedli v prvním utkání po návratu z covidové karantény už 5:0 a 6:1, nakonec o vysoký náskok přišli a teprve v prodloužení jim dvoubodové vítězství zajistil Robert Flick. Dvě trefy zaznamenal jeho spoluhráč Jan Hruška. Ostravané se přiblížili na tři body čtvrté Plzni.

Ač se Vítkovice po covidové pauze měly zápasem spíše protrápit, první třetinu sehrály idylicky.

Karlovarskou pohromu spustil v páté minutě Lindberg, který po neúspěšně Maroszově výpadu vydoloval kotouč v brankovišti a propasíroval ho do brány. O 74 sekund později zakončil vítkovický brejk Solovjov, který za Habala dorazil vyraženou ránu Deje, a hosté už po necelých šesti minutách střídali brankáře.

Ale ani Novotný s čistým štítem nevydržel dlouho. Rozjeté Vítkovice se prosadily dokonce z akce dvou proti třem, které Krenželok s Hruškou dokonale vyšachovali a Hruška zasunul puk za Novotného.

Každá akce domácím zaváněla gólem. Čtvrtý přidal Bondra, který ve 14. minutě zblízka přesně tečoval Kochovo nahození od modré čáry. A 43 sekund před koncem první části Vítkovice využily ještě přesilovku: Lakatoš z kruhu předložil puk na brankoviště Hruškovi, jenž pouze nastavil čepel.

Kdo si však myslel, že za stavu 5:0 už je rozhodnuto, pletl se. Karta se ve druhé části začala obracet a na domácích jako by se začal projevovat tréninkový výpadek z minulých dnů. Na Parkkonenův gól ještě pohotově odpověděl Krenželok, ale za stavu 1:6 přišel brankostroj Energie.

Hladonik rychlou kličkou zblízka ve 26. minutě snížil na 2:6 a v půli zápasu Koblasa opakovanou střelou skóroval zblízka potřetí. Za dalších 70 sekund překonal Stezku z dálky Rachůnek a to už hosté větřili šanci. Když v 37. minutě Stezka po Pulpánově nahození zpoza brány sám usměrnil puk za vlastní záda, už to bylo jen o gól.

Po divoké přestřelce se přirozeně odehrála třetí část nejopatrněji. Ale hosté pětigólové manko dokázali stáhnout: v 53. minutě po vítkovické chybě Stezku prostřelil Mikyska.

Karlovy Vary se snažily otočit zápas ještě v řádné době, ale rozhodující gól v prodloužení inkasovaly z hole domácího Flicka, který ze sóla pokořil Novotného.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Vítkovice): "Měli jsme očekávání, jak to po pauze bude vypadat. Neměli jsme dobrý start, ale překlenuli to a měli jsme luxusní náskok 5:0. Ale hra nebyla podle představ a nebylo to tak, že bychom přehrávali soupeře. Viděli jsme, že máme mezery v obraně, které se projevily ve druhé třetině. Nebyli jsme důslední v předbrankovém prostoru. Jsme rádi i za ten druhý bod. Mohlo to dopadnout i hůře pro nás. Musí to být velké ponaučení."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Čekali jsme těžký zápas, ale že si to uděláme až tak těžké, mě nenapadlo. Naší špatnou první třetinou jsme domácí pustili do náskoku o pět gólů, tam ten výkon byl opravdu špatný. Největší pozitivum dnešního zápasu je, že jsme se do toho dokázali vrátit. Věřili jsme, že ten zápas můžeme zlomit a jsme rádi aspoň za ten jeden bod, protože po první třetině jsme se báli, abychom neschytali nějaký výrazný rozdíl. První třetina byla tragická a ta nás stála body. Z toho startu se musíme poučit."

HC Vítkovice Ridera - HC Energie Karlovy Vary 7:6 v prodl. (5:0, 1:5, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 5. Lindberg (Marosz, Roberts Bukarts), 6. Solovjov (Dej, Fridrich), 9. J. Hruška (L. Krenželok), 14. R. Bondra (Koch, M. Kalus), 20. J. Hruška (Lakatoš, L. Krenželok), 24. L. Krenželok (Lakatoš), 62. Flick - 23. Parkkonen (Kohout), 26. Hladonik (T. Mikúš), 30. Koblasa (Kohout, T. Havlín), 31. T. Rachůnek (Flek), 37. Pulpán, 53. D. Mikyska. Rozhodčí: Jeřabek, Šindel - Frodl, Malý. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 1000 (omezený počet).

Sestavy:

Vítkovice: Stezka - R. Polák, Solovjov, J. Stehlík, Galvinš, L. Kovář, Koch - Lakatoš, J. Hruška, L. Krenželok - Roberts Bukarts, Lindberg, Marosz - M. Kalus, Flick, R. Bondra - Fridrich, Chlán, Dej - Bernovský. Trenér: Holaň.

Karlovy Vary: Habal (6. F. Novotný) - M. Rohan, Plutnar, D. Mikyska, Parkkonen, T. Havlín, Pulpán, Weinhold - Flek, Černoch, T. Rachůnek - Vondráček, T. Mikúš, Hladonik - Kohout, Kulich, Koblasa - O. Beránek, Osmík, Redlich. Trenér: Pešout.