Vítkovice porazily Vary 5:2 a vzkřísily šanci na osmé místo

Ostrava - Hokejisté Vítkovic porazili ve 47. kole extraligy Karlovy Vary 5:2 a vzkřísili naději na postup mezi prvních osm celků po základní části. Domácí rozhodli utkání třemi góly v prvním dějství a osmým Varům se přiblížili na rozdíl čtyř bodů. Branku a tři přihrávky zaznamenal nejproduktivnější vítkovický hráč Dominik Lakatoš. Vítkovice si z posledních šesti kol připsaly páté vítězství, hosté vyšli naprázdno po pěti zápasech s bodovým ziskem.

Vítkovičtí potvrdili vzestup formy a do zápasu vstoupili aktivně. Jejich úsilí přetavil v sedmé minutě ve vedoucí gól Krenželok, kterému po nevyužitém průniku Hrušky od zadního mantinelu ideálně přihrál Lakatoš.

První vítkovická formace i poté s chutí útočila a kombinovala a ve 13. minutě podruhé rozebrala karlovarskou obranu. Lakatoš už sám před Habalem poslal puk ještě pod sebe na Hrušku, který už jen doklepl do síťky.

Vítkovická převaha přinesla před koncem úvodní části ještě jedna branku. Za faul na Kaluse ve vyložené příležitosti jel Svačina trestné střílení a bezpečně ho proměnil v 18. minutě v gól na 3:0.

Dění mohl v nástupu do prostřední části oživit Kohout, ale po akci s Koblasou ve velké šanci ztroskotal na Svobodovi. Toho překonal až Černoch, který v oslabení z brejku usměrnil do branky Kohoutovu přihrávku.

Vítkovice ale hbitě odpověděly znovu zásluhou první řady. Lakatoš si obhodil ve středním pásmu obránce a z dlouhého sóla pokořil Habala počtvrté. Byl to jeho jubilejní dvacátý zásah v sezoně. Domácí kanonýr měl v závěru druhé třetiny na holi i další gól, ale v přečíslení tentokrát trefil brankáře.

Svůj velký zápas elitní vítkovická formace vyšperkovala čtvrtou brankou v závěru. Lakatošovu přihrávku z brejku zužitkoval Krenželok a brankáře Habala vyhnal na závěrečnou desetiminutovku na střídačku.

Západočeši v závěru dokázali v přesilovce díky Černochovi, který tečoval Šenkeříkovu ránu, snížit na konečných 2:5.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Vítkovice): "Základ jsme položili v první třetině. Tam jsme byli jasně lepší, byli jsme silní na puku, dobře jsme bruslili, hráli dobře z obrany a vyjádřili jsme to třemi góly. Ale ve druhé třetině jsme od toho upustili. Dali jsme dost prostoru, aby Vary výsledek korigovaly. Podržel nás naštěstí Svoboda. Ve třetí třetině jsme zkušenou hrou podrželi výsledek. Pomohla nám velice dobrá produktivita prvního útoku."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Jednoznačně rozhodla první třetina. Za to, co jsme předvedli, jsme si nezasloužili ani bod. Domácí byli lepší. My jsme se zlepšili až ve druhé třetině, ale z těch šancí, které jsme si vytvářeli, jsme nebyli dostatečně produktivní a nedokázali jsme se přiblížit domácím. To, jak jsme nastoupili do utkání, se ale nesmí stávat. V tom byl největší rozdíl. Od druhé třetiny už se tam objevovaly věci, které bychom si představovali, ale Vítkovice jsme si nechali odskočit příliš."