Vítkovice porazily Spartu 3:2, rozhodl druhým gólem Lakatoš

Ostrava - Hokejisté Vítkovic udolali v 18. kole extraligy Spartu 3:2 a také v sedmém domácím utkání sezony naplno zabodovali. Dvěma góly a přihrávkou se to přičinil Dominik Lakatoš, jenž zápas rozhodl vítěznou brankou v přesilovce v čase 57:05. Pražané počtvrté za sebou nezískali ani bod a na vítězství v normální době čekají od 14. října.

Sparta do zápasu vjela v kolejích posledních týdnů. Už po 115 sekundách ztrácela, když Horákovo nedovolené bránění v přesilovce potrestal nejlepší vítkovický střelec Lakatoš, který příklepem od modré čáry prostřelil Kořenáře a zaznamenal svůj jedenáctý gól v sezoně.

Pražané se však z nepovedeného začátku postupně vykřesali a ve 14. minutě dorovnali skóre. V tlačenici na vítkovickém brankovišti prokázal dobrou orientaci Erik Thorell a i zády k brance zvedl puk nad Stezkovu lapačku.

Hosté v nástupu do druhé části mohli stav i otočit, ale Moravčíkovu ránu zlikvidoval Stezka, který pak držel spoluhráče i v hostující přesilovce.

Rovnocenný zápas pak naklonila na vítkovickou stranu spolupráce Lakatoše s Fridrichem, jenž rychlý kontr dva na dva dotáhl vzorným bekhendovým blafákem. Domácí tak od 37. minuty znovu vedli.

Opět bez svého kanonýra Muellera i nejproduktivnějšího obránce Mikuše následně Vítkovice promarnily přesilovku a ve 43. minutě je vytrestal Buchtele, který zblízka pohotovým bekhendem pokořil Stezku a radoval se ze své první trefy v sezoně.

Domácí se přesto opět dokázali nadechnout. Po několika pološancích utkání rozuzlila přesilovka při Poláškově vyloučení v 58. minutě, ve které Lakatoš ze svého typického místa na kruhu skóroval nekompromisní dělovkou. Pražané se už nedokázali vzepřít a počtvrté za sebou nebodovali.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Vítkovice): "Já věřím, že si nikdo nemyslel, že Sparta je v tomto rozpoložení lehký soupeř, ba naopak připravovali jsme se na to zodpovědně. Vyšel nám perfektně start do utkání. Nikdy to není lehké nastavit hlavy hned na přesilovou hru, nám se ji podařilo zužitkovat, tak jako tu poslední a to asi rozhodlo. Dnes byl fantastický brankář Stezka a předvedl neuvěřitelný výkon. Chceme poděkovat divákům, že nás takto podporovali. Šedesát minut byli tím pověstným hráčem navíc. Děkuji hráčům, jak k tomu přistoupili. S takto těžkým soupeřem to doma urvat, toho si velmi ceníme."

Pavel Patera (Sparta): "Do zápasu jsme vstoupili špatně, protože hned v prvním střídání jsme udělali faul, dostali gól a nastartovali Vítkovice. Potom jsme se dostali do zápasu, tlačili jsme se dneska do brány. Myslím si, že jsme měli více šancí, těch tutových, ale bohužel rozhodly speciální formace a Vítkovice v nich byly lepší. Myslím, že dnešní výkon by mohl být odrazový můstek, hráli jsme dobře. Ale hapruje nám disciplína, udělali jsme zbytečný faul a Vítkovice dvakrát využily přesilovku. Jsem připravený na vše, uvidíme, jak se rozhodne vedení."

HC Vítkovice Ridera - HC Sparta Praha 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 2. Lakatoš (Krieger, Roberts Bukarts), 37. Fridrich (Lakatoš), 58. Lakatoš (Gewiese, Marosz) - 14. E. Thorell (G. Thorell, M. Jandus), 43. Buchtele (Kempný). Rozhodčí: Kika, Obadal - Axman, Gebauer. Vyloučení: 3:5. Využití: 2:0. Diváci: 9095.

Vítkovice: Stezka - Grman, Gewiese, Raskob, Koch, Stehlík, L. Kovář - Půček, Krieger, Roberts Bukarts - Lakatoš, Chlán, Fridrich - Kalus, Lindberg, Dej - Krejsa, Marosz, Lednický. Trenér: Holaň.

Sparta: Kořenář - Moravčík, Krejčík, Polášek, Kempný, Mikliš, Němeček, M. Jandus - Řepík, Sobotka, Horák - Tomášek, G. Thorell, E. Thorell - Konečný, D. Vitouch, Buchtele - Houser, M. Vitouch, Safin. Trenér: Patera.