Vítkovice po dvou gólech Muellera otočily zápas s Karlovými Vary

Ostrava - Hokejisté Vítkovic potvrdili ve 23. kole extraligy roli favorita, když na domácím ledě zdolali Karlovy Vary po tuhém boji 4:2. Energie dvakrát vedla a Ostravané otočili skóre na svou stranu až v třetí části. Dvěma brankami k tomu přispěl Peter Mueller, jehož vítězná trefa padla ve 49. minutě v přesilovce. Vítkovičtí pojedenácté v řadě zabodovali a ve vlastním prostředí vyhráli desáté z jedenácti utkání.

Vítkovice ve svém čtvrtém domácím utkání po sobě přenechaly úvod soupeři, který po jejich chybě atakoval po levé straně a Chalupovu přihrávku na brankoviště v šesté minutě s přehledem zakončil Gríger.

Ostravané srovnali v 15. minutě. Svůj druhý zápas po návratu z marodky kanonýr Mueller gólově vyšperkoval, když bez přípravy po zemi napálil do hostující branky křížnou přihrávku Raskoba.

Moc dlouho ale nerozhodný stav neplatil, protože v 17. minutě Plutnar z první přesilovky zápasu trefou od modré čáry znovu vrátil vedení Západočechům.

Od druhé třetiny se napevno iniciativy chopili domácí. K vyrovnání jim však pomohla hrubka hostujícího Koblasy, jehož křížnou rozehrávku vlastním pásmem ve 29. minutě zachytil Chlán a švihem pokořil Lukeše.

Vítkovičtí měli několik dalších šancí, ale Mueller či Lakatoš zblízka na Lukeše nevyzráli, Mueller pak trefil tyčku a v přesilovce pět na tři promarnili své gólové možnosti Bukarts s Kriegerem.

Po zahozených vyložených příležitostech se tak ujalo až na pohled neškodné Muellerovo nahození od modré čáry, které však ve 49. minutě v domácí přesilové hře patrně Lukešovi zmizelo v roji těl a zapadlo do sítě.

Totální škrt přes plány pak Energii v závěru udělal Chalupa, který se nechal vyloučit na dvě plus dvě minuty a hosté dohrávali v oslabení. Zariskovali sice s odvoláním brankáře, ale aniž by ohrozili Klimeše, sami do prázdné branky inkasovali z Maroszovy hokejky počtvrté. Vítkovice si tak v měření sil proti Karlovým Varům připsaly pátou výhru v řadě.

23. kolo hokejové extraligy: HC Vítkovice Ridera - HC Energie Karlovy Vary 4:2 (1:2, 1:0, 2:0) Branky a nahrávky: 15. Mueller (Raskob, Roberts Bukarts), 29. Chlán (Fridrich), 49. Mueller (Lakatoš), 60. Marosz (Fridrich, Roberts Bukarts) - 6. Gríger (Chalupa, T. Rachůnek), 17. Plutnar (T. Rachůnek, Koblasa). Rozhodčí: Kika, Kubičík - Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:1. Diváci: 5197. Sestavy: Vítkovice: Klimeš - Raskob, Koch, Grman, Mikuš, Gewiese, L. Kovář - Lakatoš, Chlán, Fridrich - Mueller, Krieger, Roberts Bukarts - Kalus, Lindberg, Dej - Lednický, Marosz, L. Krenželok. Trenér: Holaň. Karlovy Vary: Š. Lukeš - Plutnar, Huttula, Bernad, Dlapa, Pulpán, Bartejs, Havlín - Chalupa, Gríger, T. Rachůnek - O. Beránek, Černoch, Koblasa - Kohout, Jiskra, Redlich - Kružík, Vachovec, Sapoušek. Trenér: Bruk.