Vítkovice pociťují koronavirovou krizi, přesto chtějí uspět

Ostrava - Bez konkrétního cíle, ale s touhou po lepším výsledku než v uplynulém ročníku se na vstup do nové extraligové sezony připravují hokejisté Vítkovic. Ostravané v minulém ročníku získali jistotu záchrany až v předposledním kole a neprobojovali se do play off. Nyní jim budou pomáhat i zvučné posily Roman Polák nebo Zbyněk Irgl.

Fotogalerie

"Situace není lehká, bylo to složité i se skládáním týmu. Děláme maximum, aby se sezona rozjela podle plánu, ale nikdo dnes neví, co přijde. Sezona bude specifická a zvláštní, nikdo neví, co má čekat. Ale chceme, aby se náš hokej líbil a lidé si našli cestu do hlediště a i tímto nás taky ekonomicky podpořili," řekl na dnešní tiskové konferenci sportovní ředitel klubu Roman Šimíček.

Co do jmen, Vítkovice získaly několik zvučných posil. Největší je bezpochyby zkušený obránce Polák z Dallasu, do mateřského klubu se po letech vracejí ostřílení odchovanci Irgl (Olomouc) a Lukáš Krenželok (Liberec). Dále přišli Rostislav Marosz (Kladno), Patrik Koch (Košice), Jakub Kubeš (Přerov) a Josef Mikyska (Trenčín).

"Máme v kádru to, co jsme chtěli. Takže odpovědnost je jednoznačně na nás, na trenérech. Věřím, že máme dobrý tým," řekl kouč Mojmír Trličík, který v průběhu poslední sezony vystřídal Jakuba Petra.

Z Vítkovic odešli Ondřej Roman (Ilves Tampere), Jan Výtisk (Litoměřice), Roberts Bukarts (Čerepovec), Daniel Kurovský a Radek Veselý (oba Třinec), David Kvasnička (Plzeň), Mislav Rosandič (Mladá Boleslav), Miroslav Indrák (České Budějovice) či Patrik Zdráhal (Litvínov).

"Podle mě je ten tým je dobře poskládaný. Je tam chtíč, nažhavenost i připravenost. Máme šanci na úspěch," řekl Polák, který bude kapitánem týmu.

Podle výkonného ředitele Petra Handla klub nepříjemně zasáhla koronavirová krize a potýká se s výrazným propadem prodeje permanentek. "Máme až téměř padesátiprocentní pokles. Doufali jsme, že i ostravský fanda se bude chtít spolupodílet na záchraně a podpoře hokeje, ale zatím to tak nevypadá. Trošku nás to mrzí, ale máme za zády majitele, který je silně zaangažován v tom, aby klub přežil," řekl Handl.

Vítkovice extraligu zahájí 17. září proti Litvínovu, ještě předtím sehrají proti Brnu a Olomouci poslední dva přípravné zápasy. O místo v kádru v nich ještě zabojuje zkušený obránce Michal Barinka, který je v Ostravě na zkoušce. "Je to zkouška na čtrnáct dnů. Jeho zkušenost a vyzrálost by se nám hodila, má to ve svých rukách," řekl Šimíček.