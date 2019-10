Vítkovice otočily zápas v Olomouci, rozhodl Stránský

Olomouc - Hokejisté Vítkovic vyhráli ve 14. kole extraligy na ledě Olomouce 4:3 v prodloužení a v tabulce se posunuli na osmé místo. Hanáci, kteří ve třetí třetině ztratili dvoubrankový náskok, prohráli doma popáté za sebou a jsou desátí. Utkání rozhodl v čase 64:08 útočník Šimon Stránský.

V dresu domácích se premiérově představil útočník Musil, který přišel z Mladé Boleslavi a hned při prvním střídání připravil pro svého spoluhráče zajímavou šanci, která však zůstala nevyužita.

V polovině první třetiny se do šance dostal Irgl, ale Svoboda proti němu vytáhl dobrý zákrok. Branka mohla padnout také z olomouckého přečíslení dva na jednoho, ale Bambulův pokus zneškodnil Svoboda. Na straně Vítkovic se během první třetiny dvakrát do zakončení dostal Zdráhal. Poprvé ale branku přestřelil a podruhé ho vychytal domácí brankář Lukáš.

Do druhé třetiny vstoupily oba týmy ve čtyřech hráčích a více prostoru na ledě přineslo několik zajímavých příležitostí na obou stranách. Lukáš i Svoboda však své branky opětovně uhájili.

Aktivní Irgl se během druhé části dostal k několika dalším zakončením, Svobodu ale i s trochou smůly překonat nedokázal. Povedlo se to až v polovině druhé třetiny prvním gólem v olomouckém dresu Heclovi. Následně zvýšil vedení domácích Irgl, jehož gólu ale předcházel nepotrestaný hrubý faul Strapáče na Černého. Vítkovického obránce museli z ledu odvést na nosítkách.

Přiblížit Hanáky výhře poté mohl v oslabení Strapáč, Svoboda ale svůj tým podržel a i díky tomu mohly Vítkovice předvést velký obrat. Nejprve snížil Bodák a o 42 sekund později vyrovnal Gregorc. Vzápětí byl navíc vyloučen Strapáč a hosté v přesilovce udeřili potřetí.

Olomouc však tři rychle inkasované branky nepoložily a podařilo se jim ihned vyrovnat. Na Balážův gól odpověděl po 14 sekundách Skladaný. Zbývající čtyři minuty základní hrací doby se již dohrály bez vstřelené branky a utkání šlo do prodloužení. Druhý bod nakonec hostům zajistil Stránský.

Hlasy trenérů po zápase:

Zdeněk Moták (Olomouc): "Padesát čtyři minut jsme zápas zvládali velice dobře. Bohužel poté přišly dvě minuty, které jsme vůbec nezvládli. Od toho se pak odvíjel zbytek zápasu. Jsme rádi, že po těch peripetiích, které máme, jsme udělali aspoň jeden bod. Vážíme si ho, ale dnes jsme měli získat všechny tři."

Jakub Petr (Vítkovice): "Muselo to být zajímavé utkání pro diváky hrané ve skvělé atmosféře. Náš vstup do utkání byl velmi povedený, bylo tam několik přečíslení. Ale to je přesně to, co nás provází. Kdybychom to proměnili, utkání se mohlo vyvíjet úplně jinak. Na konci první třetiny a během druhé třetiny byla Olomouc lepší. Nakládala s kotoučem lépe než my, přenášela puky do hloubky našeho pásma. Zaslouženě se dostala do vedení, pak se ale stalo to, co se stalo. Energie se přenesla na naši stranu a byl z toho divoký zápas. V prodloužení už jsme byli šťastnějším týmem. Odjakživa fandím Vítkovicím a Baníku a poprvé jsem se dnes cítil na střídačce jako trenéři fotbalového Baníku, protože to, co naši fanoušci dnes předvedli, to bylo exkluzivní. Jen škoda, že podobnou podporu nemáme i v domácí aréně. Ten tvrdý zákrok (nepotrestaný faul na Černého) do hokeje prostě nepatří, to ať se na mě nikdo nezlobí. Doufám, že si našeho hráče vyzvedneme už dnes z nemocnice."