Vítkovice porazily Kladno potřetí v sezoně, v prodloužení rozhodl Marosz

Ostrava - Hokejisté Vítkovic porazili ve 46. kole extraligy Kladno 2:1 v prodloužení a přehráli tak Středočechy i potřetí v sezoně. Utkání rozhodl v čase 61:24 útočník Rostislav Marosz. Kladenští venku bodovali počtvrté za sebou, do vítězného konce ovšem dotáhli pouze jediné utkání.

Vítkovický trenér Miloš Holaň poprvé v novém roce poslal do branky gólmana Dolejše. V sestavě Rytířů počtvrté za sebou chyběl majitel kladenského klubu Jaromír Jágr.

Úvodní dvacetiminutovka byla vyrovnaná. Do kabin sice mohli jít spokojenější hosté, po domácí ztrátě na útočné modré čáře totiž Plekanec ujížděl sám na Dolejše, jenže domácí brankář si s jeho zakončením poradil.

Zkraje druhé třetiny udeřili Ostravané, kteří si pomohli v početní výhodě. Trest za nesportovní chování pro kladenskou střídačku potrestal Hruška, jenž vložil hůl do střílené přihrávky Lakatoše a šikovnou tečí nad vyrážečku Bowa otevřel skóre.

Poté se opakovala podobná situace jako v první třetině. Stehlík na modré ztratil puk, osamocený Plekanec v oslabení svištěl na Dolejše, ale vítkovického gólmana nepřekonal ani na druhý pokus. Na druhé straně Bow zlikvidoval šance Hrušky s Krenželokem a nepustil domácí do dvougólového náskoku.

V úvodu třetí části po vyloučení Lednického sehráli Rytíři přesilovku, ve které Kubík trefil tyčku. Hostující celek skóroval dvě sekundy po návratu Lednického na hrací plochu, když Dotchin od modré napálil puk před branku, Dolejš měl zakrytý výhled a na letící puk včas nedosáhl.

V závěru závěrečné dvacetiminutovky měli Vítkovičtí po faulu Filipa k dispozici další přesilovku, ale Kladno kritický moment ustálo. V prodloužení pak o triumfu ostravského mužstva rozhodl svou sedmou brankou v sezoně Marosz.

Hlasy po utkání:

Miloš Holaň (Vítkovice): "Pro nás to byl velice těžký zápas, po covidu nám trochu docházela šťáva, proto si velmi cením zisku dvou bodů. Všechny minulé zápasy s Kladnem byly vyrovnané. Nyní jsme očekávali to samé, což se potvrdilo. Bylo dobře, že jsme šli do vedení. Utkání jsme asi měli rozhodnout v přesilových hrách, kterých jsme dostali hodně. Na druhou stranu nám v nich soupeř dvakrát ujel sám na brankáře. Na to si příště musíme dát pozor."

Jan Kregl (Kladno): "Byl to těžký zápas, za šedesát minut padly dva góly. Brankových příležitostí jsme přitom měli dost, bohužel se nám je nepodařilo proměnit a nakonec jsme byli rádi, že jsme dvě minuty před koncem ubránili oslabení. V prodloužení jsme ale byli slabším týmem, a to byl důvod, proč jsme tady prohráli."

HC Vítkovice Ridera - Rytíři Kladno 2:1 v prodl. (0:0, 1:0, 0:1 - 1:0)

Branka a nahrávky: 23. J. Hruška (Lakatoš, L. Krenželok), 62. Marosz (R. Polák) - 45. Dotchin (Beran, Zikmund). Rozhodčí: Pražák, Kubičík - Ganger, Klouček. Vyloučení: 5:8. Využití: 1:0. Diváci: 1000 (omezený počet).

Sestavy:

Vítkovice: Dolejš - R. Polák, Solovjov, Stehlík, Galvinš, L. Kovář, Koch, Plášil - Lakatoš, J. Hruška, L. Krenželok - Bukarts, Lindberg, Marosz - Kalus, Flick, Lednický - Fridrich, Chlán, Bernovský. Trenér: Holaň.

Kladno: Bow - Kehar, Dotchin, Ticháček, Wood, Baránek, Suchánek, Arzamascev - Kubík, Plekanec, Hlava - Melka, Zikmund, Pytlík - Kadlec, Filip, Indrák - Beran, Kuťák, Babka. Trenér: Čermák.