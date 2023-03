Vítkovice mají první šanci zajistit si semifinále, Brno chce sedmý zápas

Statistické údaje před pondělním zápasem čtvrtfinále Generali Česká pojišťovna play off hokejové Tipsport extraligy:

HC Kometa Brno (po základní části 7.) - HC Vítkovice Ridera (2.).

Začátek: 17:00 (ČT sport).

Stav série: 2:3.

Výsledky zápasů v sérii: 2:3, 3:0, 1:4, 2:1, 0:1.

Nejproduktivnější hráči týmu v sérii: Luboš Horký, Zdeněk Okál oba 5 zápasů/3 body (2 branky + 1 asistence) - Peter Mueller 5/4 (2+2).

Nejproduktivnější hráči v play off: Petr Holík 9/7 (2+5) - Peter Mueller 5/4 (2+2).

Nejproduktivnější hráči v základní části: Petr Holík 52/48 (12+36) - Roberts Bukarts 52/47 (21+26).

Statistiky brankářů týmu v sérii: Dominik Furch průměr 1,62 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 94,29 procenta a jednou udržel čisté konto - Aleš Stezka 1,20, 94,96 a jednou udržel čisté konto.

Statistiky brankářů v play off: Dominik Furch 1,57, 95,04 a jednou udržel čisté konto - Aleš Stezka 1,20, 94,96 a jednou udržel čisté konto.

Statistiky brankářů v základní části: Dominik Furch 2,29, 92,61 a šestkrát udržel čisté konto, Marek Čiliak 3,29 a 90,17 - Aleš Stezka 2,14, 92,44 a pětkrát udržel čisté konto, Lukáš Klimeš 2,05 a 92,99.

Zajímavosti:

- Vítkovice útočí na první postup do semifinále od obhajoby stříbra v roce 2011. Od té doby vypadly šestkrát ve čtvrtfinále, třikrát v předkole a jednou v play off chyběly. Mezi nejlepší čtyři se mohou dostat podesáté v historii. Vedle druhých míst z let 1993, 1997, 2002, 2010 a 2011 a zisku bronzu v letech 1998 a 2001 to bylo také v letech 1992 a 2005.

- Brňané na postup do semifinále čekají od roku 2019, kdy se tam po titulech v letech 2017 a 2018 dostali potřetí za sebou. V roce 2021 vypadli ve čtvrtfinále po porážce s mistrovským Třincem 0:4 na zápasy a loni v předkole s Libercem po prohře 2:3 na utkání.

- Vítkovice hrají s Kometou v play off potřetí a dosud proti ní neuspěly. V roce 2018 je Brňané při cestě za obhajobou titulu porazili ve čtvrtfinále 4:0 na zápasy a předloni uspěli v předkole, kde po úvodních dvou porážkách v Ostravě otočili sérii na 3:2 na utkání.

- Kometa po sérii tří vítězství prohrála čtyři z posledních sedmi zápasů.

- Brňané doma vyhráli pět z uplynulých šesti utkání.

- Vítkovice po šňůře tří výher střídají v posledních šesti duelech pravidelně porážku s vítězstvím.

- Ostravané venku vyhráli čtyři z uplynulých šesti zápasů.

- Vítkovice vyhrály deset z posledních třinácti vzájemných duelů.

- Bek Lukáš Kovář z Vítkovic a kanadský obránce Rhett Holland z Komety si odpykají zbytek dvouzápasových disciplinárních trestů za prohřešky ze středečního 4. zápasu v Brně. Kovář fauloval kolenem útočníka Eduarda Šalého a Holland se ohnal vysokou holí po slovenském zadákovi Mariu Grmanovi.