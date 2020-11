Vítkovice obrátily ztracený zápas a Spartu udolaly v prodloužení

Ostrava - Hokejisté Vítkovic porazili v 17. kole extraligy Spartu 5:4 v prodloužení, byť ještě patnáct minut před koncem řádné hrací doby prohrávali 0:3. Domácí však smrští čtyř gólů během šesti minut obrátili skóre, díky druhé trefě Lukáše Rouska zápas dospěl do prodloužení, které rozhodl v 63. minutě Rostislav Marosz. Sparta prohrála po sérii pěti vítězství.

I když úvod utkání přineslo vyrovnaný boj, stačilo 14 sekund v polovině první části a skóre se naklonilo na stranu Pražanů. Hned první přesilovku zužitkoval v 10. minutě Řička, který se z pravého kruhu ukázkově opřel do Pechovy přihrávky z rohu hřiště.

Už za 14 sekund sehráli sparťané takřka identickou kombinaci po druhé straně a Zikmundovu přihrávku přetavil v druhý zásah pohotovým nápřahem Forman.

Dva slepené góly přišly domácí hodně draho, protože ve druhé části byli znatelně aktivnější. Palebnou převahu ale nedokázali vyjádřit brankově, z velké šance minul hostující branku Schleiss. V 31. minutě navíc v přesilovce zapomněli na Rouska, který dlouhé sólo od červené čáry ve vlastním oslabení proměnil v třetí gól.

Všechno se obrátilo v třetí části. Hosté ještě ve 45. minutě vedli 3:0, ale pak se zblízka dorážkou prosadil Dočekal a Spartě se slibně rozehraný zápas rozpadl pod rukama.

Lakatoš v 50. minutě podobně jako Rousek ujel v oslabení a snížil na 2:3. Dej po závaru před Machovským v 51. minutě doklepával do odkryté branky a Hruška o 55 sekund později dokonce otočil skóre, když nenápadnou střelou na bližší tyč překvapil Machovského.

I z takového direktu se Pražané, které už z lavičky opět vedl i Josef Jandač, otřepali. Pomohla jim přesilovka, v níž Rousek v 54. minutě propasíroval kotouč za Svobodu a vyrovnal.

Poslední část byla jako na houpačce. Sparta v závěru řádné doby mohutně tlačila a měla nakolik šancí, které však stejně jako v úvodu prodloužení pochytal Svoboda. Vítkovice naopak z ojedinělého kontru rozhodly, Marosz svůj únik zakončil zkušeným blafákem.

Hlasy trenérů po utkání:

Mojmír Trličík (Vítkovice): "Viděli jsme zajímavé utkání. V prvních dvou třetinách soupeř vstřelil branky ze všeho, co jsme mu nabídli. Naše zakončení v prvních dvou třetinách nemělo gólové parametry, i když to na střely bylo snad 19:5 pro nás. Nicméně do třetí třetiny jsme šli s maximálním odhodláním, že i za toho stavu se dá zápas otočit, když přidáme důraz. To se nakonec povedlo a máme zasloužený bod korunovaný lahůdkou Rosti Marosze v prodloužení."

Josef Jandač (Sparta): "Měli jsme dobrý vstup do utkání a vytvořili jsme si rychlé vedení. Od druhé třetiny, i když jsme vedli 3:0, už ta hra neměla parametry, které si představujeme. Hráli jsme špatně a lehkovážně, možná pod dojmem toho vedení. Soupeř si za obratem šel a zaslouženě zápas otočil. Extra bod pro něj je asi spravedlivý, protože zápas nezabalili a donutili nás k chybám. My si nějaké systémové věci budeme muset vyříkat. Vedení 3:0 by dobré mužstvo nemělo pustit."

HC Vítkovice Ridera - HC Sparta Praha 5:4 v prodl. (0:2, 0:1, 4:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 46. Dočekal (Lakatoš, Dej), 50. Lakatoš (L. Kovář, Hruška), 51. Dej (Werbik), 52. Hruška (R. Černý, Koch), 63. Marosz (Schleiss) - 10. Říčka (Pech, Košťálek), 10. Forman (Zikmund), 31. Rousek (Tomášek), 54. Rousek (Horák, Řepík). Rozhodčí: Jeřábek, Pražák - Malý, J. Svoboda. Vyloučení: 6:6. Využití: 0:2. V oslabení: 1:1. Bez diváků.

Sestavy:

Vítkovice: Miroslav Svoboda - R. Polák, Štencel, Polášek, L. Kovář, R. Černý, Koch - Schleiss, Marosz, L. Krenželok - Lakatoš, Hruška, V. Polák - Dej, J. Mikyska, Šišovský - Dočekal, Werbik, T. Kubalík. Trenér: Trličík.

Sparta: Machovský - Němeček, Košťálek, T. Pavelka, Piskáček, T. Dvořák, M. Jandus - Rousek, Horák, Řepík - Říčka, M. Sukeľ, Tomášek - Buchtele, Pech, Kudrna - Zikmund, Vitouch, Forman. Trenéři: Hořava a Jandač.