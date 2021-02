Vítkovice porazily Zlín 3:0, Berany doma zdolaly posedmé v řadě

Ostrava - Hokejisté Vítkovic zdolali v dohrávce 10. kola extraligy Zlín 3:0 a výrazně si tím upevnili účast v předkole play off, když svůj bodový odstup od třináctého Zlína zvýšili na 17 bodů. Ostravané potřetí v řadě dokázali moravského rivala na domácím ledě porazit bez inkasované branky a od Zlína už 220 minut na vlastním ledě neinkasovali. Vítkovičtí zdolali Berany v domácím prostředí už posedmé za sebou.

Domácí si i bez svého nejproduktivnějšího hráče Lakatoše, který odjel na reprezentační sraz, poradili s rolí mírného favorita. Zlín v první části nebyl horší a domácí dokonce skoro dvojnásobně přestřílel, přesto šly do vedení Vítkovice. Brejk do otevřené zlínské obrany v 11. minutě zakončil nadvakrát Kalus.

Vedení Ostravanů mohl po chvíli zdvojnásobit Dej, ale Huf jeho střelu zlikvidoval.

Větší příležitosti se i přes snahu hostů rodily na straně Vítkovic. Irgl měl v 28. minutě šanci na druhý gól, ale blafák na Hufa nedotáhl a s dorážku neuspěl ani Flick. Domácí se dočkali uklidňujícího gólu na 2:0 až v 34. minutě: Flick se v mezikruží položil razantně do přihrávky Gewieseho a jeho rána si našla cestu až za Hufova záda.

Třetí gól, který přišel vzápětí, zápas vyřešil. Krenželok si zavezl puk do útočného pásma a v 38. minutě svůj pokus schoval za projíždějícího protihráče, takže Huf zaznamenal kotouč až v síti.

Vítkovice byly nebezpečnější i v závěru, ale zlínský gólman další šance zmařil. Huf zneškodnil možnost Malleta, poté Koch zazvonil na tyčku zlínské branky a neprosadil se ani Schleiss.

Vítkovičtí tak Zlín potřetí v řadě doma porazili s nulou.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Vítkovice): "Jsme hodně rádi za tři body v domácím prostředí. Kluky musím pochválit, protože se od začátku až do poslední minuty drželi herního plánu. Byla to výborná defenzivní práce podpořená gólmanem, těší mě i produktivita. Za poslední dva zápasy jsme dali sedm branek. Do kabiny míří pochvala, před pauzou nám to dodá trochu klidu."

Martin Hamrlík (Zlín): "Pomýšleli jsme na to, že bychom si odsud mohli odvézt body, ale bez gólu se holt nadřeme. Tentokrát jsme nedali žádný a pak už hlavy klesly. Byla to křeč. Vítkovice vyhrály zaslouženě. Jsme v brutálním útlumu. Musíme vytěžit z minima maximum, což se nám teď nedaří."

HC Vítkovice Ridera - PSG Berani Zlín 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 11. M. Kalus (Mallet), 34. Flick (Gewiese, Schleiss), 38. L. Krenželok (Koch, L. Doudera). Rozhodčí: Hejduk, Kika - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 5:3. Bez využití. Bez diváků.

Sestavy:

Vítkovice: Miroslav Svoboda - Gewiese, Galvinš, L. Kovář, Pyrochta, L. Doudera, Koch - Schleiss, J. Hruška, L. Krenželok - Irgl, Stach, Svačina - M. Kalus, Flick, Mallet - Fridrich, Werbik, Dej. Trenér: Holaň.

Zlín: Huf - Řezníček, Ferenc, D. Nosek, M. Novotný, Suhrada, Žižka, Matyáš Hamrlík - Kubiš, Fořt, Dufek - Köhler, Vopelka, Šlahař - Sebera, P. Sedláček, J. Ondráček - Václavek, Karafiát, Dobiáš. Trenér: R. Svoboda.